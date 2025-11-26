Hà Nội bốc xếp "30 tấn yêu thương" xuyên đêm gửi miền Trung Như Hoàn, 10:57 26/11/2025 Chia sẻ Thích0 30 chiến sĩ sát cánh cùng dân Hà Nội, bốc xếp 30 tấn yêu thương xuyên đêm gửi miền Trung. Pha thoát nạn của cụ bà 105 tuổi trong ngôi nhà cổ ở Đắk Lắk khi nước lũ dâng cao 1m ‘Lũ rút, tài sản của gia đình tôi còn… cái nền nhà’ Hơn 100 người bám hiện trường sạt lở núi, tìm 2 nạn nhân mất tích Clip: Như HoànTối ngày 25/11, tại điểm tập kết hàng hóa từ thiện trên đường Tôn Thất Thuyết, Hà Nội, khoảng 30 chiến sĩ Tiểu đoàn 18 Đặc công đóng quân tại Hà Nội đã cùng người dân địa phương chung tay bốc xếp 30 tấn hàng cứu trợ, chuẩn bị gửi tới đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ (Ảnh: Như Hoàn)Không còn ranh giới giữa lực lượng quân đội và người dân, tất cả hòa vào nhau trong một không khí làm việc khẩn trương nhưng tràn đầy ấm áp nghĩa tình (Ảnh: Như Hoàn)Khi những chuyến xe chở hàng vừa tới nơi, người dân sống gần khu vực đã tự nguyện đến hỗ trợ (Ảnh: Như Hoàn)Họ cùng các chiến sĩ chia nhau từng công đoạn: người khiêng bao tải, người chuyển thùng hàng, người phân loại đồ dùng (Ảnh: Như Hoàn)Một chiến sĩ chia sẻ: “Chúng tôi luôn sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc và nhân dân cần. Nhìn bà con cả nước chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ, anh em chiến sĩ càng quyết tâm làm việc xuyên đêm để hàng hóa kịp thời vận chuyển đi sớm nhất.” (Ảnh: Như Hoàn)Những công việc bốc dỡ và phân loại tiếp tục đến tận khuya, khi phố xá đã vắng bóng người, chỉ còn ánh đèn và những âm thanh rộn ràng của sự chung tay (Ảnh: Như Hoàn)Mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng không khí vẫn đầy nhiệt huyết và quyết tâm (Ảnh: Như Hoàn). Đây là minh chứng sinh động cho tình quân dân gắn bó keo sơn, cho sức mạnh đoàn kết mỗi khi Tổ quốc cần (Ảnh: Như Hoàn)Toàn bộ 30 tấn hàng hóa sẽ được hoàn thành bốc dỡ và phân loại ngay trong đêm (Ảnh: Như Hoàn)Rạng sáng, các chuyến xe lớn sẽ lăn bánh hướng về miền Trung, mang theo không chỉ nhu yếu phẩm mà còn là sự sẻ chia, tấm lòng của người Hà Nội và cả nước gửi tới đồng bào đang ngày đêm gồng mình chống chọi với thiên tai (Ảnh: Như Hoàn) Theo Đời sống và Pháp luật Copy link 11/26/2025 10:35 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ha-noi-boc-xep-30-tan-yeu-thuong-xuyen-dem-gui-mien-trung-a593633.html Bộ trưởng Bộ Công an nói về thiết bị giám sát người cai nghiện Chia sẻ Thích0 tin nóng mỗi ngày hà nội cứu trợ vùng lũ