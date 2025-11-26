Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) vừa có công văn về triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với đợt ô nhiễm không khí dự báo vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận sắp xảy ra đợt ô nhiễm không khí

Theo số liệu quan trắc từ hệ thống giám sát chất lượng môi trường quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn, trong khoảng 10 ngày tới, khu vực miền Bắc, đặc biệt là khu vực thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi (hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù), làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, dẫn đến nguy cơ nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (AQI vượt mức 150), ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu mức độ ô nhiễm và các tác động bất lợi của đợt ô nhiễm này, Bộ NN-MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường vệ sinh đường phố và triển khai các giải pháp giảm bụi đường.

Theo đó, Hà Nội và các địa phương chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường, các chủ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thực hiện ngay việc tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị.

Hoạt động phun nước, dập bụi cần được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (đêm và sáng sớm, trước 6 giờ sáng hàng ngày) để đảm bảo hiệu quả giảm nồng độ bụi tích tụ trước giờ cao điểm giao thông và tránh gây ùn tắc.

Sử dụng máy bay không người lái để giám sát, phát hiện điểm gây ô nhiễm không khí

Các địa phương được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng và giao thông vận tải phát thải bụi. Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp che chắn, vệ sinh xe ra vào công trường; đình chỉ thi công (nếu cần thiết) đối với các công trình không đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, làm phát sinh bụi bẩn, để bùn đất phát tán ra đường.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải không che chắn kỹ, làm rơi vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường.

Cùng với đó, quản lý chặt chẽ nguồn thải công nghiệp và hoạt động có công đoạn đốt tại các làng nghề; Kiểm soát triệt để hoạt động đốt chất thải và phụ phẩm nông nghiệp.

Bộ NN-MT đề nghị Hà Nội và các địa phương giao lực lượng Công an cấp xã, phường làm nòng cốt, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật đối với hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp không đúng quy định, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh, ven các giao lộ giao thông.

Bộ NN-MT sẽ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV/Flycam) và ảnh vệ tinh để giám sát, phát hiện các điểm đốt mở, phát thải lớn và gửi thông tin, hình ảnh vi phạm về địa phương. Đề nghị các địa phương xử lý ngay khi nhận được thông tin phản ánh.