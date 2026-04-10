Theo BSCKII. Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh), đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị thành công 2 bệnh nhi trong tình trạng rất nặng, đều liên quan đến chủng virus EV71.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhi 1 tuổi, nhập viện sau 2 ngày sốt, ban kín đáo. Dù đã điều trị tuyến trước, trẻ nhanh chóng suy hô hấp, phải đặt nội khí quản. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, trẻ được chẩn đoán tay chân miệng độ 4, thở máy, lọc máu và dùng thuốc trợ tim. Sau hơn 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi qua cơn nguy kịch.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhi 3 tuổi, ban đầu sốt, nổi ban nhẹ nhưng sau đó xuất hiện giật mình, đi loạng choạng, suy hô hấp, phù phổi, nhịp tim tăng cao. Khi nhập viện, SpO2 chỉ còn 75%. Trẻ được thở máy, lọc máu, dùng thuốc vận mạch và dần ổn định sau 3 ngày.

Các bác sĩ cho biết, tay chân miệng độ 4 có nguy cơ cao để lại di chứng thần kinh. Đáng chú ý, nhiều trường hợp nhiễm EV71 biểu hiện rất kín đáo, không có ban hoặc loét miệng rõ ràng nhưng diễn tiến nhanh, có thể tử vong trong 12-24 giờ do tổn thương thần kinh trung ương.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, chủng EV71 hiện chiếm khoảng 56% mẫu bệnh phẩm đầu năm 2026, lây qua đường tiêu hóa và tiếp xúc dịch tiết.

Chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo nặng như: trẻ giật mình liên tục, sốt cao khó hạ, nôn nhiều, quấy khóc, lừ đừ, đi đứng loạng choạng. Khi xuất hiện các biểu hiện này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay, kể cả khi chưa thấy ban hoặc loét miệng.