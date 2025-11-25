Chi tiết bản đồ khu vực dự kiến cấm xe máy xăng theo khung giờ tại Hà Nội Đồ họa: Vệ Loan, 12:00 25/11/2025 Chia sẻ Thích0 Hà Nội đề xuất cấm xe máy xăng đi vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực, quy định cụ thể tại đề án vùng phát thải thấp. Từ 1/7/2026, Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho người dân đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện Ba tuyến đường vành đai dự kiến thực hiện lộ trình hạn chế xe máy xăng tại Hà NộiHà Nội dự kiến từ ngày 1-7-2026 sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong vành đai 1 Theo Người lao động Copy link 11/25/2025 00:15 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://nld.com.vn/chi-tiet-ban-do-khu-vuc-du-kien-cam-xe-may-xang-theo-khung-gio-tai-ha-noi-196251124214712434.htm Công an Hà Nội ra thông báo, người dân đang sở hữu xe máy cũ phải lưu ý Chia sẻ Thích0 tin nóng mỗi ngày cấm xe máy xăng