Hai học sinh lớp 3 chết đuối trên sông Kinh Thầy

Theo đó, trưa 9-9, mãi không thấy các con về ăn cơm, gia đình vội đi tìm và phát hiện 2 cháu N.H.G. và N.T.T.D. (cùng SN 2015, ở khu dân cư An Trung, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn) bị đuối nước dẫn đến tử vong tại sông Kinh Thầy, khu lò vôi An Thành.



Hiện trường nơi phát hiện 2 cháu bé bị chết đuối (Ảnh: người dân cung cấp)

Trước đó, khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, 2 cháu G. và D. đạp xe đi chơi cùng nhau. Sau đó, 2 cháu dựng xe trên đường rồi đi vào khu tập kết vật liệu xây dựng ngay rìa sông Kinh Thầy chơi.



Được biết, các cháu là bạn của nhau, cùng là học sinh Trường Tiểu học An Lưu. Thi thể 2 cháu bé sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo chính quyền phường An Lưu, trước khi sự việc thương tâm xảy ra, khu vực này từng xảy ra tai nạn đuối nước.