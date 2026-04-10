Chế độ ăn hiện đại chứa nhiều dầu mỡ, đường và tinh bột tinh chế, ngay cả những người không béo phì cũng thường có cholesterol cao. Bác sĩ tim mạch Chen Guanren đã chia sẻ trên chương trình "Vũ trụ nhỏ, vụ nổ lớn" (tại Trung Quốc) về một người đam mê thể dục 39 tuổi bị ngất xỉu và nguyên nhân được xác định là do cholesterol cao.

Một vận động viên thể hình 39 tuổi bị đau tim do "mức cholesterol xấu cao"?

Ngay cả những người không béo phì cũng cần chú ý đến mức cholesterol. Một người đàn ông 39 tuổi, thể trạng tốt và thường xuyên tập thể dục, đột nhiên ngã quỵ và bị hạ thân nhiệt khi đang tập thể dục tại phòng tập, thậm chí còn ngừng tim (OHCA). Sau khi được đưa đến bệnh viện, người ta phát hiện ra ba động mạch vành chính của ông bị tắc nghẽn nghiêm trọng, gây ra nhồi máu cơ tim cấp tính. May mắn thay, ông đã sống sót sau khi được cấp cứu.

Mặc dù người đàn ông này trông khỏe mạnh, không hút thuốc hay uống rượu, và có thói quen tập thể dục thường xuyên, nhưng các yếu tố di truyền và mức cholesterol vẫn có thể gây ra mối đe dọa chết người đối với hệ tim mạch.

Sau khi xem xét hồ sơ bệnh án trước đây, các bác sĩ phát hiện ra rằng cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL) của ông cao tới 187 mg/dL (giá trị tiêu chuẩn là 130 mg/dL), cao hơn 1,4 lần, trong khi cholesterol lipoprotein mật độ cao (HDL) chỉ là 37 mg/dL.

Cholesterol tốt và cholesterol xấu là gì?

Bác sĩ Chen Guanren giải thích rằng khoảng 70-80% lượng cholesterol trong cơ thể người được gan sản sinh (liên quan đến di truyền), trong khi chỉ khoảng 20-30% đến từ chế độ ăn uống.

Cholesterol tốt (HDL, lipoprotein mật độ cao) có nhiệm vụ vận chuyển cholesterol tích tụ trong các mạch máu ngoại vi trở lại gan để thanh lọc, duy trì sự sạch sẽ của mạch máu. Cholesterol xấu (LDL, lipoprotein mật độ thấp) có xu hướng tích tụ trên thành mạch máu khắp cơ thể, cuối cùng dẫn đến xơ cứng và tắc nghẽn mạch máu.

Những dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể: Hãy chú ý đến hai dấu hiệu trên khuôn mặt và một cảm giác này

Khi cholesterol xấu quá cao hoặc nguy cơ tim mạch tăng lên, cơ thể có thể gửi tín hiệu cảnh báo thông qua những thay đổi nhỏ về ngoại hình, có thể được phát hiện sớm qua quan sát hàng ngày:

1. Dái tai xuất hiện nếp nhăn: Điều này cho thấy mức độ sợi đàn hồi trong cơ thể thấp hơn, có thể liên quan đến xơ cứng động mạch và tuần hoàn máu kém.

2. Xuất hiện u vàng quanh mắt: Khi cholesterol quá cao đến mức không có nơi nào khác để tích tụ, nó dễ dàng hình thành các mảng da vàng quanh mắt.

3. Thường xuyên chóng mặt, đau đầu và căng cổ: Đây là một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng hơn, cho thấy sự trở lại của máu và tuần hoàn có thể bị tắc nghẽn.

Ba thói quen thường ngày dễ dẫn đến tăng cholesterol "xấu"

Bác sĩ Chen Guanren nhắc nhở rằng lối sống ít vận động, thiếu tập thể dục và căng thẳng mãn tính đều có thể làm tăng nguy cơ cholesterol xấu. Ngoài ra, một số nghiên cứu nhỏ cho thấy việc tiếp xúc lâu dài với chất dẻo nhân tạo cũng có thể dẫn đến tích tụ cholesterol xấu.

3 cách tránh làm tăng cholesterol xấu

1. Tránh chất béo chuyển hóa và tăng cường chất béo không bão hòa

Chất béo chuyển hóa thúc đẩy cholesterol xấu và thường được tìm thấy trong thực phẩm chiên rán, kem pha cà phê, bơ thực vật, bánh ngọt chế biến sẵn và đồ ăn vặt chế biến sẵn. Nên sử dụng dầu ô liu, dầu hoa trà hoặc dầu bơ làm dầu ăn và bổ sung lượng thích hợp các loại hạt thô (như quả óc chó và hạt điều).

2. Tăng cường chất xơ hòa tan

Chất xơ trong chế độ ăn uống hoạt động như một "chất làm sạch" cho ruột, đặc biệt là chất xơ hòa tan, có thể liên kết với axit mật và được bài tiết ra khỏi cơ thể. Điều này buộc gan phải tiêu thụ cholesterol trong máu để sản xuất axit mật. Yến mạch, các loại đậu (đậu nành, đậu đen), táo, đậu bắp, nấm mộc nhĩ và nấm đều là những nguồn cung cấp chất xơ hòa tan tuyệt vời.

3. Tăng cường hoạt động thể chất

Đặc biệt đối với những người ngồi lâu, hãy cố gắng không ngồi yên sau bữa ăn. Hãy đứng dậy và đi bộ khoảng 10 đến 15 phút để hỗ trợ tiêu hóa và tối ưu hóa môi trường trao đổi chất của cơ thể.

Cholesterol cao không chỉ là vấn đề của người béo phì. Sự tương tác giữa gen và thói quen sinh hoạt thường khiến "kẻ giết người thầm lặng" này âm thầm đe dọa sức khỏe tim mạch. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bên cạnh việc thường xuyên quan sát các dấu hiệu cảnh báo như nếp nhăn ở dái tai và đốm đồi mồi quanh mắt, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên là những cách để bảo vệ trái tim của bạn.