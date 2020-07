Hải Dương: Uống say ở nhà bạn, thiếu nữ bị 3 đối tượng giở trò đồi bại rồi quay clip

Ngày 7/7, thông tin từ Công an TP.Hải Dương cho biết đơn vin vừa làm rõ vụ việc một thiếu nữ 13 tuổi bị nhiều đối tượng hiếp dâm. Trước đó, khoảng 23h ngày 29/6, Công an TP.Hải Dương nhận đơn trình báo của ông P.Q.Đ. (trú TP.Hải Dương) về việc em P.Y.N. (SN 2002, con gái ông Đ.) bị nhiều đối tượng hiếp dâm ở xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương.

Quá trình điều tra, Công an TP.Hải Dương xác định khoảng 11h ngày 27/6, em N. đã cùng 4 đối tượng quen biết là Đ.T.A. (SN 2005); N.V.K. (SN 2003, cùng trú phường Tân Hưng, TP.Hải Dương; V.T.D. (SN 2005) và H.V.A (SN 2003, cùng trú phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương) đến nhà P.V.T. (SN 1997, trú tại xã Gia Xuyên) ăn, uống. Đến 12h cùng ngày, em N. sau khi say rượu đã lên giường ở tầng 1 nằm nghỉ.

Thấy N. say T.A. đã bế N. lên tầng 2 rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Trong lúc T.A. giở trò đồi vại với nạn nhân với N. thì các đối tượng còn lại trong nhóm cũng đi lên tầng 2, đứng ở cửa xem. Lúc này, D. dùng điện thoại di động của V.A. quay lại trong khi T. và V.A quay trở về tầng 1.

Riêng K. và D. đi vào phòng tầng 2 đợi T.A quan hệ xong thì 2 đối tượng này tiếp tục hiếp dâm nữ sinh N. Thoả mãn dục vọng, T.A và D. mặc quần áo lại rồi bế nạn nhân xuống tầng 1. Đến 15h cùng ngày, N. hoang mang quay trở về nhà.

Thấy con gái có biểu hiện bất thường, gia đình đã gặng hỏi sau đó trình báo đến trụ sở công an. Cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng có liên quan, thu giữ 1 điện thoại Iphone 5 có chứa clip do D. quay lại sự việc.

Hiện hồ sơ vụ án đã được Công an TP Hải Dương gửi phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.