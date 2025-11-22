7 Anh Trai chính thức bị loại, netizen đồng loạt đòi "giải cứu" gấp 2 người này

Tập 11 Anh Trai Say Hi 2025 vừa lên sóng đã đưa không khí cuộc đua đến những phút căng thẳng nhất của livestage 4. Trong tập này, thứ hạng chung cuộc của các đội sau hai vòng đấu được công bố và sau đó các gương mặt bước vào vòng thi chung kết sẽ lộ diện.

Mở màn tập phát sóng là hai tiết mục đến từ team Vũ Cát Tường và team Negav. Cả hai đội đều mang đến phần trình diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện màu sắc riêng và chiến thuật âm nhạc rõ nét. Team Vũ Cát Tường mang đến tiết mục pha trộn chất nhạc dân gian, trong khi Negav giữ đúng phong độ với tinh thần bùng nổ cùng đội hình vũ đạo mạnh.

Sau khi các phần thi khép lại, bảng điểm livestage 4 được công bố. Team Vũ Cát Tường ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành 1053 điểm ở round 1 và 1073 điểm ở round 2, nâng tổng điểm lên 2126 điểm. Đây cũng là team đứng đầu bảng xếp hạng tổng, đồng thời trở thành đội duy nhất bảo toàn toàn bộ thành viên để bước tiếp vào Livestage cuối cùng.

Kết quả của các đội sau livestage 4

4 đội còn lại gồm B Ray, Negav, CongB và buitruonglinh lần lượt xếp sau với khoảng cách điểm không quá lớn. Tuy nhiên, theo luật cuộc thi, 7 người sở hữu điểm cá nhân thấp nhất thuộc 4 đội này sẽ phải dừng cuộc chơi ngay sau livestage 4, khép lại hành trình tại Anh Trai Say Hi 2025.

Theo kết quả, những cái tên phải chia tay chương trình là Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan, Lohan, Cody Nam Võ, Phúc Du, RiO và Jaysonlei. Đứng ở phòng loại, Dillan Hoàng Phan và Đỗ Nam Sơn gửi lời cảm ơn đến tất cả các Anh Trai, dù chưa tiếp xúc hết với tất cả mọi người nhưng ai cũng trân quý khoảng thời gian được làm việc chung. Trong khi đó, việc Cody Nam Võ, RiO và Jaysonlei phải dừng lại khiến nhiều Anh Trai ngỡ ngàng. Lắng nghe bộc bạch của các Anh Trai trước khi ra về, nhiều người đã không kìm được nước mắt.

Các Anh Trai chia sẻ cảm xúc sau khi dừng bước

Chỉ ít phút sau khi kết quả được công bố, hàng loạt bình luận xuất hiện với mong muốn chương trình "giải cứu" 2 gương mặt được yêu thích là Jaysonlei và Cody Nam Võ. Khán giả nhận định cả hai sở hữu màu sắc âm nhạc rõ rệt, tư duy làm nhạc hiện đại, khả năng hát - nhảy đều tốt và luôn giữ phong độ ổn định qua các vòng thi. Nhiều người còn cho rằng bộ đôi này xứng đáng có mặt trong livestage cuối cùng bởi mức độ toàn diện và tiềm năng phát triển sau chương trình.

Sau livestage 4, đã có 12 người phải dừng lại. Trước đó ở sau livestage 3 thì Khôi Vũ, Bùi Duy Ngọc, Otis, Nhâm Phương Nam và TEZ đã dừng bước. Vậy là 18 cái tên sẽ bước vào livestage cuối cùng. Ở vòng thi cuối sẽ diễn ra tiết mục cá nhân lẫn nhóm để tìm ra Best 5.