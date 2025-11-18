Sự thật về “thủ khoa Nhạc viện” vừa có 30 giây kéo violin làm 24 Anh Trai lu mờ

Tập 10 Anh Trai Say Hi mùa 2 vừa khép lại nhưng dư âm vẫn tiếp tục phủ khắp mạng xã hội, đặc biệt là khoảnh khắc chỉ kéo dài khoảng 30 giây của buitruonglinh. Chỉ bằng một đoạn độc tấu ngắn, buitruonglinh khiến khán giả “nổi da gà”.

Trong Live Stage 4, team của buitruonglinh gồm BigDaddy, Phúc Du, Đỗ Nam Sơn và Vương Bình mang đến tiết mục Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ. Sân khấu mang concept Noel giữa mùa hè, cả không gian biến thành một bức tranh Giáng sinh được thắp sáng bằng ánh đèn vàng dịu, thông tuyết và sắc đỏ - xanh dịp lễ hội. BigDaddy đổi ngược vai trò khi đảm nhận hát chính, còn buitruonglinh giữ phần rap, tham gia sáng tác và lên ý tưởng cảm xúc.

Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ - Live Stage 4 Anh Trai Say Hi: buitruonglinh, BigDaddy, Phúc Du, Đỗ Nam Sơn

Đỉnh điểm của toàn bộ tiết mục chính là khoảnh khắc buitruonglinh tiến lên trung tâm sân khấu và kéo violin. Chỉ vài giây ngân vang nhưng tiếng đàn đủ để cả sân khấu rung động. Chất liệu violin tạo nên đoạn cao trào ấn tượng. Ngay sau phát sóng, đoạn violin của buitruonglinh lập tức viral mạnh trên mạng xã hội.

Phân cảnh kéo violin "tuyệt đối điện ảnh" của buitruonglinh

Nam ca sĩ khiến người xem "nổi da gà"

Khán giả để lại bình luận phấn khích khi sân khấu được “nâng tầm” nhờ chất liệu âm nhạc cổ điển: “Vừa ấm áp, vừa thăng hoa, vừa mang cảm giác điện ảnh”, “Một tiết mục có khả năng replay đúng nghĩa”, “Violin nghe như lôi người xem vào ký ức của nhân vật chính”,... Không chỉ fan chương trình mà nhiều khán giả qua đường cũng chia sẻ clip vì quá ấn tượng với khoảnh khắc này. Có thể nói, giữa một chương trình cạnh tranh về hiệu ứng biểu diễn, buitruonglinh tạo ra khoảnh khắc viral thực sự bằng âm nhạc.

buitruonglinh 8 tuổi đỗ thủ khoa đầu vào và bắt đầu học violin tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Không phải ngẫu nhiên mà cộng đồng mạng gọi buitruonglinh là “chiến tướng âm nhạc”. Tên thật là Bùi Trường Linh, sinh năm 1999, xuất thân từ Hà Nội. buitruonglinh 8 tuổi đỗ thủ khoa đầu vào và bắt đầu học violin tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau đó, buitruonglinh chuyển vào Nam, tiếp tục học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh hai chuyên ngành là Violin và Thanh nhạc - Nhạc nhẹ. Ngoài ra, Bùi Trường Linh còn từng học lớp Cao đẳng Diễn viên Kịch - Điện ảnh tại Đại học Sân khấu Điện Ảnh thành phố Hồ Chí Minh

Trong 1 cuộc trò chuyện, buitruonglinh kể câu chuyện vui khi tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM. Anh chàng vì lịch trình cá nhân nên không thể tốt nghiệp cùng lúc với bạn bè trong khoá. buitruonglinh sau đó thi riêng và tốt nghiệp. Vì thi một mình nên anh chàng gọi vui bản thân là "thủ khoa". Ngoài violin, anh có thể chơi piano, guitar, sáng tác, hát và sản xuất âm nhạc.

Trước khi đến với sân khấu Anh Trai Say Hi mùa 2, buitruonglinh đã sở hữu loạt thành tích đáng nể

Trước khi đến với sân khấu Anh Trai Say Hi mùa 2, buitruonglinh đã sở hữu loạt thành tích đáng kể như hit Đường Tôi Chở Em Về, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Năm nay, buitruonglinh gây chú ý với giới chuyên môn khi ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời - một sáng tác từ năm 2022 được chọn trình diễn tại Đại lễ Quốc gia 2/9 tại Quảng trường Ba Đình với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ lớn, trong đó có Mỹ Tâm. Không chỉ là thành tích nghệ thuật, việc 1 ca khúc của nghệ sĩ Gen Z được chọn cho Đại lễ được xem như cột mốc khẳng định tài năng, tư duy âm nhạc và vị trí tương lai của buitruonglinh trong thị trường.

Khán giả đang chờ xem trong những vòng tiếp theo, buitruonglinh sẽ tiếp tục biến hóa như thế nào

Qua loạt sân khấu từ đầu mùa, buitruonglinh bước đi vững chắc, khẳng định chính mình bằng âm nhạc và năng lực cá nhân. Chính điều này khiến anh trở thành một trong những nhân tố được đánh giá cao nhất, thậm chí được dự đoán là ứng viên hàng đầu cho ngôi vị Quán quân.

Khán giả đang chờ xem trong những vòng tiếp theo, buitruonglinh sẽ tiếp tục biến hóa như thế nào. Đến thời điểm này, buitruonglinh không chỉ được xem là thí sinh mạnh của Anh Trai Say Hi, mà là nghệ sĩ trẻ bước đi đúng hướng, có thực lực và biết cố gắng.