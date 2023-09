Sạt lở kè khiến 3 người chết ở Cao Bằng: Khởi tố Chủ tịch phường và thuộc cấp

Sáng 10/9, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Cơ quan CSĐT Công an TP Cao Bằng tiếp tục khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nông Thị Nghiệp (SN 1970), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Duyệt Trung (TP Cao Bằng) và Mã Thúy Huyền (SN 1968), công chức địa chính xây dựng của UBND phường Duyệt Trung.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can với bà Nông Thị Nghiệp - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Duyệt Trung. (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Hai bị can liên quan đến vụ sạt lở kè làm 5 người thương vong xảy ra hơn 4 tháng trước tại tổ 4, phường Duyệt Trung.

Kết quả điều tra cho thấy, bà Nông Thị Nghiệp và bà Mã Thúy Huyền - là người trực tiếp đến kiểm tra, đã thực hiện không hết trách nhiệm, để bỏ lọt vi phạm của công trình. Hành vi của 2 bị can cấu thành tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Mã Thúy Huyền. (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Trước đó, sáng 30/4/2023, công trình kè đá chắn đất tại tổ 4, phường Duyệt Trung bị sạt lở gây sập nhà dân làm 3 người tử vong và 2 người bị thương. Cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 người liên quan.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và hoàn tất các thủ tục, hồ sơ.