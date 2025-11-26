Rạng sáng, các chuyến xe lớn sẽ lăn bánh hướng về miền Trung, mang theo không chỉ nhu yếu phẩm mà còn là sự sẻ chia, tấm lòng của người Hà Nội và cả nước gửi tới đồng bào đang ngày đêm gồng mình chống chọi với thiên tai (Ảnh: Như Hoàn)