Trong kỳ nghỉ lễ tuần lễ vàng, khu vực Hokkaido (Nhật Bản) bất ngờ ghi nhận hiện tượng tuyết rơi hiếm gặp vào đầu tháng 5 do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống kết hợp với thời tiết. Nhiều nơi xuất hiện tuyết tích đáng kể, trong đó thành phố Asahikawa đo được lượng tuyết dày hơn 2cm vào buổi tối, đánh dấu lần đầu tiên sau 21 năm (kể từ năm 2005) khu vực này ghi nhận tuyết tích trong tháng 5.

Theo truyền thông Nhật Bản, từ chiều ngày 4/5, dưới tác động của khối không khí lạnh, khu vực phía Bắc Hokkaido bắt đầu có tuyết rơi. Đến tối cùng ngày, phạm vi tuyết nhanh chóng mở rộng, bao trùm nhiều khu vực, trong đó có cả thành phố Asahikawa. Tuyết tiếp tục kéo dài xuyên đêm và chỉ suy yếu dần vào rạng sáng ngày 5/5.

Số liệu ghi nhận cho thấy, thị trấn Takinoue có lượng tuyết rơi trong ngày lên tới 11cm, trong khi khu vực Shumarinai thuộc thị trấn Horokanai ghi nhận khoảng 10cm. Đây đều là những mức tuyết rơi hiếm thấy trong tháng 5, và là lần đầu tiên sau khoảng 30 năm (kể từ năm 1996) các địa phương này chứng kiến lượng tuyết trong ngày vượt mốc 10cm.

Dù đến sáng 5/5, tuyết đã giảm đáng kể, nhưng khu vực phía Bắc Hokkaido vẫn duy trì nhiệt độ gần 0 độ C. Tuyết tồn đọng trên đường cùng tình trạng đóng băng khiến nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn hiện hữu. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần thận trọng khi di chuyển qua các khu vực đồi núi hoặc tuyến đường còn tuyết, đồng thời cân nhắc trang bị lốp mùa đông hoặc thiết bị chống trượt.

Đáng chú ý, hiện tượng thời tiết bất thường này diễn ra trong bối cảnh Tokyo lại đang trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ vượt ngưỡng 30 độ C, tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa hai khu vực.

