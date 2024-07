Nổi tiếng là vựa lúa của miền Bắc, Hải Hậu có đường bờ biển dài nhất tỉnh Nam Định. Không có gì khó hiểu khi nơi đây cũng rất đa dạng thủy hải sản. Nhắc đến đặc sản Hải Hậu, người dân nơi đây nhanh chóng giới thiệu tôm he, món ăn được nhiều người mua về làm quà mỗi khi ghé qua đây.



Băn khoăn vì sao tôm he Hải Hậu lại được coi là đặc sản? Chẳng phải tôm he ở đâu cũng như vậy sao? Chị Thu Hường (một người dân miền biển Hải Hậu) kể, tôm he có ở nhiều nơi nhưng tôm he Hải Hậu từ lâu được coi là đặc sản vì chất lượng vượt trội. Loại tôm này có đầu nhỏ, mắt xanh, dáng thuôn dài, vỏ mềm, màu vàng hoặc màu xanh rêu. Những con màu xanh rêu thường được điểm thêm những đường kẻ màu đen trắng ở phần khớp.

Tôm he. (Ảnh: TM)

Tôm he tuy có kích thước nhỏ nhưng thịt rất chắc, có vị ngọt tự nhiên. Những con tôm he được đánh bắt ở vùng biển Hải Hậu còn có vị đậm đà hơn, thơm ngon đến khó cưỡng. Chúng cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.



Ăn tôm he đem lại những lợi ích sức khỏe gì cho cơ thể?

1. Cung cấp nguồn axit béo omega-3 dồi dào

Theo BS dinh dưỡng Vũ Đại Dương (làm việc tại TP.HCM), tôm nói chung là nguồn cung cấp omega-3 tốt, riêng tôm he, hàm lượng chất dinh dưỡng còn dồi dào hơn. Omega-3 rất tốt cho trí não, dưỡng da căng mịn, phòng chống lão hóa.

Mặc dù là thực phẩm giàu cholesterol nhưng nó lại ngoại lệ vì không chứa chất béo bão hòa. Ở những người có lượng cholesterol bình thường có thể thưởng thức tôm he điều độ mà không cần lo lắng.

Ảnh: TM

2. Chứa nhiều chất oxy hóa tốt cho tim, não, chống lão hóa

Sắc tố carotenoid chính trong tôm là astaxanthin. Đây là một thành phần của tảo, được tôm tiêu thụ. Vì lý do này, tôm là nguồn chính cung cấp astaxanthin.

Khi bạn tiêu thụ astaxanthin, nó có thể giúp bảo vệ chống lại tình trạng viêm bằng cách ngăn chặn các gốc tự do gây hại tế bào. Nó giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính, chống lão hóa cực tốt.

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện, astaxanthin có thể giúp tăng cường động mạch, làm giảm nguy cơ đau tim. Các đặc tính chống viêm có thể ngăn ngừa tổn thương cho các tế bào não, thường dẫn đến mất trí nhớ và các bệnh thoái hóa thần kinh, chẳng hạn như Alzheimer.

3. Cung cấp nguồn protein nạc tuyệt vời

Tôm he chắc thịt, là nguồn cung cấp protein nạc cùng hàm lượng chất béo bão hòa thấp. Chúng không chỉ có lợi cho việc giảm mỡ, tăng cơ mà còn xây dựng cơ bắp khỏe mạnh.

Protein cũng cung cấp năng lượng bền vững, giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể và làm chậm quá trình tiêu hóa, hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu tốt hơn.

Ảnh: TM

4. Tốt cho tuyến giáp

Tôm chứa i-ốt và selen tốt cho sức khỏe tuyến giáp. I-ốt là chất cần thiết cho quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp. Selen có nhiều trong tuyến giáp, có tác dụng bảo vệ cơ quan này.

Selen đặc biệt khó tìm thấy trong thực phẩm tự nhiên, khiến tôm trở thành nguồn cung cấp giá trị.

5. Hỗ trợ miễn dịch

Tôm he rất giàu vitamin E, kẽm. Cả hai đều là chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm trong cơ thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Những hàm lượng chất này cũng giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp hơn.

Ngoài tất cả các loại vitamin và khoáng chất đã đề cập ở trên, tôm còn chứa nhiều vi chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như choline, phốt pho, đồng, vitamin B bao gồm niacin, B6, B12. Những chất này kết hợp với nhau để hỗ trợ sức khỏe não, xương, hồng cầu và thần kinh, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, tăng trưởng, phục hồi trong toàn bộ cơ thể. Để lựa chọn thì hãy thử ăn tôm he nguyên bản Hải Hậu, được nuôi trồng và đánh bắt tự nhiên, thay vì ăn tôm nuôi nhé!

Ảnh: TM

Nhiều người cần cẩn trọng khi ăn tôm nói chung

Động vật có vỏ, bao gồm cả tôm, được xếp vào một trong 9 lọa thực phẩm gây dị ứng hàng đầu, cùng với cá, đậu phộng, hạt cây, lúa mì, sữa và đậu nành.

Chất gây dị ứng trong tôm phổ biến nhất là tropomyosin, một loại protein có trong động vật có vỏ. Các loại protein khác trong tôm có thể gây ra phản ứng dị ứng bao gồm arginine kinase và hemocyanin.

Nếu chẳng may bị dị ứng tôm, người ăn sẽ gặp các triệu chứng:

- Ngứa ran ở cổ họng.

- Gặp các vấn đề tiêu hóa.

- Khó thở.

- Phản ứng trên da như phát ban, dị ứng, mẩn đỏ da.

- Một số người bị dị ứng tôm cũng có thể bị phản ứng phản vệ. Đây là một phản ứng đột ngột, nguy hiểm có thể dẫn đến co giật, bất tỉnh và thậm chí tử vong nếu không được điều trị ngay lập tức.

Nếu bạn bị dị ứng với tôm, cách duy nhất để ngăn ngừa phản ứng dị ứng là tránh ăn tôm hoàn toàn.

Cách phân biệt tôm he và tôm sú

Hiện nay, ngoài thị trường bán nhiều loại tôm khác nhau, nhiều nhất là tôm sú. Nếu bạn muốn mua tôm he thì chú ý phân biệt để mua đúng loại cho cả gia đình theo các tiêu chí dưới đây nhé! Vì nếu không rất dễ bị nhầm lẫn.

1. Hình dáng

Ảnh: TM

- Tôm he:

Kích thước nhỏ, vỏ có màu vàng nhạt, xanh nhạt hoặc hơi ửng hồng.

Đường vân có màu nhạt, phân bố đều trên vỏ.

Vỏ khá mỏng và mềm.

- Tôm sú:

Kích thước lớn, vỏ có màu xanh, đỏ, xám hoặc nâu tùy vào môi trường sống.

Đường vân có màu đen vàng hoặc vàng đất, trải dài từ đầu đến đuôi.

Vỏ khá dày và cứng.

2. Mùa tôm

- Tôm he: Mùa tôm kéo dài từ mùa xuân đến mùa hè.

- Tôm sú: Mùa tôm quanh năm.

Giá thành

- Tôm he: Giá thành trên thị trường khá đắt do nguồn cung hạn chế.

- Tôm sú: Giá thành trên thị trường rẻ hơn tôm he do nguồn cung đa dạng.