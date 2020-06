Hà Nội: Yêu cầu làm rõ vụ 2 bé trai bị dâm ô trong thang máy

Theo đó, ngày 18/6/2020, báo chí đăng bài phản ảnh về hai vụ việc nghi dâm ô trẻ em xảy ra tối 17/6 tại chung cư FLC Garden City Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, quận Bắc Từ Liêm) và chung cư 25 Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng).

Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố giao Giám đốc Công an Thành phố: Chỉ đạo điều tra, làm rõ thông tin báo nêu; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa tình trạng dâm ô trẻ em tại nơi công cộng, đảm bảo an ninh, an toàn cho trẻ em.

Đồng thời Báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 30/6/2020; thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Hình ảnh bé trai bị người đàn ông có hành động lạ trong thang máy

Trước đó, vào khoảng 21 giờ tối 17/6 camera trong thang máy của chung cư tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ghi lại: Bé trai đang ở trong thang máy, sau đó, có 2 người đàn ông bước vào.



Bất ngờ, một trong hai người này đã có có hành vi dâm ô, dùng chân đá vào bộ phận nhạy cảm của bé trai.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này tiếp tục có hành động vô văn hoá, dùng chân giơ vào mặt cháu bé. Nhưng rất may cháu bé đã kịp phản ứng và né tránh hành vi của người này.

Sự việc xảy ra khiến cháu bé hoảng loạn và sợ hãi. Tối hôm đó, cháu đã không dám kể chuyện với gia đình. Tới sáng hôm sau, khi hết sợ hãi, cháu bé đã kể lại câu chuyện với mẹ.

Người mẹ của cháu bé đã yêu cầu quản lý tòa nhà cho xem lại camera trong thang máy.

Sau khi trích xuất camera an ninh của thang máy thì phụ huynh mới bất ngờ phát hiện ra sự việc.

Thang máy chung cư nơi cần nâng cao cảnh giác đới với các hành vi xâm hại trẻ

Cùng ngày, vào khoảng 21 giờ tối 17/6, tại tòa N03 của chung cư 25 Lạc Trung (P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng), xảy ra sự việc một bé trai nhỏ tuổi bị người đàn ông khoảng 60 tuổi là cư dân của tòa N03 nghi có hành vi dâm ô, có hành động đụng chạm vào bộ phận sinh dục của bé khi di chuyển cùng thang máy.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình bé trai đã trình báo chính quyền sở tại có mặt để làm rõ sự việc.