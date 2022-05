Hai nam thần ‘Woori The Virgin’ trên FPT Play ra sao mà khiến Im Soo Hyang mãi đắn đo lựa chọn

Được làm lại từ tác phẩm truyền hình Mỹ ăn khách, từng đạt giải Quả Cầu Vàng danh giá Jane the Virgin (2014 – 2019), series tình cảm, hài hước Woori The Virgin (tựa Việt hóa: Cô Nàng Trong Trắng Oh Woo Ri) sớm thu hút khán giả nhờ nội dung lý thú.

Chuyện phim xoay quanh pha dính bầu hy hữu của Oh Woo Ri (Im Soo Hyang), nữ biên kịch gia chưa hề "lăn giường "với bất cứ ai bởi trót lập lời thề gìn giữ trinh tiết trước hôn nhân từ thuở bé. Trong phút giây lơ đễnh, bác sĩ sản khoa đã thụ tinh nhân tạo nhầm cho cô thay vì một bệnh nhân khác.

Bên cạnh cú cấn bầu độc nhất vô nhị, những tập đầu tiên của Woori The Virgin trên sóng FPT Play còn thu hút khán giả khi khắc họa tinh tế diễn biến tâm lý của người mẹ trẻ. Đồng thời, bộ phim còn gây chú ý khi đề cập đến mối quan hệ rối rắm giữa Oh Woo Ri, vị hôn phu điển trai Lee Kang Jae (Shin Dong Wook) và Raphael (Sung Hoon), người cha bất đắc dĩ của đứa bé trong bụng cô.

"Trai hư" yếu sinh lý quay đầu làm người tốt

Raphael là cậu cả của một gia đình giàu có, từng nổi tiếng vì "lưu dấu chân ở mọi tụ điểm giải trí tại Hàn Quốc". Sở hữu ngoại hình bảnh bao, anh là một tay "sát gái" có hạng. Danh sách các bóng hồng từng qua tay Raphael nhiều đến mức bản thân anh cũng không thể nhớ hết tên, điểm hết mặt.

Ẩn sau sự hào nhoáng đó, Raphael có một bí mật không thể nói ra. Anh từng mắc ung thư dạ dày. Những đợt điều trị kéo dài đã khiến khả năng có con ở Raphael trở về con số 0. Sức khỏe lúc "lăn giường" cũng thuyên giảm đáng kể. Sự cố này đã khiến gã "bad boy" ngày nào thay đổi hoàn toàn.

Từ một công tử ích kỷ, Raphael trở nên bao dung, luôn cố đặt bản thân vào vị trí người khác. Kể cả khi vô trình trở thành "tác giả" của cái thai trong bụng Oh Woo Ri, Raphael là người duy nhất trong gia đình không thúc ép cô phải sinh con, dù đứa bé này chính là "chú nòng nọc" cuối cùng mà anh có thể tạo ra.

Tuy là người đến sau, anh chàng giám đốc này lại chính là mối tình gà bông của Oh Woo Ri từ thời trung học. Không chỉ trao nụ hôn đầu đời khó quên, anh đã cho cô gái nhút nhát năm nào sự tự tin theo đuổi giấc mơ làm biên kịch phim. Quá khứ ngọt ngào này khiến Woo Ri có ít nhiều sự dao động với tình cũ. Thế nhưng nếu thành đôi, mối quan hệ giữa cả hai dự đoán sẽ phải đối mặt với rất nhiều sóng gió vì quá khứ ăn chơi của Raphael và sự nham hiểm của cô vợ hám tiền Lee Ma Ri.

Nam thần trong trắng quyết giữ mình cùng người yêu

Trái ngược với Raphael, Lee Kang Jae xứng đáng là người đàn ông có mặt trong "sách đỏ" vì sự hiền lành, kiên nhẫn, không ham sắc dục. Can đảm hẹn hò bất chấp lời thề giữ gìn trinh tiết của bạn gái, Kang Jae còn khiến không ít khán giả bội phục vì suốt hai năm sống trong sự "chay tịnh". Anh chưa từng có bất kỳ động thái táo bạo nào với đối phương, kể cả chạm môi.

Bên cạnh đấy, chàng ta cũng gây ấn tượng nhờ việc rất chiều chuộng bạn gái, sẵn sàng dành thời gian lắng nghe cô tâm sự, than vãn đủ thứ chuyện trên đời mà chẳng hề than vãn câu nào. Nhờ đó, thanh niên này nhận được vô số ánh nhìn ngưỡng mộ từ hội chị em. Kang Jae cũng là gương mặt ưu tú thuộc đội điều tra, phòng chống tội phạm, anh cực kì giỏi võ và đã triệt phá hàng loạt băng nhóm nguy hiểm.

Trai hư thì không tốt mà trai tốt lại không vui, khi đối đầu với Raphael, Kang Jae dần bộc lộ điểm yếu chí mạng là sự nhàm chán và an toàn. Ngoài công viên và thánh đường, soái ca này dường như không thể nghĩ ra một địa điểm nào khác để hẹn hò bạn gái. Ngao ngán hơn, anh còn mù tịt về bí kíp "tán gái", phải nhờ vả bạn bè và đồng nghiệp mách nước.

Chưa hết, bản tính thích nghiêm trọng hóa vấn đề cũng làm chàng ta mất điểm trong mắt phái đẹp. Mỗi khi những ý nghĩ "đen tối" 18+ chỉ vừa chớm xuất hiện, Kang Jae đã vội vàng tìm đến nhà thờ xưng tội. Hành động này thường xuyên đến mức các vị linh mục chỉ vừa nghe thấy giọng Kang Jae đã tìm cách lánh mặt.

Do thiếu kỹ năng sống lẫn lòng bao dung, anh rất ngán ngại tình cảnh "nuôi con tu hú" nên luôn ngầm thể hiện thái độ thôi thúc bạn gái phá thai. Khi biết Woo Ri quyết tâm giữ lại đứa bé, anh liền chuyển sang kiếm cách khiến cô giao đứa bé sau sinh cho vợ chồng Raphael nuôi dưỡng.

Trước hai ứng cử viên lắm tài nhiều tật này, liệu nữ biên kịch Woo Ri có thể tìm được người đàn ông vừa yêu thương mình, vừa đủ bao dung để chăm sóc đứa bé? Hãy cùng chờ đón các tập phim thú vị tiếp theo của Woori The Virgin.

Khán giả đăng ký gói MAX/VIP để theo dõi trọn vẹn 14 tập phim Cô Nàng Trong Trắng Oh Woo Ri (tựa quốc tế: Woori The Virgin) trên FPT Play. Bộ phim lên sóng song song Hàn Quốc từ ngày 09/05 vào mỗi tối thứ 2 và thứ 3 hằng tuần với lựa chọn thuyết minh hoặc phụ đề đầy đủ.

