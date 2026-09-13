Mới đây, Hương Liên - nàng dâu hào môn sinh năm 2002 chia sẻ video ngắn trong một buổi chiều mùa thu đầy nắng. Không cầu kỳ về bối cảnh hay trang phục, người đẹp xuất hiện giữa không gian ngập sắc xanh của cây cối, diện thiết kế trắng nhẹ nhàng, cầm bó hoa và nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

Nguồn: Liên Hương Nguyễn

Chiếc váy với phần thân áo mang họa tiết hoa nổi, kết hợp cùng thiết kế tay dài xuyên nhẹ tạo cảm giác nữ tính nhưng không quá điệu đà. Mái tóc nâu dài được uốn xoăn mềm mại buông xuống vai, càng làm tổng thể thêm phần bay bổng.

Điểm khiến video ngắn này nhanh chóng thu hút sự chú ý vẫn là thần thái của Hương Liên. Lối trang điểm trong veo, nụ cười tươi cùng cách tạo dáng tự nhiên khiến cô mang đến cảm giác rất khác so với hình ảnh thường thấy ở những bộ ảnh thời trang cầu kỳ.

Nguồn: Liên Hương Nguyễn

Không ít người nhận xét khung cảnh nắng vàng, cây xanh cùng chiếc váy trắng khiến Hương Liên trông như một "nàng thơ mùa thu". Sau khi kết hôn, người đẹp vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ xuống phố, đi chơi đến chăm chút cuộc sống gia đình. Phong cách của cô cũng ngày càng thiên về sự nữ tính, thanh lịch và tiết chế.

Có lẽ chính sự nhẹ nhàng ấy lại trở thành điểm khiến Hương Liên được chú ý. Không cần khoe những món đồ hiệu hay khung cảnh xa hoa, chỉ một buổi chiều nắng đẹp và chiếc váy trắng, nàng dâu hào môn vẫn đủ khiến người xem phải dừng lại ngắm nhìn.