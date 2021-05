Hà Nội xử phạt hơn 2,2 tỷ đồng các trường hợp không đeo khẩu trang

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 4/5, Công an thành phố đã phát hiện thêm 12 trường hợp nhập cảnh trái phép ở quận Hà Đông. Đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 62 trường hợp nhập cảnh trái phép, tất cả đều được xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1. Trong đó 2 vụ án đã được khởi tố.

Chốt kiểm tra, xử phạt người không đeo khẩu trang.

Liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), qua rà soát có 27 cán bộ, chiến sĩ công an đã đưa các đối tượng vi phạm pháp luật vào bệnh viện để xét nghiệm. Đến nay, 27 chiến sĩ này đều đã có kết quả xét nhiệm âm tính.

Về quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 1378 trường hợp không đeo khẩu trang, với số tiền phạt hơn 2,2 tỷ đồng./.