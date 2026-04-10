Theo tờ Daily Mail, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nam giới được tiêm phiên bản vắc xin mới nhất có nguy cơ mắc một loạt các bệnh ung thư liên quan đến virus thấp hơn đáng kể, bao gồm ung thư đầu, cổ và dương vật. Nghiên cứu này, được công bố trên tạp chí JAMA Oncology, đã phân tích hồ sơ sức khỏe của hơn ba triệu thanh niên.

Nam giới được tiêm vắc xin HPV có khả năng bảo vệ chống lại chín chủng virus này có nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan đến HPV thấp hơn 46%. Hiệu quả bảo vệ này được ghi nhận ở cả thanh thiếu niên và người trẻ tuổi. Trên thực tế, nguy cơ mắc bệnh đã giảm từ khoảng 12,5 ca trên 100.000 người ở nam giới chưa tiêm phòng xuống còn 7,8 ca trên 100.000 người ở những người đã tiêm phòng.

Virus gây u nhú ở người, hay HPV, là một loại virus cực kỳ phổ biến lây lan qua tiếp xúc da kề da. Mặc dù thường vô hại, nó có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng và được biết là nguyên nhân gây ra một số loại ung thư, bao gồm ung thư vùng đầu và cổ, hậu môn và dương vật, cũng như ung thư cổ tử cung ở phụ nữ.

Cho đến nay, hầu hết các bằng chứng cho thấy vắc xin này ngăn ngừa ung thư đều tập trung vào phụ nữ, đặc biệt là liên quan đến ung thư cổ tử cung. Phần lớn các nghiên cứu trước đây ở nam giới tập trung vào việc liệu vắc xin có làm giảm tỷ lệ nhiễm bệnh hay không, thay vì nghiên cứu xem liệu nó có ngăn ngừa ung thư hay không.

Nghiên cứu mới nhất này đã so sánh trực tiếp nam giới đã tiêm vắc-xin và chưa tiêm vắc xin, giúp kết quả nghiên cứu trở nên đáng tin cậy hơn và cung cấp một số bằng chứng rõ ràng nhất cho đến nay rằng vắc xin có thể bảo vệ nam giới khỏi ung thư.

Mặc dù vậy, nhiều quốc gia vẫn chủ yếu tiêm vắc-xin HPV cho bé gái. Các nhà khoa học cho rằng việc mở rộng chương trình tiêm chủng cho cả bé trai có thể giúp giảm sự lây lan của virus, bảo vệ trực tiếp nam giới và đẩy nhanh tốc độ giảm các bệnh ung thư liên quan đến HPV trên toàn cầu. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng số ca ung thư ở nam giới trẻ tuổi vẫn còn cao.Tương đối hiếm gặp và không phải tất cả các loại ung thư được nghiên cứu đều do HPV gây ra. Họ cũng cho biết cần theo dõi lâu dài trong vài thập kỷ để hiểu đầy đủ tác động lâu dài của vắc xin.

Tuy nhiên, họ kết luận rằng vắc-xin HPV không chỉ dành cho nữ giới mà còn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư ở nam giới.

Quan hệ tình dục bằng miệng được coi là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư vòm họng liên quan đến HPV, một loại ung thư họng, chủ yếu do lây truyền các chủng HPV nguy cơ cao như HPV-16.

Mặc dù nhiều người nhiễm HPV đường miệng, nhưng hầu hết đều khỏi. Nhiễm trùng có thể xảy ra tự nhiên nhưng một tỷ lệ nhỏ phát triển thành nhiễm trùng dai dẳng, có thể dẫn đến ung thư theo thời gian.