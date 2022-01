Hai nữ MC nổi tiếng từng bị đồn đoán hẹn hò rồi tan rã giờ ra sao?

Hai nữ MC Quỳnh Chi và Thùy Dung từng vướng phải nghi vấn hẹn hò đồng tính khi xuất hiện nhiều hình ảnh thân mật cùng nhau. Sau nhiều lần đính chính mối quan hệ chỉ là bạn bè, giữa họ lại xuất hiện tiếp tin đồn đã "đường ai nấy đi".

MC Quỳnh Chi vẫn độc thân dù tài sắc vẹn toàn

MC Quỳnh Chi tên thật là Đặng Quỳnh Chi (sinh năm 1986) là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các chương trình thể thao như: Thể thao 24/7, Nhịp đập 360 độ thể thao,... Trước đó, cô từng góp mặt trong các bản tin thời sự, bản tin tài chính trên sóng VTV. Ngoài ra, cô nàng còn đa năng trong vai trò MC của nhiều gameshow nổi tiếng như: The Remix, The Voice, The Voice Kids,...

Với những nỗ lực của mình, nữ MC vinh dự lọt vào đề cử Top 5 MC ấn tượng tại VTV Awards 2015.

Sau khi phủ nhận tình yêu đồng giới, MC Quỳnh Chi dường như chỉ tập trung vào việc phát triển sự nghiệp và không nhắc đến chuyện hẹn hò, kết hôn dù đã ở độ tuổi bị hối thục liên tục.

Cô từng tiết lộ lý do vẫn lẻ bóng: "Do bản thân tôi vẫn còn những vết thương lòng nên hiện giờ tôi chưa mở lòng với ai. Những trải nghiệm đã qua làm tôi không còn cảm thấy an toàn khi bước chân vào mối quan hệ nào nên bây giờ tôi chọn một mình. Tôi yêu nhiều và đã từng rất cố gắng để nghĩ rằng mình sẽ tìm được người tốt khác. Tôi nghĩ việc chưa tìm được một người phù hợp có thể một phần do mình thiếu may mắn, hoặc do bản thân chưa biết cách để đưa ra những lựa chọn đúng đắn".

Nữ MC vẫn khẳng định bản thân là một người phụ nữ bình thường và tình cảm thuận theo tự nhiên, cô cũng không chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng tư của mình.

"Cuộc sống của Chi hiện tại đang rất tốt hơn bao giờ hết, Chi đang được làm những thứ mình yêu và quan trọng hơn lại có những người yêu thứ mình đang yêu. Thế là hạnh phúc lắm rồi", MC Quỳnh Chi từng chia sẻ.

MC Thùy Dung với tin đồn có người mới

Cô MC cá tính này tên thật là Nguyễn Thùy Dung (sinh năm 1987) được mệnh danh là "Nữ hoàng quần vợt" của Việt Nam. Dừng lại sự nghiệp thể thao năm 23 tuổi, cô chuyển sang kinh doanh trong tiếc nuối của mọi người. Cô nàng còn khiến nhiều người bất ngờ khi bỗng dưng xuất hiện trên truyền hình với vai trò MC, BTV Ban thể thao của Đài truyền hình Việt Nam.

Với lợi thế là kiến thức thể thao và từng là khách mời quen thuộc trên truyền hình nên MC Thùy Dung thuận lợi phát triển trên con đường truyền hình. Nhờ nghiêm túc trau dồi bản thân nên cô nàng không chỉ dừng lại ở sở trường thể thao mà còn thành công ở nhiều lĩnh vực khác.

Tại con đường mới này, cô thường xuyên dẫn chương trình và xuất hiện cùng MC Quỳnh Chi nên dẫn đến bị đồn đoán nảy sinh tình yêu đồng tính. Sau thời gian đính chính, cả hai lại bị đặt nghi vấn chia tay, MC Thùy Dung cũng không chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân nữa.

Sau một thời gian, dân mạng lại "bán tín bán nghi" MC Thùy Dung đang hẹn hò cùng với một cô gái khác "hậu chia tay". Cụ thể, cô gái tên Rima Thanh Vy thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái kèm hình ảnh của nữ MC trên trang cá nhân.

Trả lời cho tin đồn này, MC Thùy Dung phủ nhận: "Tôi và Rima Thanh Vy đợt vừa rồi hay hẹn nhau đi chơi. Chúng tôi cũng hợp tính nhau nên hay nói chuyện kiểu đùa đùa chứ không hẹn hò gì đâu".

