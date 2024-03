Để đẩy mạnh các hoạt động cũng như trực tiếp quảng bá cho MV Chúng Ta Của Tương Lai, Hải Tú đã được ekip M-TP Entertainment lập kênh TikTok được vài tuần. Ngay sau khi tài khoản TikTok của Hải Tú được lập, cô lập tức follow "tình tin đồn" - Sơn Tùng M-TP. Bên cạnh đó, Hải Tú cũng gây bất ngờ khi bấm follow cho nhân vật thứ 2: giám đốc sáng tạo Ben Phạm.

Ben Phạm là nhân vật không hề xa lạ khi từng talent của công ty do Sơn Tùng lập ra. Tuy nhiên một thời gian sau, anh cũng chấm dứt hợp đồng không tiếp tục trực thuộc công ty M-TP Talent. Song, trái với các cựu talent như ca sĩ Kay Trần hay producer onionn., một khi "dứt áo ra đi" là hoàn toàn không còn liên hệ gì với Sơn Tùng thì Ben Phạm lại khác. Ben Phạm vẫn giữ nhiệm vụ giám đốc sáng tạo cho một số sản phẩm của Sơn Tùng kể cả sau khi rời công ty, có thể kể đến There's Nothing At All và Making My Way. Chính vì thế, có thể khẳng định Ben Phạm vẫn có mối quan hệ tốt đẹp với bộ đôi Sơn Tùng - Hải Tú.

Hải Tú chỉ follow duy nhất 2 tài khoản TikTok: Sơn Tùng và Ben Phạm.

Hải Tú trong MV Chúng Ta Của Tương Lai.

Ben Phạm tiếp tục giữ chức giám đốc sáng tạo cho MV Chúng Ta Của Tương Lai.

Chỉ sau ít ngày lập TikTok, chỉ với 2 clip đăng tải Hải Tú đã mang về gần 100 nghìn lượt theo dõi, hơn 600 nghìn lượt thích. Đoạn clip mới nhất của Hải Tú đăng tải cũng cán mốc hơn 10 triệu view trên TikTok. Đoạn clip đầu tiên chính là video ghi lại cảnh Hải Tú và Ben Phạm hài hước nhảy nhót trên nền nhạc Chúng Ta Của Tương Lai trong lúc đang cùng nấu ăn.

Kênh TikTok chỉ mới có 2 clip