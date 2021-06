Ngày 22/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) xác nhận vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là F1 của các ca bệnh, đã được cách ly trước đó.

Bệnh nhân nam (SN 1977), trú tại tổ dân phố Hòa Linh, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, là F1 của BN 9567. Bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau 4 lần xét nghiệm.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19

Bệnh nhân nam (SN 1957), trú tại thôn Thọ, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, là F1 của BN 11798. Bệnh nhân mắc COVID-19 sau 3 lần xét nghiệm.

Tính từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 84 ca mắc COVID-19. Hiện có 25 bệnh nhân đã được chuyển đi Hà Nội điều trị, còn 59 bệnh nhân đang được điều trị tại Hà Tĩnh.

Qua điều tra truy vết, ngành y tế Hà Tĩnh xác định được 2.124 F1 và 17.705 F2. Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu 'Đi từng ngõ, gõ từng nhà'

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 6/2021 của UBND tỉnh Nghệ An vào sáng 22/6, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, Nghệ An đã ghi nhận 38 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, tính từ ngày 13/6/2021 đến 6h sáng 22/6 trên địa bàn tỉnh đã có 33 trường hợp dương tính trong cộng đồng, tập trung chủ yếu tại thành phố Vinh 21 ca, huyện Diễn Châu 9 ca.

Tổng số công dân đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe trên địa bàn tỉnh là hơn 24.000 trường hợp, trong đó, cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà là hơn 21.000 trường hợp; tổng số cách ly tập trung là hơn 2.800 trường hợp. Trong 2 ngày (19 - 20/6), tổ chức lấy mẫu cho gần 85.000 mẫu giám sát cộng đồng trên địa bàn thành phố Vinh.

Trên địa bàn tỉnh hiện 5 địa phương có dịch là: TP. Vinh, Diễn Châu, Nam Đàn, Quỳ Hợp và Tân Kỳ.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh.

Người đứng đầu ngành Y tế tỉnh Nghệ An đánh giá thành phố Vinh là một trong những địa bàn nóng và rất nguy hiểm. Trừ 2 ca bệnh ở Quỳ Hợp và Tân Kỳ xuất phát từ địa phương khác, các ổ dịch đều xuất phát từ TP. Vinh mà nguồn lây cơ bản xuất phát từ các ca bệnh ở Hà Tĩnh.

Nguy cơ tiềm ẩn thời gian tới rất lớn do Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước và số lượng lớn người về từ các địa phương có dịch. Mặt khác, liên quan đến các ca nhiễm trong cộng đồng, nhiều ca được phát hiện không nằm trong khu vực phong tỏa, cách ly, theo dõi mà chủ yếu phát hiện khi họ đến khám, điều trị tại các bệnh viện, phòng khám.

TP Vinh, Nghệ An đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, PGS, TS Dương Đình Chỉnh đề nghị ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành, thị kích hoạt cả hệ thống chính trị, ban chỉ đạo các cấp với mức độ cao nhất, với phương châm “kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và dựa vào người dân”, trên cơ sở “4 tại chỗ”; đặc biệt phải xây dựng kịch bản đã có dịch trên địa bàn.

Đánh giá vai trò hết sức quan trọng của Tổ điều tra truy vết, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng đề nghị mỗi huyện ít nhất có 2 tổ điều tra, truy vết của huyện do lực lượng Công an chủ trì; 40 - 50 hộ gia đình thành lập một tổ với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Ngoài ra, PGS, TS Dương Đình Chỉnh cho biết thêm, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 8 phòng có khả năng xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR, công suất xét nghiệm tối đa khoảng 40.000 mẫu/ngày (cho mẫu gộp 10). Ngành Y tế Nghệ An hiện có 3/8 đơn vị được xét nghiệm khẳng định và ngay trong tuần này có thêm 1 đơn vị được xét nghiệm khẳng định.