Những ngày cận Tết Bính Ngọ, ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh dạo xuân tại Hồ Gươm và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nữ ca sĩ lựa chọn áo dài với nhiều kiểu dáng, gam màu trang nhã, tôn lên vóc dáng thanh mảnh cùng thần thái dịu dàng, nền nã.

Điều khiến công chúng không khỏi trầm trồ chính là gương mặt rạng rỡ, làn da mịn màng, tươi tắn của Hà Thanh Xuân. Dù đã bước sang tuổi gần 40, nhưng diện mạo hiện tại của cô vẫn được nhiều khán giả nhận xét là "không tuổi", thậm chí trẻ trung hơn so với vài năm trước.

Dưới phần bình luận, không ít người tò mò đặt câu hỏi: Bí quyết nào giúp Hà Thanh Xuân giữ được vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn theo năm tháng? Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ một thói quen rất đơn giản, liên quan đến ly nước cô uống đều đặn mỗi sáng khi vừa thức dậy.

Ly nước mỗi sáng giúp Hà Thanh Xuân chống già: Đơn giản, không mất tiền nhưng hiệu quả cho phụ nữ trung niên

Theo chia sẻ với truyền thông trước đây, Hà Thanh Xuân cho biết cô có thói quen uống một ly nước ấm ngay sau khi ngủ dậy. Đây được xem là một trong những thói quen quan trọng giúp cô duy trì sức khỏe, làn da và làm chậm quá trình lão hóa.

Vì sao nước ấm buổi sáng lại có tác dụng chống già?

Theo các chuyên gia, sau một đêm dài ngủ, cơ thể mất nước thông qua hô hấp và trao đổi chất. Việc bổ sung nước ngay khi thức dậy giúp "đánh thức" toàn bộ các cơ quan trong cơ thể. Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng, uống nước ấm vào buổi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích:

Thứ nhất, nước giúp bù nước nhanh chóng, cải thiện độ ẩm cho da. Da đủ nước sẽ mềm mại, căng mịn hơn và ít xuất hiện nếp nhăn, một trong những biểu hiện rõ rệt của lão hóa sớm.

Thứ hai, nước ấm hỗ trợ kích thích hệ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột, giúp đào thải chất cặn bã và độc tố tích tụ. Khi quá trình thải độc diễn ra thuận lợi, làn da cũng trở nên sáng và đều màu hơn.

Thứ ba, uống nước buổi sáng giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ hoạt động của gan và thận, 2 cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc làm sạch cơ thể. Đây là nền tảng quan trọng trong các chiến lược chống già tự nhiên, được nhiều chuyên gia sức khỏe khuyến nghị.

Theo các nghiên cứu được tổng hợp trên Healthline và Mayo Clinic, việc duy trì đủ lượng nước mỗi ngày có liên quan trực tiếp đến sức khỏe làn da, khả năng chống oxy hóa và làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Những loại nước khác giúp già chậm, dễ tìm trong mọi gia đình

Bên cạnh nước ấm, các chuyên gia sức khỏe cũng khuyến khích bổ sung một số loại đồ uống quen thuộc khác để hỗ trợ chống già và duy trì làn da khỏe mạnh.

Nước chanh ấm

Nước chanh ấm là lựa chọn phổ biến nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, có vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, yếu tố quyết định độ đàn hồi và săn chắc của làn da.

Theo Vogue và Times of India, uống nước chanh ấm buổi sáng có thể giúp cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ thải độc và góp phần làm da sáng hơn. Tuy nhiên, cần pha loãng chanh với nước ấm để hạn chế ảnh hưởng đến men răng.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều polyphenol, đặc biệt là EGCG, hoạt chất chống oxy hóa được chứng minh có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do. Healthline cho biết, sử dụng trà xanh thường xuyên có thể giúp giảm viêm, bảo vệ collagen và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da.

Nước ép củ cải đường

Củ cải đường giàu nitrat tự nhiên, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành nitric oxide, chất giúp cải thiện tuần hoàn máu. Lưu thông máu tốt giúp da hồng hào, tươi tắn và hỗ trợ chức năng não bộ, từ đó góp phần làm chậm quá trình lão hóa toàn diện.

Sữa

Sữa cung cấp protein, canxi và các axit amin thiết yếu, giúp duy trì khối cơ và hệ xương chắc khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc mất khối cơ theo tuổi tác là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể và làn da nhanh chảy xệ. Uống sữa đều đặn có thể hỗ trợ quá trình chống già từ bên trong.

Ca cao nguyên chất

Ca cao tự nhiên giàu flavanol, hợp chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch và làn da. Một số nghiên cứu cho thấy flavanol trong ca cao có thể cải thiện độ đàn hồi da và hỗ trợ giảm nếp nhăn khi sử dụng hợp lý, ưu tiên loại ít hoặc không đường.

