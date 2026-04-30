Sự hết thời của sao nam lên Instagram tuyển bồ: Hơn 1500 ngày không đất sống trong showbiz, nay bán gà ở chợ để kiếm 16 triệu/tháng nuôi thân

Nam diễn viên Thẩm Kiến Hoành sinh năm 1992 từng là cái tên phủ sóng màn ảnh xứ Đài. Tên tuổi anh được biết đến qua các phim Bong Bóng Mùa Hè (đóng cùng Từ Hy Viên, Hà Nhuận Đông, Huỳnh Hiểu Minh), Lan Lăng Vương Phi (hợp tác với Lâm Y Thần, Phùng Thiệu Phong), Anh Hùng Liêm Chính, Đường Triều Anh Hùng Lãng Mạn ... Từ năm 2022, sự nghiệp Thẩm Kiến Hoành lao dốc do không thể cạnh tranh nổi với lứa đàn em mỹ nam. Đến năm 2024, nam diễn viên sụp đổ danh tiếng, bị cả showbiz ghẻ lạnh khi vướng bê bối đời tư chấn động.

Thẩm Kiến Hoành bị ghẻ lạnh ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Sina.

Anh từng đóng họa sĩ Doãn Trừng, em cùng mẹ khác cha của Doãn Hạ Mạt (Từ Hy Viên) trong Bong Bóng Mùa Hè.

Không biết xấu hổ lên mạng tìm người yêu mới giữa lúc bị bóc phốt ngoại tình

Tháng 5/2024, cả showbiz xứ Đài dậy sóng khi Bella - bạn gái Thẩm Kiến Hoành - đăng đàn tố cáo nam diễn viên "bắt cá nhiều tay", vong ơn bội nghĩa. Theo Bella, kể từ sau khi sự nghiệp Thẩm Kiến Hoành lao dốc, cô đã hỗ trợ tài chính giúp bạn trai mở tiệm bán đồ ăn nhanh, đồng hành cùng anh vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Khi cuộc sống tốt lên chưa bao lâu, Thẩm Kiến Hoành đã thay lòng đổi dạ, lén lút nhắn tin tán tỉnh, qua lại vụng trộm với nhiều hot girl mạng. Sau khi phát hiện bạn trai lăng nhăng, Bella đòi chia tay và đuổi Thẩm Kiến Hoành khỏi nhà. Tuy nhiên, nam diễn viên Bong Bóng Mùa Hè không đồng ý chia tay, và ra sức níu kéo mối quan hệ với bạn gái. Để có thể hàn gắn với Bella, Thẩm Kiến Hoành còn mua nhẫn, mua nhà để cầu hôn cô.

Thẩm Kiến Hoành bị bạn gái Bella bóc phốt ngoại tình với nhiều hot girl mạng. Ảnh: Sohu.

Thế nhưng, chỉ ít ngày sau, Thẩm Kiến Hoành lại gây xôn xao khi đăng bài tìm đối tượng hẹn hò mới trên Instagram. Anh tiết lộ mình sắp mua nhà nên tìm 1 cô gái để hẹn hò, cùng tận hưởng cuộc sống. "Tôi đã lên kế hoạch mua nhà, nhưng tôi phát hiện mìn h không có nửa kia bên cạnh, cũng không có đối tượng để tiến tới hôn nhân. Tôi có tuổi rồi chắc nhắm mắt yêu đại 1 người cũng không thành vấn đề. Có ai muốn qua lại với tôi không?" , sao nam Đài Loan (Trung Quốc) viết.

Bài đăng tìm bạn đời của Thẩm Kiến Hoành gây phẫn nộ trong dư luận vì anh mới bị bạn gái bóc mẽ chuyện ngoại tình, lại còn chưa dứt tình hoàn toàn với Bella đã kiếm người phụ nữ khác. "Loại trai tệ như vầy thì tốt nhất nên sống 1 mình đi, đừng làm khổ con gái nhà người ta", "Vừa bị bạn gái bóc phốt ngoại tình đã vội lên mạng tìm người hẹn hò, bị mắng tra nam cũng đáng đời", "Trước tiên hãy ăn năn hối lỗi đi, rồi sau này hẳn nghĩ đến chuyện hẹn hò người khác", "Nghe bảo anh ta đang cầu xin bạn gái cũ gương vỡ lại lành sao còn lên mạng kiếm người yêu? Đúng là đàn ông tồi giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", cư dân mạng chỉ trích Thẩm Kiến Hoành.

Nam diễn viên hứng chỉ trích dữ dội vì vừa bị bạn gái bóc phốt ngoại tình, đã vội lên mạng tìm người yêu mới. Ảnh: Sina.

Bán gà ở chợ, điều hành phòng tập Pilates kiếm sống

Hình ảnh tốt đẹp không còn sau scandal đời tư lại thêm danh tiếng đi xuống, không còn ai trong showbiz mời Thẩm Kiến Hoành đóng phim hay quay show. Vai diễn gần đây nhất của anh trong bộ phim truyền hình Rally for Love năm 2022. 4 năm qua, Thẩm Kiến Hoành thất nghiệp hoàn toàn.

Do không còn đường sống trong ngành giải trí, anh đã mở quầy bán gà sống ướp gia vị ở chợ. Để tiết kiệm tối đa chi phi kinh doanh, Thẩm Kiến Hoành tự mình trông coi sạp hàng, sơ chế, tẩm ướp từng miếng gà. Theo Thẩm Kiến Hoành, công việc bán buôn này giúp anh kiếm được khoảng 20.000 TWD/tháng (hơn 16 triệu đồng). Đây cũng là thu nhập chính của Thẩm Kiến Hoành. Ngoài ra, anh còn xin làm nhân viên điều hành phòng tập Pilates, DJ để có thêm kinh tế.

Không còn đường sống trong showbiz, Thẩm Kiến Hoàng dựng sạp bán gà ướp gia vị ở chợ. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sina, Sohu, KoreaBoo