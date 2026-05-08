Vụ việc chấn động xảy ra tại thành phố Nantan, tỉnh Kyoto. Theo truyền thông Nhật Bản, nghi phạm chính là cha dượng của nạn nhân - Adachi Yuuki (37 tuổi), nhân viên công ty sống tại khu Sonobe, thành phố Nantan.

Người đàn ông này trước đó đã bị bắt với cáo buộc phi tang thi thể con trai nuôi là bé Yuki (11 tuổi). Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 23/3 đến 13/4, nghi phạm bị cho là đã giấu thi thể bé trai trong khu rừng ở Nantan và nhiều lần di chuyển thi thể qua các địa điểm khác nhau suốt khoảng 3 tuần nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Bé trai được thông báo mất tích

Cảnh sát cho biết lần cuối bé Yuki được xác nhận còn sống là vào sáng 23/3, khi em ăn sáng tại nhà.

Theo nguồn tin điều tra, trong quá trình thẩm vấn tự nguyện trước khi bị bắt, Adachi Yuuki khai rằng đã xảy ra cãi vã với con trai tại một nhà vệ sinh công cộng ở thành phố Nantan. Nghi phạm cho biết đã nổi giận vì lời nói và thái độ của cậu bé, sau đó “bốc đồng siết cổ con”.

“Trong lúc cãi nhau với Yuki tại nhà vệ sinh công cộng ở Nantan, tôi đã nổi nóng vì lời nói và hành động của cháu, rồi bốc đồng bóp cổ cháu đến chết” - nghi phạm khai nhận.

Hiện Cảnh sát tỉnh Kyoto đang hoàn tất thủ tục để khởi tố bổ sung, bắt giữ nghi phạm với cáo buộc giết người ngay trong ngày 6/5.

Nguồn: TBS