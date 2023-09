Hai mỹ nhân tên "Trinh" bỏ phố về quê, sống bình dị, vui thú điền viên sau những sóng gió cuộc đời

"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh

Nhắc đến Việt Trinh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một trong những "đệ nhất mỹ nhân" thập niên 1990. Người đẹp được mến mộ qua các bộ phim nổi tiếng như Ngọc trong đá, Lệnh truy nã, Sao em vội lấy chồng, Vị đắng tình yêu 2, Công tử Bạc Liêu ... Trong đó, đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của cô phải kể đến vai Bạch Cúc trong phim Người đẹp Tây Đô .

Sở hữu nhan sắc diễm lệ, kiêu kỳ, Việt Trinh từng là "đệ nhất mỹ nhân" nức tiếng thập niên 1990

Thời ấy, Việt Trinh nổi tiếng tới mức đi tới đâu cũng được khán giả vây kín, ảnh chụp được treo ở khắp mọi nơi. Cô được xem là nữ minh tinh bảo chứng cho mọi phòng vé, là "nữ hoàng ảnh lịch" đình đám bậc nhất.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Việt Trinh gặp phải nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm. Sau một số biến cố, cô tạm rời xa showbiz trong một thời gian dài. Đến năm 2010, nữ diễn viên mới tái xuất và thử sức với vai trò đạo diễn. Song năm 2022, cô chính thức tuyên bố giã từ nghệ thuật sau 30 năm cống hiến.

Sau khi giải nghệ, Việt Trinh cùng con trai từ TP. HCM chuyển về Bình Dương sinh sống. Cô khá kín tiếng, hiếm khi tham gia các sự kiện giải trí, chỉ tương tác với khán giả qua trang cá nhân.

Sau nhiều thăng trầm, "người đẹp Tây Đô" chọn sống an yên, bình dị, rời xa showbiz

Dù có cuộc sống khá bình yên, nhưng Việt Trinh từng trải qua quãng thời gian bị trầm cảm. Tại buổi tưởng niệm cố đạo diễn Lê Cung Bắc vào tháng 6/2023, "người đẹp Tây Đô" từng tiết lộ cô mắc bệnh trầm cảm trong 2 năm và phải uống thuốc điều trị. Tuy vậy, hiện tại, cô đã ngưng thuốc và dần trở lại với cuộc sống bình thường.

Tại Bình Dương, mẹ con Việt Trinh đang sống trong một căn biệt thự nhà vườn có diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông. Trong vườn nhà, cô trồng rất nhiều cây ăn trái như xoài, khế, ổi, cóc, đu đủ, khế... và rau sạch.

Việt Trinh cho biết vào những dịp rảnh rỗi, cô thường chăm sóc vườn và thu hoạch những loại trái cây yêu thích. Nữ diễn viên tự ví mình như một người nông dân thực thụ, yêu công việc chăm sóc cây và sống gần gũi với thiên nhiên.

Việt Trinh khoe rau trái cô thu hoạch trong vườn nhà

Ngoài ra, hàng ngày, Việt Trinh dành phần lớn thời gian để chăm sóc và dạy dỗ con trai. Người đẹp cũng tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, ngồi thiền, đọc kinh Phật, livestream bán kính mắt, hoặc trò chuyện với khán giả về cuộc sống hiện tại cũng như quan điểm với nghệ thuật.

"Nữ hoàng cảnh nóng" Kiều Trinh

Kiều Trinh là nữ diễn viên được khán giả yêu thích qua những bộ phim điện ảnh đậm chất nghệ thuật như Mùa len trâu, Bi ơi, đừng sợ... Sở hữu vóc dáng nóng bỏng, đôi mắt ướt, khuôn miệng rộng và ánh nhìn cuốn hút nên người đẹp được chọn đóng nhiều vai có cảnh nóng và cô cũng sẵn sàng hy sinh cho những cảnh quay táo bạo ấy. Vì vậy, Kiều Trinh từng được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng" của màn ảnh Việt.

Kiều Trinh gây ấn tượng với vẻ đẹp quyến rũ, cuốn hút

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Kiều Trinh từ chối mọi lời đề nghị đóng cảnh gợi cảm bởi cô không muốn các con bị ảnh hưởng vì những bình luận không hay về mẹ.

Dù thành danh với nghiệp diễn, nhưng đường tình duyên của cô lại vô cùng lận đận. Trong đời, cô gặp gỡ và yêu 3 người đàn ông, nhưng đều ra đi trong cay đắng. Thậm chí, khi sống cùng người chồng thứ hai, Kiều Trinh từng bị bạo hành đến mức trầm cảm, mất trí nhớ.

Cô tâm sự trong chương trình Người kể chuyện đời: "Tôi từng bị người chồng thứ hai bạo hành, phải khâu 8 mũi ở trán và mất trí. Thời gian đầu, tôi không biết mình bị mất trí. Lúc đó, tôi đang đi quay bộ phim Bên kia sông của cố đạo diễn Phan Ngọc Châu, chỉ báo đoàn là bị tai nạn vì thấy chuyện gia đình không hay ho gì nên giấu.

Sau đó, tôi phải nhập viện mất 2 tuần để khâu và điều trị. Rất may là vết khâu liền nhanh, không để lại sẹo nên giờ nhìn vào, mọi người không thấy vết khâu. Lúc đó, tôi cứ nghĩ phải bỏ nghề rồi vì diễn viên mà để vết sẹo to ngay trước trán thì chẳng làm được gì. May quá, sau 6 tháng thì vết sẹo mờ đi".

Một thời, người đẹp sinh năm 1976 được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng" trên màn ảnh

Vượt qua những cuộc tình cay đắng, Kiều Trinh quyết định làm mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 con. Những năm gần đây, cô rời TP. HCM về Bình Phước, sống cùng cha ruột và các con trong một khu nhà vườn rộng 5.000m2. Nữ diễn viên cải tạo lại căn nhà cũ, mua thêm giống cây, hoa về trồng, dành nhiều thời gian chăm sóc người thân.

Rời phố xá ồn ào, Kiều Trinh hài lòng với cuộc sống bình dị nhưng an yên ở hiện tại. Trên trang cá nhân, cô thường khoe những hình ảnh để mặt mộc, giản dị làm vườn như một người nông dân thực thụ.

Hiện tại, Kiều Trinh hài lòng với cuộc sống bình dị, vui thú điền viên

Tuy đã về quê sinh sống, nhưng Kiều Trinh cho biết, khi có dự án nghệ thuật phù hợp, cô vẫn tham gia. Thời gian này, nữ diễn viên vui mừng khi sắp cùng con trai xuất hiện trên màn ảnh rộng trong bộ phim Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.