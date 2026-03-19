Ô tô điện bốc cháy khi đang sạc, 8 người một nhà mắc kẹt trong đám cháy tử vong ở Ấn Độ

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra rạng sáng tại khu Tilak Nagar, thành phố Indore, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) khiến 8 thành viên trong cùng một gia đình thiệt mạng.

Theo cơ quan chức năng, đám cháy bùng phát trong khoảng từ 3h30 đến 4h sáng tại một căn nhà gần khu Greater Brijeshwari Colony. Con số thương vong được xác nhận dựa trên hồ sơ bệnh viện.

Các nạn nhân gồm doanh nhân Manoj Pugalia (65 tuổi), con dâu Simran Pugalia (30 tuổi) và 6 người thân khác trong gia đình Sethia, bao gồm Vijay Sethia (65 tuổi), vợ ông là Suman Sethia (60 tuổi), con gái Tinu Sethia (35 tuổi), hai cháu nhỏ Rashi và Tanay (8 tuổi), cùng cháu trai Chotu Sethia (20 tuổi).

Hiện trường sự việc (Ảnh: PTI)

Theo điều tra ban đầu, 6 nạn nhân thuộc gia đình Sethia được phát hiện tử vong ở tầng trệt trong tình trạng bị bỏng nặng. Trong khi đó, ông Manoj Pugalia và con dâu được tìm thấy trên cầu thang dẫn lên sân thượng, cho thấy họ đã cố gắng thoát ra ngoài nhưng không thành.

Cơ quan chức năng nhận định họ có thể bị mắc kẹt do hệ thống cửa khóa ở tầng trên.

Trong khi đó, 4 thành viên khác của gia đình, bao gồm vợ ông Manoj và 3 người con trai, đã may mắn thoát ra từ tầng một. Hàng xóm đã trèo lên tầng này, cắt hàng rào để tạo lối thoát, góp phần cứu sống các nạn nhân.

Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã mất từ 2 đến 3 tiếng để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, theo người dân xung quanh, khói vẫn âm ỉ bốc lên từ căn nhà cháy rụi cho đến tận chiều cùng ngày.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện khi sạc xe điện đặt bên ngoài nhà. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng, được “tiếp sức” bởi nhiều bình gas LPG và vật liệu nhựa trong nhà, gây ra hàng loạt vụ nổ.

Một số nhân chứng cho biết chiếc xe điện là vật bắt lửa đầu tiên, sau đó lửa lan sang xe mô tô phân khối lớn, xe máy và xe tay ga trong nhà. Nhiều điều hòa nhiệt độ cũng góp phần khiến đám cháy bùng phát dữ dội hơn.

Cảnh sát trưởng Indore cho biết ngôi nhà có thể được trang bị hệ thống khóa điện tử. Khi xảy ra chập điện, nguồn điện bị ngắt khiến hệ thống này bị kẹt, khiến các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ buộc phải phá khóa để tiếp cận bên trong, gây chậm trễ trong quá trình cứu người. Ngoài ra, các phương tiện đỗ trước nhà cũng cản trở xe cứu hỏa và xe cứu thương tiếp cận hiện trường.

Một số nhân viên cứu hộ bị thương nhẹ và bị ngạt khói trong quá trình làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, người giúp việc của gia đình lại cho rằng hệ thống khóa trong nhà là loại cơ, không phải điện tử, khiến nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra làm rõ.

Sau vụ việc, Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời công bố mức hỗ trợ 200.000 rupee (khoảng 56 triệu đồng) cho mỗi trường hợp tử vong và 50.000 rupee (khoảng 14 triệu đồng) cho mỗi người bị thương từ Quỹ cứu trợ quốc gia.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu xảy ra sự cố tương tự tại Indore. Trước đó vào tháng 10/2025, một doanh nhân kiêm chính trị gia cũng đã thiệt mạng trong một vụ cháy nhà với nguyên nhân liên quan đến chập điện và hệ thống khóa bị kẹt.

Dù vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho gia đình nạn nhân, các phương tiện và nhà cửa xung quanh không bị bắt lửa, giúp ngăn chặn nguy cơ xảy ra thảm họa trên diện rộng trong khu dân cư.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn.

Nguồn: The New Indian Express