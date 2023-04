Hải Phòng dừng khẩn cấp đêm nhạc của ca sĩ Jimmii Nguyễn khi đang diễn ra

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết tối 7/4, lực lượng liên ngành UBND quận Ngô Quyền, Thanh tra Sở Văn hóa và Công an TP Hải Phòng đã kiểm tra, yêu cầu dừng khẩn cấp buổi biểu diễn âm nhạc Chiều nghe biển khóc của ca sĩ Jimmii Nguyễn, diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp , số 53 Lạch Tray, phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Tại buổi kiểm tra, lực lượng chức năng đã xác định Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Tiệp (trực thuộc Liên đoàn Lao động Hải Phòng ) đã ký hợp đồng cho ông Lê Đức Cường thuê hội trường và các dịch vụ tổ chức biểu diễn họp Fan Club ca sĩ Jimmii Nguyễn vào tối 7/4.

Thời điểm kiểm tra, trong Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Tiệp có khoảng 500 người đang xem ca sĩ Jimmii Nguyễn biểu diễn.

Mini show Chiều nghe biển khóc của ca sĩ Jimmii Nguyễn bị lực lượng chức năng Hải Phòng đình chỉ biểu diễn tối 7/4.

Nguồn tin cũng cho biết giữa tháng 3, Phòng Văn hóa – Thông tin quận Ngô quyền nhận được đề nghị của ông Lê Đức Cường, đại diện Fan Club của ca sĩ Jimmii Nguyễn về việc hướng dẫn tổ chức sự kiện theo quy định.

Tuy nhiên, dù chưa được quận Ngô Quyền chấp thuận nhưng buổi biểu diễn đã được tổ chức quy mô hoành tráng, thu hút hàng trăm người tới xem. Thậm chí, chính quyền phường Lạch Tray không được biết, không được thông báo về sự kiện này.

Chương trình không bán vé thu tiền nhưng phụ thu từ vài trăm nghìn đồng đến hơn một triệu đồng/lượt người xem.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật. Đồng thời, các thành viên đoàn thanh tra đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm này, yêu cầu Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Tiệp phải thông báo khi cho các cá nhân, tổ chức thuê địa điểm để tổ chức các chương trình biểu diễn đảm bảo an ninh trật tự, an ninh văn hóa.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đặng Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền cho biết ông Lê Đức Cường đã vi phạm quy định tại Nghị định 144/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Ông Khởi cho biết quận đang tiếp tục làm rõ những vi phạm của cá nhân và tổ chức trong việc tổ chức sự kiện này để ban hành quyết định xử phạt.

Liên quan nội dung trên, phóng viên liên hệ với ông Nguyễn Anh Tuân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng về công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo việc ký kết hợp đồng cho thuê tổ chức sự kiện và đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy. Tuy nhiên, ông Tuân chưa phản hồi thông tin.

Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) từng diễn ra nhiều sự kiện bị lực lượng chức năng TP Hải Phòng kiểm tra, xử lý vi phạm về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Mới đây nhất ngày 19/11/2022, các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an quận Ngô Quyền huy động hàng trăm cảnh sát đột kích vũ trường Hoàng Gia (còn gọi Bar New DOM), nằm trong khuôn viên Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp, 53 phố Lạch Tray (TP Hải Phòng).

Cảnh sát ghi nhận gần 400 người (gồm cả khách và nhân viên phục vụ) đang sử dụng rượu bia, nghe nhạc mạnh, thậm chí nhiều dân chơi sử dụng ma túy. Quá trình xác minh, cảnh sát đã tạm giữ 24 đối tượng để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo Công an quận Ngô Quyền, vũ trường Hoàng Gia trong Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp bị yêu cầu dừng hoạt động vì không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trước đó. Tuy nhiên, vũ trường này vẫn tổ chức cho các dân chơi bay lắc, uống rượu mạnh.