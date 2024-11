Cô thợ xăm thích áo dài, mê văn hóa dân tộc và các tác phẩm mang đậm giá trị truyền thống khiến giới trẻ mê đắm, người lớn gật đầu

Mặc định trong suy nghĩ của nhiều người, những ai sở hữu "tranh ảnh" trên da, thường là những người có cá tính mạnh, hoặc ít nhất cũng có phong cách bụi bặm, gai góc, đôi khi còn ẩn chứa sự bất cần trong lối sống. Nhận định này không đúng với tất cả.

Xăm hình ngày nay được nhận định theo nhiều góc độ, xét về yếu tố hội họa mà nó mang trong mình, xăm là một bộ môn nghệ thuật, với nhiều phong cách khác nhau. Ngoài những hình xăm cá tính, gai góc, vẫn có những hình nhẹ nhàng mềm mại... Mỗi hình xăm trên da giống như tiếng nói từ sâu bên trong mỗi người mang nó, giúp họ thể hiện suy nghĩ, hi vọng, hoài bão, cũng như những thông điệp thầm kín mà không cần phải nói ra. Còn về phong cách thể hiện, hình xăm mang dấu ấn của những người thợ xăm.

Những hình xăm lấy cảm hứng từ các giá trị truyền thống

Khác với đại đa số những người "chơi" hình xăm hay thợ xăm đã làm nghề từ trước, phong cách thiết kế của Kiều Oanh (hay còn gọi là Cá Mú, sinh năm 2002) mang hơi hướng truyền thống Việt Nam. Từ những bức tranh dân gian, những hình ảnh gắn liền với nét văn hóa của dân tộc... tất cả mang lại cho Kiều Oanh rất nhiều cảm hứng để sáng tạo.

Những hình xăm do Kiều Oanh thiết kế thường được lấy cảm hứng từ những sự việc trong cuộc sống thường ngày, một bộ phim Việt Nam xưa hoặc đôi khi chỉ là những dòng suy nghĩ bất chợt. Sau đó Kiều Oanh thiết kế bố cục và bắt đầu vẽ phác họa lại.

Đối với những hình mà khách yêu cầu, Kiều Oanh sẽ dựa vào ý tưởng mà khách mong muốn, ví dụ như: Hình hoa sen, hình chụp của mẹ hoặc là một vài hình ảnh về áo dài truyền thống... sau đó sẽ thiết kế, phác thảo theo phong cách của bản thân kết hợp với yêu cầu của khách.

Kiều Oanh kể về một hình xăm đặc biệt dành cho một người bạn ngoại quốc đến Việt Nam để dự đám cưới. Bạn muốn có một kỉ niệm khi tới Việt Nam, muốn lưu giữ lại trước khi về nước. Hình xăm được thực hiện gấp rút chỉ trong một ngày từ bước phác thảo đến khi thực hiện. "Mình cảm thấy rất tự hào vì có thể giúp người bạn ngoại quốc, lưu giữ một kỉ niệm về Việt Nam. Dù chỉ thoáng qua nhưng những gì đọng lại sẽ là mãi mãi" - Kiều Oanh tâm sự.

Hình xăm đầu tiên Kiều Oanh thực hiện.

Hình đầu tiên mà Kiều Oanh thực hiện là xăm cho bạn thân của cô. Lúc đầu cô bị từ chối thẳng thừng vì gia đình của bạn thuộc tuýp truyền thống, không thích con gái có hình xăm trên người.

Tuy nhiên sau một thời gian, Kiều Oanh cũng thuyết phục được cô bạn thân. Đó cũng là một trong những hình xăm mà Kiều Oanh nhớ nhất.

Cho đến tận bây giờ những hình xăm của Kiều Oanh vẫn luôn kén khách hàng, thường khách hàng sẽ chọn những hình xăm chữ hoặc số mang nhiều ý nghĩa đối với họ hơn.

"Trong thời gian tới mình rất mong khách hàng có thể tìm tới mình bởi những giá trị truyền thống mà mình đang cố gắng đem lại. Ngoài ra mình cũng muốn mang những giá trị này đến với nhiều bạn trẻ hơn, trân trọng nó như vốn quý của dân tộc. Bởi mỗi con người mang trong mình dòng máu Việt Nam. Mình tự hào về nó và muốn phát triển, ngoài ra mình cũng muốn giới thiệu với bạn bè nước ngoài như một món quà, một kỉ niệm để lưu giữ khi đến Việt Nam" - Kiều Oanh tâm sự.

Cô thợ xăm thích tóc đen, thích mặc áo dài, mê văn hóa dân tộc

Hình xăm Koi Dragon được Kiều Anh thực hiện trong 6 tiếng.

Nói về hình xăm công phu nhất mà Kiều Oanh từng tựng hiện, cô nàng chia sẻ: "Đó là hình xăm con rồng do mình thiết kế, và Oanh đặt tên hình đó là: Koi Dragon. Mình thiết kế dựa trên hình ảnh con rồng thời Lê Sơ cùng với đuôi cá, thân hình to khỏe cứng cáp kết hợp với mây lửa, nhưng khuôn mặt vẫn mang nét hiền hòa. Hình xăm còn kết hợp với họa tiết mang và vây cá. Với ý niệm 'cá chép hóa rồng' tượng trưng cho một sự thay đổi lớn và tốt hơn, thoát khỏi phiên bản cũ để trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình. Hình này mình đã mất 6 tiếng để thực hiện".

Là người "họa sĩ" phiêu cùng những nét vẽ trên da, Kiều Oanh không theo đuổi sự gai góc, bụi bặm, mà trái lại cô nàng khiến tất cả mọi người phải bất ngờ trước vẻ ngoài dịu dàng, nền nã và mộc mạc của mình. Thậm chí có cả những khoảnh khắc cô nàng Kiều Oanh với mái tóc đen mượt mà, mặc áo dài truyền thống, cầm cây bút xăm, cặm cụi sáng tạo nên những hình xăm độc bản. Một hình ảnh mà ngoài Kiều Oanh ra, sẽ khó tìm thấy ở bất kỳ một người thợ xăm nào khác.

Kiều Oanh, một thợ xăm thiên về phong cách dân gian truyền thống, được mọi người biết đến với cái tên Cá Mú.

Nói về phong cách của bản thân, nàng thợ xăm có cái tên đặc biệt, chia sẻ: "Oanh dành thời gian để nói chuyện với bản thân nhiều hơn và nhận ra rằng bản thân không phải cố gắng gồng lên thành một ai cả, bởi chỉ cần là chính mình thì Oanh sẽ đem hết nhiệt huyết vào công việc, để trở thành phiên bản tốt nhất. Oanh cảm thấy thợ xăm hay người 'chơi' hình xăm không nhất thiết phải thật gai góc, bất cần hay phải ngầu, chiến. Bởi mỗi người là một cá thể riêng biệt, mình tôn trọng điều đó.

Minh thích tóc dài đen, thích mặc áo dài, mê tìm hiểu về văn hóa dân tộc và mình cũng rất tôn trọng từng cá thể, từng phong cách cá nhân riêng. Mình không đánh đồng việc con gái phải để tóc đen, phải mặc áo dài thì mới là truyền thống. Bởi mỗi người trong chúng ta luôn được phép lựa chọn bản thân mình là ai và truyền thống không chỉ là ngoại hình, ăn mặc mà còn là cách nhìn nhận của mỗi người. Người thợ xăm cũng vậy, mỗi người thợ là một cá thể riêng biệt, mình tôn trọng điều đó. Vậy nên, Oanh muốn được theo đuổi công việc mà mình yêu thích và làm nó trở nên mềm mại hơn" - Kiều Oanh tâm sự.

Cô nàng thợ xăm thích tóc đen mượt, mê áo dài truyền thống.

Xuất phát điểm là một người không hề biết gì về những hình xăm, Kiều Oanh trở thành một thợ xăm hình với phong cách đặc biệt khiến nhiều người phải bàn luận về cô.

"Chính người đồng hành cũng là vị hôn phu của Oanh, đã giúp mình tìm hiểu về bộ môn này, anh cũng tìm được người thầy phù hợp và đồng hành cùng mình từ những ngày đầu khó khăn nhất cho đến tận bây giờ. Mình rất biết ơn partner và cô giáo Ban - người đã chỉ dạy mình những bước khởi đầu cho tới tận bây giờ. Mình học xăm trong đợt dịch Covid-19, khi mọi thứ đều hoàn toàn lockdown, thì việc học của mình cũng vậy.

Có những lúc mình rất nản chí và muốn bỏ cuộc. Ngay trong giai đoạn khó khăn ấy, 'người bạn đồng hành' đã nói một câu khiến mình thức tỉnh: 'Nếu em có thể vừa làm công việc em yêu thích, vừa có thu nhập từ công việc này thì đó là điều tuyệt vời nhất'. Giờ đây, mỗi ngày thức dậy, nghĩ tới công việc mà những đề mục mình sẽ làm trong ngày, dù có bận rộn thế nào, mình cũng thấy rất thoải mái và vui vẻ tận hưởng" - Kiều Oanh tâm sự.

Không gian sáng tạo của Kiều Oanh.

Kiều Oanh theo đuổi công việc xăm hình được gần 3 năm. Đối với cô, việc trở thành thợ xăm cần rất nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất vẫn là chăm chỉ, luôn luôn phải trau dồi về kỹ năng xăm, cũng như cầu tiến trong việc học hành (tiêu biểu là học vẽ). Chỉ có như vậy, bản thân mới có thể đi xa được trong nghề chứ không chỉ dừng lại ở một khoảng thời gian nhất định.

"Chưa bao giờ là muộn để bạn có thể bắt đầu làm một điều gì đó, bởi chỉ cần có mục tiêu, luôn cầu tiến và cố gắng, thì không chỉ trong ngành xăm mà với những ngành nghề khác, bạn đều có thể đạt được những điều mà bản thân mong muốn" - Kiều Oanh chia sẻ.

Kiều Oanh cũng chia sẻ thêm, thường những thợ xăm ban đầu sẽ xăm cho bản thân trước và tham khảo phong cách từ những thợ khác. Đó cũng là hướng đi tốt cho những bạn mới bắt đầu theo đuổi bộ môn này. Vậy nên hầu như tất cả thợ xăm đều có một vài hình xăm trên da và mang những ý nghĩa riêng. Kiều Oanh cũng có một hình xăm đặc biệt của riêng mình, nhưng hình xăm đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này, lại là một hình mà bản thân cô từng muốn xóa bỏ.

"Hình xăm duy nhất của mình khá xấu, mình đã từng muốn xóa đi nhưng ngay khi tới địa chỉ xóa xăm mình đã suy nghĩ lại, mình nghĩ đó là bài học về việc không tìm hiểu kĩ về xăm và ham rẻ. Tuy không đẹp nhưng hình xăm này lại có ý nghĩa đặc biệt đối với mình. 'NO.1 but no one', mình đã xăm dòng chữ này, vì tên mình đọc lái lại trong tiếng Anh là 'one one' (Oanh Oanh). Đến giờ mình vẫn giữ hình xăm này, và chưa có ý định xăm thêm một hình nào khác trên người" - Oanh chia sẻ.

Trong hành trình 3 năm làm thợ xăm, có 3 hình ảnh là Kiều Oanh nhớ nhất.

"Mình nhận được một order của khách hàng về hình xăm một cô gái. Chính là đại diện cho bản thân của bạn. Bạn là một cô gái khá là thơ thẩn, và yêu mèo. Bạn rất thích hình tượng Hồ Xuân Hương vì vậy bạn mong muốn hình xăm của bạn có hình tượng 1 cô gái kiểu Việt Nam xưa, thêm vào đó là chú mèo cưng bên cạnh.

Sau khi đáp ứng những yêu cầu của khách, mình có thêm hoa sen vào hình để tăng sự dịu dàng, cũng như gửi gắm thêm mội nét truyền thống của dân tộc. Lúc thực hiện hình xăm này mình rất là vui bởi không chỉ mình được lắng nghe câu chuyện của bạn mà còn được hiểu nhiều hơn về bản thân bạn" - Kiều Oanh kể lại.

Hình xăm lấy cảm hứng từ hình ảnh của "Bà chúa thơ Nôm" Hồ Xuân Hương.

