Giữa lúc drama Han So Hee "đá xéo" Hyeri gây bão, Thiều Bảo Trâm và Hải Tú bị gọi tên: Chuyện gì đây?

Một trong những drama đang khiến cư dân mạng phải lia lịa "chấm hóng" chính là vụ Han So Hee - Ryu Jun Yeol vướng tin hẹn hò, sau đó tình cũ Hyeri liền bỏ follow đàng trai và đăng ảnh ẩn ý "Thật thú vị". Không lâu sau đó, Han So Hee cũng có động thái "đá xéo" lại và chốt hạ bằng câu: "Tôi cũng thấy thú vị lắm". Đến sáng 16/3, Han So Hee lại "quay xe" viết tâm thư thừa nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol vào đầu năm nay, khi đàng trai đã độc thân.

Lùm xùm của bộ 3 nghệ sĩ khiến cư dân mạng liên tưởng đến 2 vụ ồn ào tình ái gây chấn động showbiz Việt. Cụ thể, giữa lúc showbiz xứ Hàn đang rần rần bàn tán thì 2 đoạn story của Thiều Bảo Trâm và MCK bất ngờ được đào lại vì có nhiều chi tiết hao hao nhau. Cả 3 câu chuyện đều là drama gây ầm ĩ showbiz, người trong cuộc đều có động thái trên story được cho là "đá xéo" khi tình cũ có người yêu mới.

Sau loạt bài đăng gây xôn xao, Han So Hee thừa nhận hẹn hò với Ryu Jun Yeol

Giữa lúc chuyện tình cảm người cũ gây xôn xao, Hyeri huỷ follow và còn đăng 3 chữ "Thật thú vị"

Việc Han So Hee bị cho là đăng đàn "cà khịa" Hyeri khiến netizen nhớ lại vụ Thiều Bảo Trâm từng đăng ảnh chiếc bánh kem trà xanh hồi đầu năm 2021. Khi đó, chính chủ chia sẻ: "Cảm ơn các em đã ở bên chị", còn hội bạn thì đăng đàn: "Nghiệp quật đứa nào làm chị buồn", "Hạnh phúc trong tương lai nhé chị mình". Đây cũng chính là nguồn cơn khiến cư dân mạng cho rằng Thiều Bảo Trâm và "bạn trai tin đồn" Sơn Tùng đã kết thúc sau 7 năm kín tiếng vì có người thứ 3.

Sau đó, "Sếp" cũng vướng nghi vấn hẹn hò với "nàng thơ" Hải Tú. Thế nhưng cũng như Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng không lên tiếng về chuyện tình cảm với "gà cưng". Gần đây, Sơn Tùng và Hải Tú còn có những khoảnh khắc tình tứ trong sản phẩm âm nhạc mới ra mắt. Điểm khác biệt giữa Ryu Jun Yeol và Hyeri với Sơn Tùng - Hải Tú chính là cặp đôi Hàn Quốc có công khai chuyện yêu đương 7 năm và tan vỡ còn đôi Vbiz chưa từng lên tiếng xác nhận dù lộ 7749 hint hẹn hò.

Vụ bánh kem "trà xanh" của Thiều Bảo Trâm từng gây chấn động Vbiz, story này được đào lại giữa lúc drama tình ái Hàn Quốc gây xôn xao

Gần đây, "Sếp" Tùng và Hải Tú công khai xuất hiện cùng nhau ở MV và cả sự kiện

Cứ mỗi lần Sơn Tùng - Hải Tú có điều đặc biệt, cư dân mạng lại gọi tên Thiều Bảo Trâm

Bộ 3 khác cũng được nhắc đến nhiều giữa ồn ào showbiz Hàn chính là Wxrdie - MCK - tlinh. MCK - tlinh từng có thời gian mặn nồng nhưng thông báo chia tay vào năm 2021. Sau đó không lâu Wxrdie và tlinh lại vướng nghi vấn hẹn hò. Sẽ chẳng có gì đáng bàn tán nếu Wxrdie không phải là bạn thân của cặp đôi. Thời điểm cả hai rộ tin hẹn hò, MCK bất ngờ đăng 1 status đầy bóng gió: " Quan điểm là không chơi được với mấy thằng yêu lại người yêu cũ của bạn" . Dù không trực tiếp nhắc đến nhân vật nào nhưng cư dân mạng cho rằng MCK đang có ý mỉa mai Wxrdie và tlinh giữa lúc họ bị đồn thổi đang yêu đương. Thái độ của MCK được cho là khá giống với Hyeri khi tình cũ có người mới.

Sau đó, trong một buổi livestream, khi được hỏi về tình bạn với Wxrdie, MCK chia sẻ: "Không hơn thua gì cả nha. Nói chung là anh vẫn luôn quý Wxrdie nhưng để mà thân lại thì khó. Cứ để thời gian trả lời". Đến tháng 5/2023, "tam giác tình yêu" này cùng xuất hiện ở một sự kiện giải trí nhưng không có tương tác với nhau.

Bài đăng ẩn ý của MCK cũng bỗng dưng hot trở lại

MCK và tlinh từng có thời gian hẹn hò mặn nồng sau đó tan vỡ