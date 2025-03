Hai chị em bỏ 7 tỷ đồng, về quê, xây 2 biệt thự không dùng gạch ngói trên thửa đất 240m2: Chuẩn bị cuộc sống nghỉ hưu cho gia đình 10 người

Theo QQ, năm 2019, chị Hạng Diễm Trinh, kinh doanh ở Tô Châu, Trung Quốc nảy ra ý định cùng em gái của mình về quê Lâm An xây nhà dưỡng già cho cha mẹ. Chia sẻ ý tưởng này, chị Hạng nhận được sự đồng tình của cô em gái.



Tuy nhiên bố mẹ chị kịch liệt phản đối. “Bố mẹ lo rằng chúng tôi dành hết tâm sức vào việc xây nhà, sẽ không thể chu toàn cho gia đình và công việc ở thành phố. Tuy nhiên, một lần thấy bố bị ngã khi đang leo chiếc cầu thang nhỏ hẹp trong căn nhà cũ, tôi quyết định phải xây lại nhà để họ có cuộc sống tuổi già thoải mái hơn”, người phụ nữ này chia sẻ.



Một lý do nữa khiến chị trở về quê để xây nhà là mong muốn có một nơi nghỉ dưỡng thân thuộc vào cuối tuần sau khoảng thời gian bon chen ở thành phố. “Tôi và em gái sinh ra và lớn lên ở Lâm An. Sau khi rời quê hương, tôi lên Tô Châu làm việc trong ngành may mặc rồi mở xưởng kinh doanh. Còn em gái làm kế toán.



Sau 20-30 năm sống ở thành phố, dù cuộc sống có nhiều tiện nghi, song chúng tôi đều không cảm thấy thân thuộc. Thành phố là nơi chúng tôi kiếm tiền mưu sinh. Nhưng khi về già, chúng tôi vẫn muốn về quê để nghỉ hưu”, chị Hạng chia sẻ.



Sau khi ngôi nhà cũ được phá dỡ, hai chị em có trong tay một lô đất trống diện tích 240m2. Với mong muốn xây dựng không gian sống có phần khác biệt nhưng vẫn hài hòa với cảnh vật xung quanh, chị Hạng ‘đau đầu’ tìm kiếm kiến trúc sư phù hợp. Mất khoảng gần 4 tháng, gia đình mới tìm và mời được kiến trúc sư Chu Vĩ.



Theo chia sẻ của của chị Hạng, gia đình quyết định chia đất và xây thành 2 căn biệt thự nằm cạnh nhau. Thoạt nhìn, hai ngôi nhà có vẻ giống nhau. Song để ý kỹ mọi người sẽ thấy chúng có nét riêng, giống như hai chị em gái - cùng chung gốc rễ, nương tựa lẫn nhau nhưng vẫn có không gian riêng cho gia đình nhỏ của mình.

Kết cấu và vật liệu xây dựng của 2 ngôi nhà này có phần đặc biệt. Phía sau mảnh đất là một dãy núi, dễ bị ảnh hưởng của lũ quét khi thời tiết xấu. Nên trước tiên, kiến trúc sư mong muốn có một ngôi nhà kiên cố để mọi người sinh sống bên trong an toàn. Thêm nữa, để căn nhà không bị tách rời với không gian núi đồi xung quanh, Chu Vĩ đưa họa tiết vân đá vào ngôi nhà của gia chủ. Vì thế, toàn bộ 2 căn biệt thự này không dùng một viên gạch nào mà hoàn toàn được đúc bằng bê tông vân đá.

Mỗi căn biệt thự bao gồm 3 tầng với 6 phòng. Các tầng đều có ô cửa lớn vừa để đón ánh sáng, vừa để ngắm nhìn không gian trước nhà. Vậy nên, đứng ở mỗi tầng khác nhau, bạn sẽ thu vào tầm mắt một khung cảnh không trùng lặp.

Chị Hạng cho biết mất đến 4 năm để hoàn thiện 2 ngôi nhà này. Việc xây dựng ngôi nhà đổ bê tông đúc sẵn đòi hỏi một đội thi công có tay nghề cao. Chị phải đổi đến 3 đội mới có thể đáp ứng được yêu cầu.



“Trong suốt thời gian xây dựng căn biệt thự này, cứ mỗi tối thứ sáu, sau giờ làm, tôi và chồng đều nhanh chóng lái xe về quê để xem tình hình thi công, kiểm tra lại các hạng mục có cần thay đổi gì không. Sau đó, đêm chủ nhật, chúng tôi lại vội vàng trở lại thành phố. Nhiều lúc, đến nơi đã là 8 giờ sáng của ngày thứ 2, chúng tôi lại vội vàng đi làm luôn. Ở những năm tháng đó, chúng tôi tự nhủ rằng cố một chút để gia đình có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai”, chị Hạng chia sẻ.

Bên cạnh sự đồng hành của em gái, chị Hạng có sự ủng hộ của bố mẹ. Mẹ chủ yếu phụ nấu ăn cho đội thi công ở công trường. Còn bố phụ trách công việc giám sát. Có thể nói, 2 căn biệt thự này thực chất là sự góp sức của tất cả các thành viên trong gia đình.

Cho đến năm 2023, căn nhà được hoàn thiện. Kể từ đó, 2 chị em Hạng thường xuyên về quê hơn. Nhờ thế, các thành viên trong gia đình cũng trở nên gắn kết hơn.



Về chi phí xây dựng 2 căn biệt thự này, chị Hạng cho biết tiêu tốn khoảng 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng).



(Theo QQ)