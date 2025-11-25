Fanpage aFamily

Chi tiết bản đồ khu vực dự kiến cấm xe máy xăng theo khung giờ tại Hà Nội

Đồ họa: Vệ Loan,
Chia sẻ
Thích0

Hà Nội đề xuất cấm xe máy xăng đi vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực, quy định cụ thể tại đề án vùng phát thải thấp.

Chi tiết cấm xe máy xăng tại Hà Nội theo khung giờ và khu vực cụ thể - Ảnh 1.

Ba tuyến đường vành đai dự kiến thực hiện lộ trình hạn chế xe máy xăng tại Hà Nội

Chi tiết cấm xe máy xăng tại Hà Nội theo khung giờ và khu vực cụ thể - Ảnh 2.

Hà Nội dự kiến từ ngày 1-7-2026 sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong vành đai 1

Theo Người lao động Copy link 11/25/2025 00:15 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://nld.com.vn/chi-tiet-ban-do-khu-vuc-du-kien-cam-xe-may-xang-theo-khung-gio-tai-ha-noi-196251124214712434.htm
Công an Hà Nội ra thông báo, người dân đang sở hữu xe máy cũ phải lưu ý
Chia sẻ
Thích0