Hai đêm diễn mở màn Born Pink tại Hàn Quốc: BLACKPINK bị "khớp" vũ đạo, Jennie bùng nổ với sân khấu cá nhân

Được YG quảng bá là lần trở lại đầu tư khủng và mang đến tinh thần BLACKPINK đậm nét, dự án Born Pink hiện đã hoàn thành hơn nửa chặng đường với loạt thành tích vô tiền khoáng hậu. Album Born Pink tẩu tán hơn 2 triệu bản, loạt ca khúc mới phát hành đều trụ vị trí cao trên các BXH nhạc số, mọi thứ như tiền đề hoàn hảo để 4 cô gái YG đến với World Tour Born Pink sau hơn 2 năm vắng bóng. Một lần nữa, BLACKPINK khẳng định được vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới bằng chặng tour thế giới dài hơi, được mở đầu bằng 2 đêm nhạc bùng nổ ngay tại quê nhà Hàn Quốc.

Sau 2 năm không chạy tour, BLACKPINK bị "khớp" vũ đạo

Là nhóm nhạc nữ sở hữu kỹ năng trình diễn nổi bật và đồng đều nhất nhì Kpop, BLACKPINK đi đến đâu đốt cháy sân khấu đến đó. Thế nhưng, đã 2 năm không chạy tour cũng khiến nhóm nhạc nữ toàn cầu "bị khớp" khi biểu diễn những tiết mục đầu tiên trước gần hai mươi nghìn khán giả. Có thể thấy, dù vẫn trình diễn trọn vẹn setlist 21 ca khúc và mang đến những phút giây đáng nhớ cho fan, thì 4 cô gái vẫn có những khoảnh khắc hồi hộp trên sân khấu.

Chị cả Jisoo là thành viên gây chú ý nhất đêm diễn đầu tiên của Born Pink tại Seoul, khi nhiều khán giả chỉ ra cô nhiều lần mất bình tĩnh, quên động tác vũ đạo. Đặc biệt, ở phần trình diễn ca khúc mới Typa Girl, Jisoo đã bị chỉ ra khoảnh khắc nhảy lỗi, chuyển động tác trước các thành viên khiến netizen Hàn Quốc chỉ trích Jisoo vẫn chưa cải thiện kỹ năng mặc cho tên tuổi đã nổi tiếng toàn cầu.

BLACKPINK trình diễn cực "cháy"

Thế nhưng, đây là một ca khúc vốn chưa có vũ đạo cố định, trước ngày concert diễn ra các cô gái đã gấp rút tập động tác cho Typa Girl và một số phân đoạn được thực hiện ngẫu hứng. Do đó, các fan BLACKPINK cho rằng netizen đang quá hà khắc với Jisoo khi chỉ trích cô nàng nhảy sai.

... nhưng Jisoo vẫn bị chỉ trích vì netizen chỉ ra cô nhảy trước 3 thành viên

"Cỗ máy nhảy" Lisa được đánh giá giữ vững phong độ nhất sau 2 đêm diễn. Dù là ở đêm thứ nhất hay đêm thứ hai, cô nàng em út của BLACKPINK vẫn nhảy đồng đều và đẹp mắt. Một số video clip so sánh động tác của Lisa trong hai đêm diễn đã khiến khán giả ngỡ ngàng bởi không lệch nhau là mấy. Bên cạnh đó, Rosé với visual như nữ thần đã thu phục hàng loạt trái tim người hâm mộ. Trong những ca khúc solo và chuộng vocal, cô nàng hát chính của BLACKPINK đã phô diễn sự trưởng thành trong cách hát cũng như giọng ca ngày càng thăng hạng khiến fan tự hào.

Lisa được đánh giá có thần thái biểu diễn và vũ đạo vững chắc nhất trong 2 ngày diễn ra concert

Sân khấu cá nhân của 4 thành viên và phần trình diễn mãn nhãn của Jennie

Không chỉ thể hiện các ca khúc trong album mới và cũ, BLACKPINK luôn biết cách làm mới sân khấu bằng màn trình diễn cá nhân của 4 thành viên. Ở tour diễn lần này, Jisoo khiến dân tình bất ngờ khi hoá thân thành cô đào bốc lửa cover ca khúc tiếng Anh Liar của Camila Cabello. Trong outfit đỏ rực cắt xẻ táo bạo đến từ nhà mốt Việt Nam, Jisoo xuất sắc thể hiện sự sexy quyến rũ cần có của ca khúc Liar. Phần trình diễn của chị cả BLACKPINK còn được chính chủ Camila Cabello đăng lại trên Instagram và dành nhiều lời khen đặc biệt.

Jisoo quyến rũ và bốc lửa trình diễn ca khúc Liar của Camila Cabello

Trong khi đó, 2 cô em Rosé và Lisa phô diễn thế mạnh qua những ca khúc solo. Lisa chứng minh kỹ năng vũ đạo thượng thừa qua 2 ca khúc LALISA và Money kết hợp cùng múa cột. Đây không phải là lần đầu Lisa thử sức với vũ đạo khó và múa cột, cô nàng vẫn khiến fan phấn khích đứng ngồi không yên.

Biểu cảm sân khấu của Lisa khiến fan phát sốt

Dịu dàng, nhẹ nhàng nhất trong 4 thành viên chính là main vocal Rosé. Thể hiện On The Ground và lần đầu live ca khúc mới Hard to Love, Rosé gây thương nhớ nhờ vẻ ngoài đậm chất tiểu thư, viral MXH với chùm ảnh nhan sắc thăng hạng như tiên tử. Ngắm nhìn Rosé trên sân khấu và thưởng thức âm nhạc đầy chất thơ, nhiều khán giả đã đắm chìm cùng cô nàng lúc nào không hay.

Những hình ảnh tiên tử của Rosé viral MXH

Đêm diễn đầu tiên của Born Pink tràn ngập hình ảnh của Jennie trong tạo hình thiên nga thực hiện bài múa đương đại cho ca khúc mới toanh. 4 năm kể từ SOLO, Jennie lần đầu tiên giới thiệu bài hát mới, hé lộ về sản phẩm cá nhân tiếp theo.



Bài hát mới của Jennie

Chỉ với màn trình diễn vỏn vẹn vài phút, Jennie phô diễn kỹ năng toàn diện, vừa hát, rap, múa ballet, múa đương đại cùng với yếu tố ánh sáng đầy tính điện ảnh tạo nên khung cảnh khiêu vũ dưới trăng vô cùng lãng mạn, đúng với ý nghĩa của bài hát.

Vóc dáng ngày càng quyến rũ của Jennie cũng là điểm cộng cực kì lớn tạo nên một sân khấu mãn nhãn. Cô nàng chỉn chu từ cách tạo nên bầu không khí tình cảm của cặp đôi qua cách chuyển động tay, vai và khuôn mặt khiến cho người xem dù không nhìn rõ được biểu cảm khuôn mặt cũng có thể thấy được vẻ đẹp lãng mạn của buổi trình diễn thông qua ảnh chụp vội.

Những khung hình đậm chất nghệ thuật của Jennie trên sân khấu

Có thể thấy, Jennie đã tập luyện vô cùng chăm chỉ và lồng ghép nhiều yếu tố nghệ thuật chỉ trong một sân khấu trình diễn. Sau 2 năm ít hoạt động âm nhạc, cô nàng main rapper ngày càng hoàn thiện hơn bộ kỹ năng toàn diện của mình. Jennie hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ hơn trong tương lai với sản phẩm cá nhân sớm được trình làng.

Hiệu ứng truyền thông siêu khủng, xứng danh nhóm nhạc nữ toàn cầu

Là 2 đêm diễn mở màn cho World Tour, ngày 15/16-10 truyền thông thực sự thuộc về BLACKPINK khi ngay từ thời điểm concert chưa diễn ra, thông tin về Born Pink đã bùng nổ khắp MXH. Đụng độ với BTS trong cùng buổi diễn ngày 15/10, nhưng độ phủ sóng của BLACKPINK nhỉnh hơn cả nhóm nhạc nam nhà HYBE khi on top 1 xu hướng Twitter toàn cầu, xếp thứ 2 là từ khoá về sân khấu solo của Jennie.

Jung Haein làm MXH bùng nổ khi check-in tại concert BLACKPINK cùng Jisoo

Dưới khán đài của Born Pink, dân tình bắt gặp hàng loạt gương mặt nổi tiếng có mặt để cổ vũ 4 cô gái YG. Qua 2 đêm diễn, những cái tên đình đám có thể kể qua như Jung Haein, TWICE, Park Bogum, WINNER, Somi, Minnie ((G)I-DLE, Sorn (cựu thành viên CLC), gia đình Lisa, Jisoo, chị gái Rosé, Hyeri, Bona (WJSN),... Sự xuất hiện hội bạn nổi tiếng của những cô gái BLACKPINK khiến MXH xôn xao bàn tán hơn bao giờ hết, nhất là với fan "chèo" OTP cặp đôi Snowdrop Jisoo - Jung Haein.

BLACKPINK đã mở màn cho Born Pink với 2 đêm diễn cực kì cảm xúc

Lướt một vòng MXH những ngày gần đây, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc tại concert Born Pink được dân tình chia sẻ. BLACKPINK vẫn luôn là cái tên "bảo chứng" cho mức độ lan toả và hiệu ứng truyền thông cực khủng. Tập luyện chăm chỉ để mang đến sân khấu cảm xúc nhất cho fan, BLACKPINK đã được đền đáp xứng đáng khi được khán giả ghi nhận toàn bộ nỗ lực và ngày càng yêu quý 4 cô gái trẻ đầy tài năng. Hiện, BLACKPINK đã di chuyển đến Mỹ để chuẩn bị cho chuỗi đêm diễn tại đây và sắp tới là châu Âu.