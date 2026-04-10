Ngày 10-4, Sở Y tế TPHCM cho biết đã phát hiện vi khuẩn Salmonella trong phân của học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TPHCM.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM ghi nhận 48 ca (trong đó 35 ca còn điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định, 13 ca theo dõi ngoại trú).

Theo Sở Y tế, báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhân dân Gia Đinh cho biết kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy trong số 10 mẫu phân được lấy, có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Hiện các đơn vị chuyên môn, trong đó có Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đang tiếp tục phối hợp với bệnh viện lấy thêm mẫu, định type vi khuẩn nhằm xác định chính xác tác nhân gây bệnh và nguồn lây.

Tính đến sáng cùng ngày, tại các cơ sở y tế trên địa bàn ghi nhận đã có 148 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Trong đó, 102 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú và 46 trường hợp điều trị nội trú; tình trạng chung của các bệnh nhân hiện ổn định, chưa ghi nhận ca diễn tiến nặng. Học sinh bị ngộ độc thực phẩm được tiếp nhận, điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn, gồm Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh và Trạm Y tế phường Bình Quới.