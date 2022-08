Bảo Thy lại gây chú ý bởi nhan sắc mẹ bỉm sang chảnh nhất nhì showbiz Việt

Tối 28/8, Bảo Thy xuất hiện trong sự kiện ra mắt dự án riêng của anh trai Thế Bảo. Nữ ca sĩ nhanh chóng chiếm trọn "spotlight" với nhan sắc "gái một con trông mòn con mắt".

Bảo Thy xinh đẹp tại sự kiện.

Sau 15 năm ca hát và trở thành thanh xuân của nhiều thế hệ, Bảo Thy không khiến người hâm mộ phải thất vọng khi vẫn giữ được giọng hát vừa ngọt ngào, vừa nội lực. Lần đầu tiên hoà giọng, “công chúa Teen-pop” và đạo diễn “Người ấy là ai” Vương Khang đã mang đến màn hát live ca khúc "Please Tell Me Why" - bản hit gắn liền với “tuổi thơ audition” của đông đảo khán giả.

Bên cạnh đó, giọng ca "Là con gái phải xinh" cũng có những chia sẻ xúc động về gia đình và dự án mà anh trai đã đặt nhiều tâm huyết.

"Càng trưởng thành và đặc biệt là sau khi làm mẹ, Thy càng muốn hướng về gia đình, dành nhiều thời gian cho những người thân của mình. Thy luôn luôn ủng hộ tất cả những gì gia đình mình thực hiện, cũng như anh Bảo nói riêng", Bảo Thy chia sẻ.

Bảo Thy - Vương Khang đã mang đến màn hát live ca khúc "Please Tell Me Why".

Bảo Thy từng có thời gian "ở ẩn", không còn hoạt động năng nổ như thời "Công chúa bong bóng" làm mưa làm gió khắp Vpop. Cô bắt đầu thêm một sự nghiệp mới là kinh doanh. Bảo Thy thành lập thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình, trực tiếp điều hành công ty.

Năm 2019, nữ ca sĩ lên xe hoa cùng doanh nhân Phan Lĩnh. Cô khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nên diện mạo của ông xã đại gia chỉ được tiết lộ trước đám cưới không lâu. Bảo Thy nhận xét Phan Lĩnh là người đàn ông chín chắn, đàng hoàng, sống nguyên tắc và được rất nhiều bạn bè đối tác quý trọng.

Hiện tại, cậu con trai đầu lòng của Bảo Thy đã cứng cáp và vô cùng đáng yêu. Qua những hình ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ lên trang cá nhân, con trai cô có gương mặt kháu khỉnh, bụ bẫm, làn da trắng hồng. Bảo Thy cũng cho biết, con trai mình đang ở giai đoạn nhận biết mọi thứ xung quanh và thích khám phá thế giới.

Sau khi sinh con, nhan sắc Bảo Thy ngày càng thăng hạng. Nhan sắc của "công chúa bong bóng" vẫn không có gì khác biệt so với thời chưa mang bầu, thân hình nuột nà với chân dài và eo con kiến cũng thường xuyên được bà mẹ một con khoe triệt để.