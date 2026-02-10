Nhiều cặp đôi mặc định ban đêm là lúc thích hợp nhất cho “chuyện giường chiếu”. Tuy nhiên, các nghiên cứu về nhịp sinh học cho thấy thời điểm cơ thể sung sức nhất lại không nằm ở cuối ngày. Nếu chọn đúng giờ cho “chuyện giường chiếu”, bạn không chỉ cải thiện cảm xúc mà còn tăng lợi ích cho tim mạch, hormone và sức khỏe tinh thần.

Thời điểm lý tưởng nhất: 6 - 8 giờ sáng

Các chuyên gia tình dục học nhận định 6 đến 8 giờ sáng là khung giờ vàng cho “chuyện giường chiếu”. Sau một đêm ngủ đủ, cơ thể đã phục hồi năng lượng, não bộ tỉnh táo và tâm trạng ổn định hơn so với buổi tối.

Đặc biệt, testosterone của nam giới thường đạt đỉnh vào sáng sớm, trong khi adrenaline tăng giúp cơ thể hưng phấn tự nhiên. Điều này khiến “chuyện giường chiếu” dễ thăng hoa hơn, đồng thời khả năng phối hợp giữa hai người cũng nhịp nhàng hơn.

Không chỉ vậy, bắt đầu ngày mới bằng “chuyện giường chiếu” còn kích thích giải phóng endorphin và oxytocin. Đây là các hormone giúp giảm căng thẳng, tạo cảm giác hạnh phúc và tăng sự gắn kết. Nhiều người cho biết họ làm việc tập trung hơn khi buổi sáng khởi đầu theo cách tích cực này.

2 thời điểm khác nên làm "chuyện giường chiếu"

Khoảng 3 giờ chiều:

Một số nghiên cứu cho thấy hormone ở cả hai giới khá cân bằng vào thời điểm này, giúp cơ thể nhạy cảm hơn trong “chuyện giường chiếu”. Tuy nhiên, áp lực công việc và lịch sinh hoạt ban ngày khiến không phải ai cũng dễ dàng tận dụng.

Khoảng 10 -11 giờ đêm:

Đây là khung giờ phổ biến cho “chuyện giường chiếu” vì sự riêng tư và yên tĩnh. Quan hệ lúc này còn có thể giúp ngủ sâu hơn nhờ hormone thư giãn được giải phóng. Điểm trừ là sau cả ngày hoạt động, cơ thể thường đã tiêu hao năng lượng nên mức độ hưng phấn không cao bằng buổi sáng.



4 thời điểm không nên làm “chuyện giường chiếu”

Bản thân chuyện quan hệ là nhu cầu sinh lý và phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc, lối sống của mỗi người nên đưa ra khung thời gian chuẩn là rất khó. Tuy nhiên, ngay cả khi không thể "tranh thủ" làm "chuyện giường chiếu" vào 3 khung tốt kể trên thì ít nhất hãy tránh quan hệ vào 4 thời điểm dưới đây nhé:

Khi cơ thể đang quá mệt

“Chuyện giường chiếu” tiêu tốn nhiều năng lượng hơn nhiều người nghĩ. Nếu cố gắng khi đã kiệt sức, bạn dễ chóng mặt, tụt huyết áp và khó đạt khoái cảm, khiến trải nghiệm trở nên kém trọn vẹn.

Sau khi uống nhiều rượu bia

Không ít người tưởng rằng rượu giúp “chuyện giường chiếu” bốc lửa hơn, nhưng thực tế cồn làm suy giảm phản xạ thần kinh. Nam giới dễ rối loạn cương, còn tổng thể cuộc yêu thường không như mong đợi.

Vừa ăn quá no hoặc đang quá đói

Ăn quá no khiến máu dồn về hệ tiêu hóa thay vì cơ quan sinh dục, còn khi đói cơ thể lại thiếu năng lượng. Cả hai trạng thái đều làm “chuyện giường chiếu” khó đạt chất lượng cao.

Khi tâm trạng căng thẳng hoặc đang xung đột

Stress làm tăng cortisol - hormone cản trở ham muốn. Nếu miễn cưỡng bước vào “chuyện giường chiếu”, cảm xúc không những không cải thiện mà còn dễ tạo khoảng cách giữa hai người.

