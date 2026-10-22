Hai người trẻ cùng tuổi 23 suy thận nặng, dấu hiệu bị bỏ qua khiến nhiều người giật mình

Suy thận giai đoạn cuối không còn là nỗi lo của riêng người cao tuổi. Thực tế, nhiều người trẻ chỉ phát hiện bệnh khi cơ thể xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng. Hai trường hợp cùng ở tuổi 23 dưới đây là lời cảnh tỉnh về những dấu hiệu sức khỏe dễ bị bỏ qua và nguy cơ tổn thương thận âm thầm.

Hỏng thận vì bỏ qua dấu hiệu quen thuộc

Ở tuổi 23, khi tương lai còn rộng mở, N.V.L. 23 tuổi, quê Hưng Yên, đang làm việc tại Tp.HCM không ngờ những dấu hiệu bất thường của cơ thể lại dẫn đến một kết cục nghiệt ngã: suy thận mạn giai đoạn cuối. Từ đây, cuộc sống của chàng trai trẻ bước sang trang khác, gắn với những buổi lọc máu và hy vọng mong manh về cơ hội ghép thận.

Đáng chú ý trước khi nhập viện khoảng hai tháng trước L. thường xuyên đau đầu, xây xẩm mặt mày, có lúc tê lưỡi, mờ mắt. Nam thanh niên đi khám và phát hiện huyết áp tăng trên 180 mmHg, có thời điểm lên tới 220 mmHg, trong khi mức bình thường chỉ 120 mmHg.

Mặc dù đã được bác sĩ khuyên nhập viện nhưng L. chần chừ. Sau đó, những cơn đau đầu trở nên dữ dội nên cậu vào khám và nhận chẩn đoán suy thận giai đoạn 5. Không tin vào kết quả này, gia đình đưa L. đến Bệnh viện Bình Dân (Tp.HCM) để kiểm tra và điều trị. Kết quả xác nhận tình trạng bệnh, chàng trai phải lọc máu chu kỳ để duy trì sự sống.

Điều khiến người bệnh day dứt là đã phát hiện huyết áp tăng rất cao nhưng không điều trị kịp thời, bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể.

Một bệnh nhân trẻ mắc suy thận mạn đang được lọc máu. Ảnh: Duy Hiệu/Znews.

Một trường hợp khác là N.H. 23 tuổi, quê Thanh Hóa cũng đang lọc máu 3 lần mỗi tuần để duy trì sự sống tại quê nhà. Trước đó, H. đi khám vì mệt mỏi, ăn uống kém. Qua đánh giá, bác sĩ ghi nhận tình trạng thiếu máu trên nền bệnh thận mạn và tăng huyết áp. Bệnh nhân phải lọc máu theo chỉ định, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn và tái khám định kỳ.

Nằm trên giường bệnh, H. day dứt nhất vì đã chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Những lần mệt mỏi sau giờ làm, cậu chỉ nghĩ do thời tiết hoặc căng thẳng. Chưa đầy một năm đi làm, H. đã phải đối mặt với thực tế trở thành bệnh nhân, thường xuyên ra vào bệnh viện.

Hiện tại, H. tập làm quen với lịch lọc máu 3 lần mỗi tuần, đồng thời điều chỉnh lối sống theo hướng khoa học hơn. Như nhiều bệnh nhân trẻ khác, cậu mong có cơ hội ghép thận để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Những nguyên nhân làm tăng nguy cơ suy thận

Ước tính mỗi năm Việt Nam có thêm 8.000 người mắc suy thận, trong đó có nhiều bệnh nhân dưới 30 tuổi. Hiện có khoảng 800.000 bệnh nhân cần lọc máu và hàng nghìn người bệnh chờ ghép thận. Các chuyên gia dự báo số ca suy thận có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, với xu hướng trẻ hóa.

TS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Ngoại thận tiết niệu và nam khoa, Bệnh viện E (Hà Nội), chia sẻ với Vietnamnet suy thận ở người trẻ có thể liên quan đến 6 yếu tố:

- Ăn uống thiếu lành mạnh: Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, nhiều muối, đường và đạm có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa, ảnh hưởng đến chức năng thận.

- Ít vận động: Chế độ ăn dư thừa năng lượng kết hợp với lối sống ít vận động dễ dẫn đến thừa cân, béo phì, tăng huyết áp và các bệnh lý gây hại cho thận.

- Căng thẳng, lạm dụng chất kích thích: Áp lực kéo dài có thể khiến người trẻ hình thành thói quen uống nhiều rượu bia, hút thuốc, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

- Uống không đủ nước: Có thể khiến nước tiểu cô đặc, tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Nếu sỏi gây tắc nghẽn kéo dài mà không được điều trị, chức năng thận có thể bị tổn thương.

- Tự ý dùng thuốc: Sử dụng thuốc, thuốc nam hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, không theo hướng dẫn chuyên môn có thể gây tổn thương thận và các cơ quan khác.

- Chủ quan, ngại khám sức khỏe: Nhiều người trẻ chỉ đi khám khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt, khiến bệnh thận có thể bị phát hiện muộn, bỏ lỡ cơ hội điều trị kịp thời.

Gợi ý những thực phẩm tốt cho thận nên có trong bữa ăn hằng ngày

Lòng trắng trứng: Giàu protein chất lượng cao, ít phốt pho, lòng trắng trứng là lựa chọn phù hợp cho người cần bổ sung đạm theo chế độ ăn dành cho thận.

Kiều mạch: Kiều mạch cung cấp chất xơ, vitamin nhóm B, magie và sắt, đồng thời có hàm lượng phốt pho tương đối thấp so với một số loại ngũ cốc khác.

Bắp cải: Bắp cải chứa vitamin C, vitamin K và chất xơ, trong khi hàm lượng natri, kali và phốt pho tương đối thấp.

Ớt chuông: Giàu vitamin C và vitamin A, ớt chuông giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể mà không cung cấp quá nhiều kali.

Hành tây: Hành tây tạo vị ngọt tự nhiên cho món ăn, giúp giảm nhu cầu thêm muối. Thực phẩm này còn chứa chất xơ và các vitamin có lợi cho sức khỏe.

Củ cải: Củ cải chứa vitamin C, đồng thời có hàm lượng kali và phốt pho tương đối thấp, phù hợp để đa dạng hóa thực đơn.

(t/h Vietnamnet, Lao Động)