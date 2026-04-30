Hai màn 'đụng hàng' khó phân thắng bại của showbiz Việt

Hơn một tháng trở lại đây, giới mộ điệu thời trang Việt Nam liên tục được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc tỏa sáng của các mỹ nhân đình đám. Đáng chú ý nhất phải kể đến hai màn "đụng hàng" hiếm hoi nhưng vô cùng thú vị giữa Hương Tràm - Văn Mai Hương và hai nàng hậu Thanh Thủy - Bảo Ngọc. Dù diện chung những thiết kế cao cấp, mỗi người đẹp lại mang đến một hơi thở, một câu chuyện thời trang hoàn toàn khác biệt.

Văn Mai Hương

Trong một bộ ảnh mang tông nắng vàng trầm mặc, Văn Mai Hương xuất hiện đầy e ấp và thuần khiết với phom đầm corset ôm sát. Thiết kế được dệt từ lụa satin Bảo Lộc đặt riêng, điểm xuyết bằng những cành hoa thủy tiên lập thể kết từ taffeta silk bám dọc đường vai trần. Nữ ca sĩ chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, đôi khuyên tai nhỏ nhắn cùng mái tóc búi gọn. Dưới ánh sáng đổ nghiêng như dát vàng lên vai, Văn Mai Hương tĩnh lặng nhưng lại chất chứa đầy cảm xúc, như thể cô đang diện lên mình một tâm trạng và nâng niu một điều gì đó rất đỗi riêng tư.

Hương Tràm

Trái ngược với vẻ mong manh ấy, Hương Tràm lại biến chính thiết kế này thành một bản tuyên ngôn rực rỡ trên thảm đỏ. Giữa hàng trăm ống kính truyền thông, nữ ca sĩ khéo léo kết hợp bộ đầm lụa trắng thuần với bộ trang sức đá xanh thẫm, dây chuyền mặt đá to bản cùng nhẫn và bông tai đồng điệu. Màu xanh của đá quý đối lập mạnh mẽ với sắc trắng ngà của lụa Bảo Lộc, làm bật lên những cành hoa đính nổi vốn mang ngôn ngữ lãng mạn. Kết hợp cùng mái tóc nâu đỏ buông xõa và lối trang điểm sắc nét ở phần đuôi mắt, Hương Tràm mang đến một diện mạo đầy quyền lực và cá tính.

Hoa hậu Thanh Thuỷ

Ở một diễn biến khác, hai nàng hậu quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy và Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng có màn khoe sắc vóc "kẻ tám lạng, người nửa cân" trong cùng một thiết kế đầm cổ yếm cắt sâu. Tại một sự kiện thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam 2025, Miss International 2024 Thanh Thủy hóa thân thành quý cô cổ điển đầy lãng mạn. Cô diện bộ đầm trắng tầng lớp với những dải tua rua óng ánh tạo chuyển động như sóng nước. Chi tiết tóc buộc đuôi ngựa cài nơ lụa trắng cùng đôi bông tai hình nơ thả dài lấp lánh đã tôn trọn vẹn chiếc cổ cao và bờ vai thanh mảnh của đương kim hoa hậu, biến cô thành một bức tranh hoàn chỉnh trên sân khấu.

Hoa hậu Bảo Ngọc

Trong khi đó, Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc lại chọn hướng đi tối giản đến tận cùng. Cô búi tóc thấp gọn gàng, điểm xuyết nơ trắng nhỏ, bông tai hạt, dây chuyền mảnh và một chiếc đồng hồ tinh tế như một nét chấm phá riêng. Những dải tua rua phản sáng xếp tầng từ eo đến chân càng làm nổi bật vóc dáng cao gầy, tỷ lệ hoàn hảo của người đẹp. Đặc biệt, trong những khung hình được ghi lại tại sự kiện ở Trung Quốc, vẻ đẹp thời trang thủ công thuần Việt khoác lên mình Bảo Ngọc đã tạo nên sự tương phản đầy ấn tượng khi đặt hiên ngang giữa không gian ngập tràn robot và công nghệ hiện đại.

Đứng đằng sau những thiết kế ấn tượng làm khó công chúng trong việc phân định ai mặc đẹp hơn này chính là nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn cùng bộ sưu tập couture mang tên "Numero 5: Người dấu yêu". Được ấp ủ suốt sáu tháng, đây được xem là hành trình cảm xúc sâu sắc nhất trong sự nghiệp của anh. Lấy cảm hứng từ loài hoa thủy tiên thanh tao của xứ Huế, bộ sưu tập được dệt lên qua ba chương: Hy vọng, Mù sương của thực tại và Khởi sinh. Nguyễn Phúc Tuấn đã khẳng định vị thế của chất liệu Việt trong lãnh địa thời trang cao cấp khi sử dụng 100% lụa tơ tằm nguyên bản, với satin, organza và taffeta silk được đặt dệt riêng tại Bảo Lộc, kết hợp cùng kỹ thuật đính dây thủ công đòi hỏi hàng tháng trời để hoàn thiện.

