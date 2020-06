Hai người nước ngoài vận chuyển hơn 1 tấn ma túy trên đường phố Sài Gòn

Ngày 22/6, Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố với 2 bị can là Yeh Ching Wei (SN 1986), Chiang Wei Chih (SN 1988, cùng mang quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý" theo điều 250 Bộ luật hình sự 2015.

Đối tượng cùng tang vật.

Theo cáo trạng, trưa 12/4/2019, thông qua camera giám sát trật tự giao thông, Đội CSGT Công an quận 5 phát hiện 2 xe ô tô cùng 1 xe tải đậu đỗ sai quy định và có dấu hiệu nghi vấn. Lúc này, lực lượng đã tới hiện trường thì các xe này đã rời đi.

Đội CSGT Công an quận 5 đã báo cho Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM phối hợp cùng truy đuổi. Lực lượng đuổi theo tới khu vực hầm Thủ Thiêm, quận 1 thì chặn được xe ô tô 7 chỗ do Yeh Ching Wei chở Chiang Wei Chih và xe tải do Lê Hoàng Phúc điều khiển.

Qua kiểm tra, công an phát hiện xe tải của Phúc chở nhiều thùng chứa loa di động. Qua làm việc, tài xế không xuất trình giấy tờ nên lực lượng đã đưa về trụ sở công an. Đồng thời, 1 tổ công tác tiến hành truy đuổi theo xe ô tô khác do Phạm Ngọc Khải Hoàn điều khiển.

Ma tuý được giấu trong gói trà bỏ trong thùng loa di động.

Riêng xe của Phúc qua kiểm tra, lực lượng thu nhiều bịch ni lông dạng túi trà. Bên trong gói trà chứa ma tuý, tổng khối lượng toàn bộ lô hàng là 606kg ma tuý. Về phần Hoàn cũng bị lực lượng bắt giữ sau đó. Từ lời khai, công an khám xét kho hàng ở quận 10 thu giữ thêm 370 túi trà chứa 452kg ma tuý đá.

Tại cơ quan, Yeh Ching Wei và Chiang Wei Chih khai nhập cảnh vào Việt Nam vào chiều 10/4/2019. Sau đó, cả 2 chịu sự chỉ đạo của 1 người có biệt danh là "Ông Trần" yêu cầu tìm kho chứa hàng tại Việt Nam, Chiang Wei Chih được trả công 5.000 USD. Vừa qua tới Việt Nam, Chiang Wei Chih thuê xe ô tô 7 chỗ tự lái và thuê xe tải của Phúc để chở hàng.

Ngày 11/4/2019, cả 2 tới khách sạn ở quận 1 gặp Volavong Veopadinh (quốc tịch Lào) nói chuyện. Sau đó, 2 ben hẹn sáng hôm sau Chiang Wei Chih sẽ đem xe tải tới nhận hàng.

Khoảng 9h ngày 12/4/2019, Yeh Ching Wei chở Chiang Wei Chih trên xe ô tô 7 chỗ. Đồng thời, cả 2 yêu cầu Phúc lái xe tới điểm hẹn nhận hàng. Khi xe Phúc tới đường Huỳnh Mẫn Đạt đấu đuôi vào xe của Hoàn do Volavong Veopadinh để nhận hàng. Khi chuyển hàng xong, cả 2 người ngoại quốc yêu cầu Phúc chở hàng về tỉnh Đồng Nai. Khi đang giao nhận hàng thì công an phát hiện và truy đuổi bắt giữ.

Trong quá trình lấy lời khai, 2 người ngoại quốc không chịu khai báo mà chỉ khai là chuyển hàng điện tử có giấu hàng mỹ nghệ. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thì cả 2 mới chịu nhận tội.

Riêng với tài xế Phúc, Hoàn do không biết việc thuê xe để chở ma tuý nên không xem xét xử lý. Về Volavong Veopadinh thì công an xác định y đã xuất cảnh ngày 13/4/2019 qua cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum nên chờ điều tra xử lý sau.