Thông tin mới nhất liên quan đến Covid-19 ở Cần Thơ và Vĩnh Long

Ngày 22-6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ghi nhận một trường hợp mắc Covid-19, đó là bệnh nhân L.T.G (45 tuổi; ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), vừa được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 13549.

Quá trình khai thác thông tin ghi nhận bệnh nhân sinh sống tại huyện Cái Bè cùng chồng và 2 con. Hằng ngày, bệnh nhân chỉ làm vườn tại nhà và ra ngoài đi chợ rồi quay về.

Ngày 17-6, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho nên nhờ con gái đi mua thuốc về uống nhưng không khỏi. Trong ngày, bệnh nhân có đi đến nhà hàng xóm xin vải để làm gia công. Ngày 18-6, bệnh nhân được con trai chở đi chích thuốc tại phòng mạch tư.

Sáng 21-6, bệnh nhân cùng con trai đi xe máy từ nhà đến thẳng Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (Vĩnh Long). Trong suốt quá trình di chuyển, bệnh nhân đều đeo khẩu trang và không ghé dọc đường. Bệnh nhân được bệnh viện test nhanh kháng nguyên sàng lọc, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm realtime - PCR gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2 nên đã chuyển về Bệnh viện Phổi cách ly điều trị.

Qua ghi nhận có 7 trường hợp là F1 và 6 F2 liên quan đến ca bệnh này. Ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên, kết quả 100% trường hợp đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cùng ngày, thông tin từ CDC TP Cần Thơ, nam sinh viên tên P.C.T (ngụ Long An) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-Cov-2 sau 20 ngày cách ly tập trung, hiện có kết quả xét nghiệm âm tính.

Diễn biến dịch tễ trường hợp này như sau: Từ ngày 29 đến 30-5, T. sống tại phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM. Ngày 30-5, T. từ TP HCM về nhà tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ngày 31-5, T. cùng bạn gái từ Long An đi xe máy đến phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ và khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Thới An. Sau đó, người này về ấp Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn và tiếp xúc những người trong gia đình.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, T. được vận động đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 và lần 2 (ngày 14-6) đều âm tính. Đến ngày 20-6, lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính với với virus SARS-CoV-2.

Tiếp sau đó, ngành y tế TP Cần Thơ đã 2 lần lấy mẫu xét nghiệm thì trường hợp này âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, ngành y tế TP Cần Thơ còn lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP HCM xét nghiệm và đến nay đã âm tính. Hiện, nam sinh này vẫn được cách ly, theo dõi.