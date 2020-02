Hai anh em cùng mẹ khác cha say xỉn lao vào đánh CSGT khi bị yêu cầu dừng xe ở Sài Gòn

Ngày 25/2, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang giữ hình sự Thái Minh Hiền (SN 1998) và Nguyễn Thanh Hiển (SN 1992, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".



Theo điều tra, tối 18/2, Tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Bình Tân tiến hành tuần tra làm nhiệm vụ trên đường Trần Văn Giàu, KP.4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM. Lúc này, tổ tuần tra phát hiện Minh Hiền đi xe máy không biển số chở theo 1 người chạy ngược chiều.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng (thành viên tổ tuần tra CSGT) phát hiện nên ra hiệu lệnh để Hiền dừng xe kiểm tra. Đúng lúc này, Hiển (anh cùng mẹ khác cha với Hiền) ngồi sau xe 1 thanh niên chạy thẳng tới tông vào xe đồng chí Hưng khiến đồng chí Hưng ngã xuống đường.

Tiếp đó, Hiền cùng Hiển và 2 thanh niên xông vào đánh anh Hưng khiến nạn nhân bị chấn thương nhẹ. Đúng lúc này, trinh sát Công an phường Tân Tạo A làm nhiệm vụ gần đó nên đã có mặt khống chế bắt giữ được Hiền, Hiển. Riêng 2 đối tượng còn lại đã nhanh chóng tẩu thoát.

Qua kiểm tra nhanh nồng độ cồn, công an xác định Hiển, Hiền vượt quá giới hạn cho phép. Tại công an, cả 2 anh em này khai nhận do nhậu xỉn nên đã có hành động nói trên.

Hiện công an đang truy bắt 2 người đi cùng anh em Hiền để phục vụ việc điều tra.