Vợ Shark Hưng lần đầu để lộ mặt hai cậu con trai song sinh, đề cập đến mối quan hệ với con riêng của chồng

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, vợ Shark Hưng - Nguyễn Thu Trang đã đăng tải bức ảnh nhằm chúc mừng ngày lễ tình nhân ở Séc. Theo đó, bức ảnh chụp hai vợ chồng cùng hai cậu con trai mới chào đời.

Được biết, đây cũng là lần đầu tiên cô để lộ gương mặt của cặp song sinh. Rất nhiều bạn bè và người thân gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Shark, cũng không quên để lại những bình luận thích thú về hai đứa trẻ.

Trước đó không lâu, bà xã Shark Hưng cũng đăng ảnh kỷ niệm 4 năm bên nhau, kèm dòng trạng thái: "4 years. Together we created a family for 4 kids. Let’s together make our home greater and happier" (Tạm dịch: 4 năm. Chúng ta cùng tạo ra một gia đình có 4 đứa trẻ. Hãy cùng nhau làm nên một ngôi nhà hạnh phúc).

Điều đáng chú ý, Á hậu còn tiết lộ tên của 4 đứa con cùng biệt danh ở nhà: Tuệ Minh (Nghé) - 2009, Bách Việt (Beo) - 2011, Quang Minh (Daniel) - 2021 và Quang Chính (William) - 2021. Có thể thấy, 4 cái tên đều mang ý nghĩa vô cùng đẹp.

https://afamily.vn/vo-shark-hung-lan-dau-de-lo-mat-hai-cau-con-trai-song-sinh-de-cap-den-moi-quan-he-voi-con-rieng-cua-chong-20220505174155524.chn