Hà Nội: Xác minh thông tin giáo viên mầm non khu đô thị cao cấp bạo hành trẻ 14 tháng tuổi

Ngày 3/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ giáo viên có hành vi bạo hành bé gái 14 tháng tuổi, sự việc được chủ nhân chia sẻ xảy ra tại trường mầm non tư nhân trong đô thị cao cấp thuộc địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Người mẹ chia sẻ lại đoạn clip cho biết, con gái chị 14 tháng tuổi gửi tại trường mầm non nói trên từ cuối tháng 8/2023. Khi biết sự việc xảy ra, gia đình phụ huynh đã nhiều lần gặp gỡ để làm việc với cô giáo hiệu trưởng, tuy nhiên, phía nhà trường đã phủ nhận hành vi bạo hành bé.

Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung chia sẻ, bé gái ngồi cạnh bức tường gào khóc, cạnh đó một cô giáo liên tục vùng vằng, chỉ ngón tay vào cháu, thách thức bé "gào to lên", cạnh đó cũng còn một cô giáo với vẻ mặt không quan tâm đến hành vi này của đồng nghiệp.

"May sao gặp người có tấm lòng tốt quay lại video này. Và khi mình xem video thì thực sự quá bức xúc, mình chưa bao giờ dám nghĩ 1 nơi mình tin tưởng trao con cho nhà trường mà con mình bị bạo hành không thương tiếc cả thể chất và tinh thần", người mẹ cho biết, dù hiệu trưởng đã xem video nhưng vẫn chưa có cách xử lý và lời xin lỗi chính thức.

"Mình không định đăng lên vì nghĩ cho nhà trường nhưng nhà trường cứ im lặng, đùn đẩy trách nhiệm nên mình quyết định đăng lên để các bậc cha mẹ như mình cẩn trọng hơn trong việc chọn trường cho con", phụ huynh bức xúc.

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc

Liên quan đến sự việc, sáng 3/10, PV có mặt tại cơ sở mầm non trên trong khu đô thị, tại địa chỉ Đường An Đào C, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, bà Lê Thu Quỳnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ cho biết, từ hồi tháng 8 sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã sa thải nữ giáo viên trực tiếp có hành vi không đúng mực với cháu bé.

“Sau một thời gian xác minh và được sự hỗ trợ từ phía gia đình, nhà trường đã chứng thực được sự việc đó xảy ra. Xét thấy sự việc trên là không đúng mô hình giáo dục, nhà trường đã quyết định kỷ luật cô Nguyễn Hà Kiều T. với hình thức buộc thôi việc", bà Quỳnh cho biết.

Đại diện nhà trường cũng cho biết, hai giáo viên Mai Thị T. và Vàng Thị Dịu H. (người liên quan sự việc) sẽ chịu chung trách nhiệm liên đới khi biết việc nhưng không báo lên ban giám hiệu nhà trường.

Cùng sự việc, một lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Gia Lâm cho biết, sáng hôm nay (3/10) đơn vị này đã cử cán bộ trực tiếp xuống làm việc với cơ sở mầm non.