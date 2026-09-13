Hà Nội vào thu thật rồi!

Tôi đã sống ở Hà Nội đủ lâu để đi qua không biết bao nhiêu mùa thu. Có những mùa thu tôi bận đến mức chẳng kịp nhận ra trời đã chuyển mùa. Có những tháng Chín đi qua giữa những cuộc họp, những tin nhắn chưa trả lời, những buổi sáng cuống cuồng chạy xe ngoài đường và những đêm trở về nhà khi thành phố đã lên đèn. Nhưng rồi cũng có những năm, chỉ cần một sáng mở cửa, nhìn thấy một vạt nắng vàng nằm yên trên ban công, tôi biết mình lại bắt đầu yêu Hà Nội thêm một lần nữa.

Tôi nghĩ điều kỳ lạ nhất ở mùa thu Hà Nội là nó không cần phải cố gắng để trở nên đẹp.

Trời trong hơn một chút. Gió nhẹ hơn một chút. Nắng không còn gay gắt như những ngày hè. Những hàng cây vẫn ở đó, những con phố vẫn đông, những quán cà phê vẫn mở cửa từ sáng, người đi làm vẫn chen nhau trên đường. Thành phố chẳng thay đổi quá nhiều, nhưng bằng một cách nào đó, tôi lại thấy mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.

Có lẽ bởi mùa thu khiến tôi nhìn Hà Nội bằng một nhịp khác.

Tôi có thể đi chậm hơn trên một con phố quen. Có thể ngẩng lên nhìn những tán cây thay vì chỉ cúi xuống xem điện thoại. Có thể ngồi lâu hơn bên một ô cửa, nhìn nắng trôi qua mặt bàn. Có thể đang đi giữa đường mà bất chợt nhận ra hôm nay trời đẹp quá. Những điều ấy nghe thật nhỏ bé. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra những niềm vui bé nhỏ bình dị này lại là thứ mình cần nhất.

Một chút hạnh phúc nho nhỏ khi trời Hà Nội vào thu là dậy sớm, lên phố ăn một bát phở nóng hổi trước khi bắt đầu dạo chơi quanh thành phố.

Tôi yêu Hà Nội nhất vào những ngày chẳng có gì "đặc biệt"

Nếu ai hỏi tôi mùa thu Hà Nội có gì đặc biệt, có lẽ tôi sẽ rất khó trả lời.

Tôi không biết phải bắt đầu từ bầu trời, ánh nắng, những hàng cây hay những mùi hương rất riêng của thành phố. Mùa thu Hà Nội vốn chẳng có một vẻ đẹp duy nhất. Nó nằm trong rất nhiều thứ vụn vặt mà khi gom lại, người ta mới nhận ra mình đã thương thành phố này từ lúc nào.

Không khí buổi sớm mùa thu Hà Nội thật dễ chịu, ngay từ khoảng 6h sáng, các cụ già đã tranh thủ hít khí trời của ngày mới, tập những bài thể dục quen thuộc hoặc đơn giản chỉ ngồi ngắm nhìn Hà Nội vào thu mà thôi.

Đó có thể là một buổi sáng đi qua phố, bắt gặp một gánh cốm xanh. Là mùi cốm thoảng trong gió, thứ mùi mà chỉ cần ngửi thấy thôi cũng khiến tôi nghĩ ngay đến Hà Nội những ngày tháng Chín. Cốm từ lâu đã trở thành một thức quà gắn với mùa thu Hà Nội, cùng với những hương vị rất đặc trưng của thành phố.

Đó cũng có thể là một buổi chiều ngồi bên hồ, nhìn mặt nước phản chiếu ánh nắng cuối ngày. Hoặc một tối chạy xe thật chậm qua những con phố nhiều cây, khi gió bắt đầu mát hơn và thành phố không còn cái oi bức của mùa hè.

Cuộc sống quanh bờ hồ Hoàn Kiếm mỗi sớm mai đều sôi động hơn với những bài dân vũ của các cô, các bác.

Mùa hè Hà Nội có cái dữ dội của nắng, của những buổi trưa đường phố bỏng hơi nóng, của tiếng điều hòa chạy cả ngày và những cơn mưa bất chợt trút xuống sau một buổi chiều oi bức. Nhưng khi thu về, mọi thứ như được vặn nhỏ âm lượng.

Trời trong hơn. Nắng vàng hơn nhưng không còn gay gắt. Gió nhẹ, đôi khi chỉ vừa đủ làm lay động một tán cây ven đường. Buổi sáng người ta có thể đi xe máy qua một con phố mà không cần vội vàng kéo khẩu trang lên vì cái nóng hầm hập, buổi chiều có thể ngồi ngoài hiên một quán cà phê lâu hơn một chút mà không thấy ánh nắng khiến mình khó chịu.

Những ngày thu của thành phố có một vẻ rất đặc trưng: Trời xanh trong, nắng dịu, gió nhẹ, không gian phố phường như rộng và sâu hơn. Đó cũng là thứ khiến mùa thu Hà Nội thường được nhớ đến không chỉ bằng hình ảnh mà bằng cả mùi hương, âm thanh và cảm giác.

Có một điều rất lạ là cùng một con phố ấy, cùng hàng cây ấy, cùng những cửa hàng vẫn mở cửa từ sáng đến tối, nhưng vào mùa thu, người ta lại nhìn chúng bằng một tâm thế khác. Một con đường thường ngày chỉ là con đường đi làm bỗng trở thành nơi đáng để đi chậm. Một quán cà phê quen thuộc bỗng có sức hấp dẫn kỳ lạ. Một chiếc ghế đá bên hồ vốn chẳng có gì đặc biệt cũng đủ để ai đó ngồi xuống vài phút, nhìn người qua lại rồi thở ra một hơi thật dài.

Tôi từng nghĩ mình yêu mùa thu vì thời tiết dễ chịu. Sau này tôi mới nhận ra không hẳn. Tôi yêu mùa thu vì vào những ngày ấy, tôi cho phép mình sống chậm hơn.

"Đặc sản" bốn mùa của Hà Nội luôn là những "nàng thơ" tranh thủ ngày cuối tuần, những buổi nắng đẹp, gió lành để chụp những bức ảnh đẹp. Và khi trời vào thu, ai cũng muốn dạo bước quanh hồ Gươm để hưởng một chút thu.

Có những ngày tôi chỉ muốn đi lòng vòng mà chẳng cần đến đâu

Tôi thích nhất những ngày thu mà mình chẳng có kế hoạch gì cả. Không cần phải đặt trước một chỗ ăn, săn vé cho một chương trình nào đó hay cố tìm một góc thật đẹp để chụp vài tấm ảnh. Chỉ cần bước ra khỏi nhà, thế là đủ. Tôi có thể chạy xe một vòng quanh hồ, ghé vào một quán cà phê nhỏ, gọi một món quen thuộc rồi ngồi yên nhìn phố xá đi qua trước mắt. Nếu chưa muốn về, tôi lại đi thêm vài con đường, rẽ vào một góc phố mà bình thường vẫn vô tình lướt qua. Có khi chẳng tìm được điều gì đặc biệt, nhưng cũng có khi bắt gặp một vạt nắng vừa rơi xuống mái nhà, một hàng cây lay nhẹ trong gió, và tự nhiên thấy buổi chiều hôm ấy thật đáng để nhớ.

Có lẽ chỉ đến mùa thu, tôi mới nhận ra mình đã sống vội đến thế nào ở Hà Nội. Thành phố này vốn chẳng cho người ta nhiều cơ hội để chậm lại. Buổi sáng là dòng xe ken đặc, buổi trưa tranh thủ một bữa ăn giữa lịch làm việc kín mít, chiều cuốn vào những cuộc hẹn và deadline, tối trở về vẫn còn một danh sách dài những việc chưa kịp hoàn thành. Tôi từng đi qua một con phố hàng trăm lần mà không nhớ nổi trên đó có bao nhiêu hàng cây, những mái nhà cũ trông thế nào hay buổi chiều nắng thường đổ xuống từ hướng nào.

Rồi thu đến, chẳng biết từ lúc nào.

Thu đến phủ đầy khắp nẻo phố phường Hà Nội, tôi chẳng có một lịch trình cố định cho ngày cuối tuần, đôi khi chỉ là ghé bờ hồ nhìn các "nàng thơ" xinh đẹp lưu lại những khoảnh khắc xinh đẹp của bản thân. Nhìn ai nấy vui vẻ vì chụp được một bức ảnh đẹp trong trời thu, mình cũng thấy vui lây, thu Hà Nội sao mà đẹp thế, tình thế.

Tôi bỗng thấy ánh nắng trên những mái nhà cũ sao mà đẹp quá. Thấy một hàng cây bên đường xanh đến lạ. Thấy vài chiếc lá rơi xuống vỉa hè mà tự nhiên muốn dừng xe lại nhìn. Thấy một người bán hàng rong đi qua với gánh cốm, nghe thoảng trong gió một mùi hương rất quen và bất giác nhớ về một buổi chiều nào đó đã rất xa. Có những buổi chiều, tôi chẳng làm gì ngoài ngồi bên hồ nhìn mặt nước đổi màu theo ánh nắng, vậy mà khi trở về lại thấy mình như vừa được nghỉ ngơi rất lâu.

Thu Hà Nội có lẽ chữa lành tôi bằng những điều nhỏ như thế.

Không phải bằng một chuyến đi thật xa, một khu nghỉ dưỡng sang trọng hay một nơi hoàn toàn tách khỏi thành phố. Tôi vẫn ở Hà Nội, vẫn phải đi làm, vẫn có những cuộc hẹn, những hóa đơn cần thanh toán và những việc ngày mai chưa biết giải quyết thế nào. Chỉ là vào một buổi chiều thu, tôi cho phép mình đi chậm hơn một chút. Ngồi bên hồ lâu hơn một chút. Gọi một cốc cà phê rồi để điện thoại sang bên cạnh. Nhìn người qua đường, nhìn ánh nắng thay đổi trên mặt phố và không nhất thiết phải làm thêm bất cứ điều gì.

Tôi nhận ra, đôi khi thứ một người đang mệt mỏi cần không phải là một cuộc sống khác, mà chỉ là một khoảng lặng đủ dài để được trở về với chính mình.

Thu rồi, lên phố ngắm các nàng thơ xinh đẹp chụp ảnh cũng khiến muộn phiền tan biến.

Tôi không tin một mùa thu đẹp có thể khiến mọi muộn phiền trong lòng tự nhiên biến mất. Những chuyện khiến tôi buồn vẫn ở đó. Những người tôi nhớ vẫn ở đó. Những điều chưa làm được, những câu hỏi chưa có lời giải, những mối quan hệ còn dang dở... cũng chẳng vì hôm nay trời xanh hơn mà tự nhiên trở nên dễ giải quyết. Nhưng có những ngày thu, tôi nhận ra mình không còn muốn chống lại tất cả nữa.

Tôi có thể ngồi bên cửa sổ, nhìn một vệt nắng chậm rãi dịch chuyển trên nền nhà và nghĩ: Thôi thì cứ để mọi thứ từ từ.

Có lẽ tôi không cần phải giải quyết hết mọi chuyện trong hôm nay. Có những nỗi buồn cần thời gian để nguôi, có những câu hỏi chưa nhất thiết phải tìm ra câu trả lời ngay lập tức. Tôi cũng được phép mệt, được phép có những ngày chẳng làm được gì đáng kể, được phép tạm gác lại những mục tiêu, những kế hoạch và cả cảm giác lúc nào mình cũng phải cố gắng.

Nó không hứa rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cũng không cố thuyết phục tôi phải lạc quan khi trong lòng vẫn còn những điều chưa thể gọi tên. Nó chỉ cho tôi đủ bình tĩnh để hiểu rằng dù hôm nay chưa ổn, tôi vẫn có thể sống qua hôm nay.

Và đôi khi, chỉ thế thôi cũng đã là một điều rất đáng quý.

Dù đi một mình hay cùng bạn bè, người thân, tiết trời Hà Nội những ngày thu cũng đáng để bạn bước ra khỏi nhà, đi dạo, ăn uống, chụp cho mình một bức hình đẹp,...

Tôi hiểu vì sao những người xa Hà Nội luôn nhớ mùa thu

Có những người yêu thu Hà Nội bởi họ đã sống ở đây quá lâu. Nhưng cũng có những người yêu nó vì đã từng rời đi.

Một người con xa quê có thể nhớ Hà Nội bằng một mùi hương rất cụ thể như mùi cốm mới, mùi hoa sữa, mùi đất sau cơn mưa, mùi lá cây trong một buổi sáng se lạnh. Có người nhớ những con phố cũ, nhớ tiếng rao hàng, nhớ những quán nhỏ nép dưới tán cây, nhớ cảm giác ngồi sau xe một người nào đó đi qua Hồ Tây vào một buổi chiều gió thổi.

Ký ức về một thành phố đôi khi không nằm ở những địa danh nổi tiếng. Nó nằm trong những thứ rất nhỏ mà lúc đang sống ở đó, người ta chẳng nghĩ mình sẽ nhớ.

Tôi từng nghe một người bạn xa Hà Nội nói rằng, điều khiến họ nhớ nhất không phải những địa danh nổi tiếng mà là “cảm giác được ở trong Hà Nội vào mùa thu”. Tôi hiểu điều đó. Bởi có những thứ không thể mang theo khi rời khỏi một thành phố. Không thể mang theo tiếng xe chạy dưới cửa sổ vào buổi sáng, không thể mang theo mùi cốm thoảng trong gió, không thể mang theo ánh nắng vàng rơi trên những mái nhà cũ. Càng không thể mang theo cảm giác của một buổi chiều tháng Chín, khi trời vừa đủ mát để người ta muốn đi bộ thêm một đoạn trước khi về nhà.

Có lẽ vì thế mà người ta nhớ.

Và cũng vì thế mà nhiều người, dù đã đi rất xa, cứ đến mùa thu lại muốn quay về Hà Nội.

Mùa thu Hà Nội đáng yêu lắm. Nếu bạn chưa từng sống ở Thủ đô, hãy một lần đến đây vào những ngày đất trời sang thu, để đi giữa nền trời trong veo, những vạt nắng dịu và làn gió rất khẽ của Hà Nội, rồi tự mình cảm nhận vì sao có những người đã rời xa nơi này rất lâu vẫn chỉ cần nghe hai chữ “mùa thu” là thấy nhớ.

Tôi nghĩ ai cũng cần một mùa thu như thế trong đời

Không phải ai cũng sống ở Hà Nội nhưng tôi nghĩ ai cũng cần một khoảng thời gian giống như mùa thu Hà Nội. Một khoảng thời gian mà mình không phải chạy thật nhiều KPI, không phải chứng minh, không phải gồng mình, không phải cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình từng ngày.

Chỉ cần được là mình, ngồi yên một chút và nhìn cuộc sống trôi qua.

Bởi chúng ta đã quá quen với việc phải nhanh. Nhanh để bắt kịp công việc, nhanh để kiếm tiền, nhanh để trưởng thành, nhanh để đạt được những thứ mà người khác đã có. Đến một lúc nào đó, tôi nhận ra mình đã đi rất xa nhưng lại quên mất phải nhìn xem mình đang đi qua những gì.

Mùa thu nhắc tôi dừng lại. Một chút thôi. Đủ để nhìn trời, đủ để nghe gió, đủ để nhận ra một hàng cây đẹp, đủ để gọi điện, nhắn tin cho một người mình lâu rồi chưa hỏi thăm, đủ để về nhà sớm hơn một tiếng, đủ để ngồi cạnh những người mình yêu thương mà không cần làm gì cả.

Và đủ để hỏi chính mình rằng: Mình có đang sống một cuộc đời mà mình thực sự muốn sống không?

Hà Nội những ngày thu đẹp theo một cách rất lạ. Không phải kiểu đẹp khiến người ta choáng ngợp, mà là thứ vẻ đẹp khiến người ta muốn ở lại lâu hơn. Tôi vẫn đi làm. Vẫn có những ngày mệt. Vẫn có những chuyện phải lo. Hà Nội vẫn đông, vẫn ồn, vẫn có những giờ tắc đường đến phát cáu. Nhưng chỉ cần bước ra ngoài vào một buổi sáng trời trong, bắt gặp một vạt nắng vàng trên hàng cây, tôi lại thấy mọi thứ dịu xuống.

Có lẽ mùa thu không chữa lành được tất cả. Nhưng nó khiến tôi nhớ rằng giữa những ngày bận rộn, tôi vẫn có quyền dành cho mình một khoảng thảnh thơi. Và đôi khi, thế là đủ.

Đủ để tôi lại yêu Hà Nội.

Đủ để tôi lại yêu cuộc sống.

Và đủ để sau những ngày đã quá mệt mỏi, tôi có thể nhẹ nhàng nói với mình rằng: Thôi, cứ từ từ thôi. Hà Nội đang vào thu rồi.