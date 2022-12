Hacker Hàn Quốc xâm nhập camera giám sát từ hơn 400.000 căn hộ

Thiết bị của hacker bị cảnh sát thu giữ trong quá trình điều tra - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin Yonhap, ở Hàn Quốc, các thiết bị camera giám sát có kết nối Internet thường được lắp đặt trong nhà hoặc khu chung cư. Tất cả thiết bị được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng nhỏ đặt trên tường.

Theo Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (NPA), tay hacker 30 tuổi mang họ Lee bị nghi ngờ xâm nhập các thiết bị điều khiển nói trên của hơn 400.000 hộ gia đình tại 638 khu chung cư khác nhau từ tháng 8 đến tháng 11 năm ngoái.

Cảnh sát bắt đầu điều tra sau khi phát hiện các video có vẻ là người bên trong các căn hộ xuất hiện trên một trang web thuộc dark web (web tối). Đây là những trang web và máy chủ đã được cố tình ẩn đi và chỉ có thể truy cập thông qua các phần mềm chuyên biệt.

Dark web thường là môi trường mà tội phạm dùng giao dịch bất hợp pháp và đăng tải nhiều nội dung không phù hợp với người dùng Internet thông thường.

NPA cho biết một số tệp video do Lee đăng tải có nội dung khiêu dâm hoặc thân mật. Lee, vốn là một chuyên gia an ninh mạng, đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng bản thân phát tán các video quay trộm lên mạng nhằm chứng minh cần phải tăng cường an ninh cho các ngôi nhà thông minh.

Trong khi đó, cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Lee đã cố gắng bán các tệp video. Hiện chưa thể xác nhận Lee đã bán được video và hình ảnh cho bên thứ ba nào hay chưa.

Cảnh sát đã hợp tác với Cơ quan An ninh mạng Hàn Quốc (KISA) trong quá trình điều tra, đảm bảo đề ra các biện pháp cho chính phủ ngăn chặn loại tội phạm này trong tương lai.

Các nhà chức trách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy tắc an ninh mạng, khuyến khích chủ nhà đặt lại mật khẩu WiFi thường xuyên và tránh dùng các mạng WiFi công cộng.