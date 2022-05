Hai người lạ mặt sẽ yêu nhau chỉ sau 45 phút qua 36 câu hỏi: Điều không tưởng này hóa ra lại có thật!

Yêu người lạ chỉ sau 45 phút, có hay không?

Bình thường, ai cũng nói rằng tình yêu muốn bắt đầu phải cần một thời gian tìm hiểu. Tuy nhiên, có những câu chuyện họ chỉ mất chưa đầy 1 tiếng đồng hồ để nảy sinh tình cảm với nhau.



Tiến sĩ tâm lý học người Mỹ Arthur Aron trong bài báo "Thế hệ của sự thân mật giữa các cá nhân: Quy trình thử nghiệm và một số phát hiện sơ bộ" đã từng thực hiện một thí nghiệm.

Chân dung Tiến sĩ Tâm lý Arthur Aron.

Ông để những người lạ tham gia thí nghiệm ngồi lại với nhau trong 45 phút. Ở trong đó, họ có thể hỏi nhau và trả lời 36 câu hỏi. Cuối cùng, họ sẽ nhìn nhau chằm chằm trong 4 phút. Đó sẽ là 4 phút thú vị nhất cuộc đời họ.

Cuối cùng, thông qua một bảng câu hỏi, những người tham gia thử nghiệm được yêu cầu tìm hiểu mức độ thân thiết của cả hai với nhau. Một cuộc khảo sát tiếp theo sẽ được thực hiện.

Kết quả của thí nghiệm đó khá thú vị. 30% nói rằng mối quan hệ của họ với cùng nhóm người thử nghiệm đã trở nên sâu sắc hơn mối quan hệ nào khác. Sau một khoảng thời gian, 35% khác đã bắt đầu hẹn hò. Một cặp đôi kết hôn sau 6 tháng và mời mọi người đến dự.

Thí nghiệm "Phải lòng người lạ" của Tiến sĩ Arthur Aron sau đó đã được nhiều người bắt chước. Bà Mandy Len Ctron một ký giả của The New York Times đã thử thí nghiệm này với một người đàn ông xa lạ mà cô ấy gặp. Kết quả, họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm và yêu nhau.

36 câu hỏi đó như 36 "câu hỏi kì lạ" khiến cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.



Thế mới nói, chìa khóa để phát triển mối quan hệ thân mật của cả hai bên là liên tục thổ lộ lòng mình với nhau. Chỉ cần hai người đủ thẳng thắn, chia sẻ và trao đổi với nhau, người ta có thể nhanh chóng thích một người xa lạ.

Bà Mandy Len Ctron.

Những câu hỏi kì lạ đó như thế nào?

36 câu hỏi được chia thành 3 nhóm khác nhau.

Nhóm đầu tiên: Tìm hiểu

1. Nếu bạn có thể chọn bất kỳ ai trên thế giới, bạn muốn mời ai đi ăn tối?

2. Bạn có muốn nổi tiếng không? Bằng cách nào?

3. Bạn có thực hành những gì bạn muốn nói trước khi thực hiện cuộc gọi không? Tại sao?

4. Điều gì sẽ khiến cho một ngày hoàn hảo đối với bạn?

5. Lần cuối cùng bạn hát cho chính mình nghe là khi nào? Lần gần nhất bạn hát cho người khác nghe là khi nào?

6. Nếu bạn sống đến 90 tuổi và có thể chọn giữ tâm trí hoặc cơ thể của mình độ tuổi 30 trong suốt 60 năm tới, bạn sẽ chọn gì?

7. Bạn có linh cảm bí mật của riêng mình về việc bạn có thể chết như thế nào trong tương lai?

8. Liệt kê 3 điểm chung của bạn và người đối diện?

9. Điều biết ơn nhất trong cuộc đời bạn là gì?

10. Nếu bạn có thể thay đổi bất cứ điều gì về quá trình giáo dục của mình, bạn muốn thay đổi điều gì?

11. Dành 4 phút để kể cho người đối diện nghe câu chuyện cuộc đời bạn càng chi tiết càng tốt?

12. Nếu bạn có thể thức dậy vào sáng mai với bất kỳ khả năng hay đặc điểm nào, đó sẽ là gì?

Nhóm thứ hai: Gắn kết

13. Nếu một quả cầu pha lê có thể cho bạn biết mọi thứ về bản thân, cuộc sống hoặc tương lai của bạn, bạn sẽ muốn biết điều gì?

14. Có điều gì bạn muốn làm từ lâu không? Tại sao bạn vẫn chưa làm được?

15. Thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của bạn là gì?

16. Bạn coi trọng nhất điểm nào của tình bạn?

17. Kỉ niệm quý giá nhất của bạn là gì?

18. Kỉ niệm tồi tệ nhất của bạn là gì?

19. Nếu bạn biết mình sẽ đột ngột qua đời trong vòng một năm, bạn có thay đổi lối sống hiện tại không? Tại sao?

20. Tình bạn có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?

21. Tình yêu và tình cảm đóng vai trò gì trong cuộc sống của bạn?

22. Thay phiên nhau chia sẻ những gì bạn cho là một đặc điểm tính cách tốt ở người đối diện.

23. Các mối quan hệ trong gia đình của bạn có gần gũi và ấm áp không? Bạn có nghĩ rằng bạn đã có một tuổi thơ hạnh phúc hơn hầu hết mọi người?

24. Mối quan hệ của bạn với mẹ như thế nào?

Nhóm thứ ba: Chia sẻ

25. Nói 3 câu có chứa "chúng tôi" và thực tế, chẳng hạn như "Tất cả chúng tôi đang ở trong phòng này ngay bây giờ".

26. Hoàn thành câu: "I wish I could share with someone".

27. Nếu bạn sắp trở thành bạn thân của người đối diện, có điều gì người ấy cần biết không?

28. Nói cho đối phương biết điều bạn thích ở anh ấy hoặc cô ấy (bạn phải rất thành thật khi trả lời câu hỏi này và nói những điều bạn có thể không nói với người bạn mới gặp).

29. Chia sẻ những khoảnh khắc đáng xấu hổ trong cuộc sống của bạn với đối phương của bạn.

30. Lần cuối cùng bạn khóc trước mặt ai đó là khi nào? Khi nào bạn khóc?

31. Hãy nói cho người ấy biết điều bạn thích ở anh ấy hoặc cô ấy ngay bây giờ.

32. Có điều gì mà bạn không thể đùa được không?

33. Nếu bạn chết đêm nay và không thể giao tiếp với ai, bạn sẽ hối hận nhất điều gì khi không nói cho ai biết? Tại sao bạn vẫn chưa nói?

34. Ngôi nhà của bạn bị cháy và tất cả đồ đạc của bạn đều ở trong đó. Sau khi giải cứu người thân và vật nuôi, bạn vẫn còn thời gian để vớt một cách an toàn cuối cùng. Bạn sẽ lấy gì? Tại sao?

35. Trong tất cả các thành viên trong gia đình bạn, cái chết của ai sẽ khiến bạn đau lòng nhất? Tại sao?

36. Chia sẻ một vấn đề trong cuộc sống của bạn và hỏi đối phương phải làm gì khi họ gặp phải vấn đề như vậy. Đồng thời yêu cầu đối phương cho bạn biết cảm nhận của bạn về vấn đề này từ góc độ của họ.

Nhiều người đã thành công chỉ từ những câu hỏi như thế. Trong nghiên cứu của mình, Arthur có nói: "Yếu tố quan trọng trong việc hình thành mối quan hệ gắn bó là duy trì, phát triển, gắn kết và tiết lộ những bí mật của bản thân".

36 câu hỏi trên đã khiến hai người dần dần bộc lộ tất cả.

Hi vọng rằng, chúng ta có thể tìm thấy chân ái cuộc đời theo thông qua sự hiểu biết và hòa hợp lẫn nhau.

Theo Zhihu

