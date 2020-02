Công an thông báo tìm người chứng kiến vụ nam thanh niên chạy Exciter đâm gục trung uý CSGT

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 10h30 phút ngày 20/2, tại km44+200 Quốc lộ 32, tổ công tác của Đội CSGT số 9, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ đã phát hiện Phạm Ngọc Quỳnh (SN 1998, trú tại Nga Sơn, Thanh Hoá) điều khiển xe máy Exciter BKS 36G1-297.70 chở bạn gái ngồi sau có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Quỳnh cùng chiếc xe máy đã đâm gục CSGT.

Lúc này, Trung úy Lê Tất Lâm (cán bộ Đội CSGT số 9) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra đã bị Quỳnh đâm xe vào người. Trung uý Lâm bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã khẩn trương, nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra vụ việc.

Quá trình xác minh, tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 1 số người dân đi xe máy đã dừng lại chứng kiến.

Công an thành phố Hà Nội thông báo và đề nghị những ai đã chứng kiến sự việc nêu trên thì liên hệ, cung cấp thông tin cho Công an thị xã Sơn Tây theo SĐT 0912691388 hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Công an Thành phố rất mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của quần chúng nhân dân để làm rõ vụ việc.