Hai vợ chồng dành 14 năm cùng nhau đi vòng quanh thế giới, săn lùng những mẫu charm hiếm nhất: Giờ là kỷ vật của một tình yêu vĩnh hằng!

Nhiều năm trở lại đây, thú chơi charm không còn quá xa lạ đối với phái đẹp Việt. Chị em thi nhau khoe những BST thể hiện sự sáng tạo và đam mê bất tận, thậm chí còn thích thú khi săn lùng được những mẫu charm độc lạ. Và một khi đã mê charm thì mọi người đều hiểu, mỗi mẫu lại ẩn chứa một ý nghĩa đặc biệt đối với người sở hữu, có những mẫu đôi khi có tiền chưa chắc đã mua được.

"Với mình, những mẫu charm nhỏ xíu, không chỉ đơn thuần là một món trang sức đeo lên người, mà còn là kỷ vật của tình yêu, của những điều thiêng liêng in sâu trong tâm trí" - chị Thanh Thủy nói về BST charm suốt 14 năm qua của mình.

14 năm sưu tầm charm: Tất cả đều là món quà tự tay chồng chọn

Sưu tập charm nổi lên thành trào lưu tại Việt Nam vào những năm 2017 - 2018, nhưng chị Thanh Thủy đã có "thâm niên" chơi charm từ 14 năm trước. Suốt những năm tháng bên nhau, charm là món quà thể hiện tình yêu mà anh Thành - chồng của chị Thủy, tự tay lựa chọn, săn lùng và tặng chị.

Vượt xa ý nghĩa của những món quà tặng, mỗi một chiếc vòng anh dành tặng chị, như một tín vật, một lời hẹn ước, một sợi dây kết nối giữa hai trái tim cùng một nhịp đập, thể hiện tình yêu vĩnh hằng không gì có thể chia cách.

"Chiếc charm đầu tiên đến với mình vào thời điểm cả hai vợ chồng đang chắt chiu từng đồng để lo cho gia đình nhỏ. Ngày ấy kinh tế rất khó khăn, anh vẫn dành 1 triệu đồng để mua chiếc charm hình xe vespa đỏ (chính là chiếc xe mình đang đi - món quà mẹ tặng, mình đã giữ gìn suốt nhiều năm). Sau đó là charm hình hai chú mèo bên nhau vì hai vợ chồng đều rất thích mèo, rồi khi con chào đời, anh đều tặng một mẫu charm với ý nghĩa đặc biệt. Mình đã ghép lại thành một chiếc vòng của Gia đình" - chị Thủy tâm sự.

Chị Thủy chia sẻ, có những mẫu charm hứng lên là mua không vì lý do gì cả. Đôi khi chỉ là những phút ngẫu hứng hai vợ chồng đi xem một bộ phim nào đó, về thích và tìm mua luôn một mẫu charm để bổ sung vào BST, như mẫu Spiderman, Wall-E hay Lion King... chẳng hạn.

Suốt mười mấy năm bên nhau, anh Thành vẫn giữ thói quen mua charm và vòng Pandora tặng chị Thủy. Nếu như ngày trước phải dành dụm để mua từng chiếc charm thì sau dần khi kinh tế ổn định hơn, hai vợ chồng bắt đầu sưu tầm những phiên bản giới hạn, những mẫu charm không phải có tiền là mua được.

Charm còn là "tấm bản đồ thế giới" ứng với mỗi quốc gia mà hai vợ chồng từng đặt chân tới

BST Pan Travel của chị Thủy.

Pan Travel là BST công phu và tốn kém nhất của chị Thủy. Cái tốn kém và công phu ở đây không nằm ở giá tiền mà là ở quá trình chị sở hữu những mẫu charm này.

"Mỗi mẫu charm ứng với biểu tượng của một đất nước mà hai vợ chồng từng đặt chân đến. Mình đã đến Paris để mua được mẫu charm Tháp Effel, Khải Hoàn Môn, Nhà thờ Đức Bà; mẫu Thuyền Gondola mình mua ở Ý, mẫu Ớt Parprica mua ở Hungary... Tất cả đều là những mẫu charm siêu hiếm đã dừng sản xuất và phải đến tận quốc gia đó mới có thể tìm mua được" - chị Thủy chia sẻ.

Những mẫu charm với chủ đề 'Harry Potter' và biểu tượng lá cờ, lính gác hoàng gia Anh, hay sư tử Barbary - Quốc thú của nước Anh, trong BST của chị Thủy.

Khi tất cả trở thành kỷ vật của tình yêu

Năm 2023 là một năm mất mát quá lớn đối với chị Thủy. Anh Thành ra đi đột ngột và BST suốt 14 năm qua của hai vợ chồng trở thành kỷ vật của một tình yêu thiêng liêng và bền chặt.

Anh Thành luôn tự tay lựa chọn và kết hợp các mẫu charm lại và tặng chị Thủy, bây giờ tất cả trở thành kỷ vật cho tình yêu vĩnh cửu của 2 người.

Chị Thủy tâm sự, suốt 14 năm sưu tập charm với vô vàn những mẫu mang ý nghĩa đặc biệt đối với bản thân chị. Ngoài bộ 'Gia Đình', những mẫu charm với thông điệp đặc biệt của tình yêu mà đến giờ khi anh Thành ra đi, chị đã sắp xếp và mix lại với nhau, mỗi khi ngắm nhìn lại tất cả như là những lời nhắn gửi mà anh Thành gửi đến chị Thủy suốt những năm tháng bên nhau.

* Hạc giấy: Là nick của anh Thành và cũng là biểu tượng mơ ước sẽ thành hiện thực.

* Bùa bình an: Chiếc bùa màu đỏ mang ý nghĩa bình an.

* Hope has wings: Hình con bọ rùa có cánh.

* Dreams fly: Hình trái tim có cánh, cùng với lời nhắn 'Dream is in your hand'.

* Be yourself: Một cái rương mở ra sẽ là nhắc nhở mình bản thân là kho báu quý nhất nên hãy là chính mình.

* Always follows your hearts: Hình la bàn với tượng trưng luôn dẫn đường và luôn luôn ở trong tim, trái tim luôn soi đường chỉ lối.

Chiếc charm gần nhất trong BST của chị Thủy là chiếc bùa bình an màu đỏ. Đó là món quà từ một người bạn của hai vợ chồng, tặng chị sau khi anh Thành ra đi. Người bạn ấy không am hiểu về charm cũng không biết cách chọn charm nhưng vẫn tìm mua được một mẫu charm độc để dành tặng chị sau mất mát đã qua.

"Một tấm bùa bình an sẽ theo bước mình đến khắp mọi nơi trên thế giới này, cảm giác như anh Thành vẫn đang ở đó, dõi theo và mong 3 mẹ con được bình an trong cuộc sống" - Chị Thủy tâm sự.