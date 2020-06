Thiếu nữ quê Hải Dương bị hiếp dâm sau khi uống rượu say

Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối nay (9/6), ông Lê Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết: "Cách đây ít giờ, tôi có nắm được thông tin về 1 nam thanh niên sinh sống thuộc địa bàn xã vừa bị Công an huyện Thanh Hà khởi tố về tội hiếp dâm".

Theo Cơ quan CSĐT, tối 2/6, chị L.A. (SN 2002, trú tại huyện Thanh Hà) cùng một số người bạn có ăn nhậu tại thị trấn Thanh Hà. Trong bữa nhậu đó có Tiêu Huy Hoàng (SN 2002), trú tại thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế.

Đến 21h tối cùng ngày, nhóm của Hoàng ngồi uống nước ở 1 quán cà phê thuộc thị trấn và mua rượu cùng đồ ăn về nhậu. Do uống nhiều khiến chị A. say rượu và nằm ở nền nhà tại quán, thấy vậy chị C. (người bạn đi cùng) lấy chăn đắp cho chị A., sau đó nằm cùng. Lúc này, Hoàng đi vào đóng cửa và tắt điện đi ngủ.

Ảnh minh họa.

Vì có tình cảm với A. từ trước, cho nên khi thấy chị C. nằm cạnh người mình thích, Hoàng không muốn chị C. ở lại nên đến nằm gần và bất ngờ ôm chị C. Bị Hoàng sàm sỡ, chị C. phản ứng và bị đối tượng mở cửa đuổi ra ngoài. Sau đó, Hoàng khóa cửa. Thấy chị A. nằm ngủ do say rượu nên Hoàng nổi cơn thú tính cưỡng hiếp, mặc cho nạn nhân ra sức chống cự.

Sau khi thoả mãn thú tính, biết không thể thoát tội, nên rạng sáng 3/6, đối tượng đến Công an huyện Thanh Hà đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm chị A.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.