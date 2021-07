Hà Nội: Trước khi cùng vợ "thông chốt" ở chợ Yên Phụ, người đàn ông xăm trổ còn định đánh nữ Chủ tịch hội Phụ nữ phường

Trao đổi với chúng tôi, chị Trần Thị Vân Anh – Chủ tịch hội Phụ nữ phường Yên Phụ, cho hay, thời điểm xảy ra sự việc chị đang làm nhiệm vụ tại chốt và cũng là người chứng kiến.



Theo chị Vân Anh, thời gian này chính quyền phường Yên Phụ đã phát phiếu cho người dân trên địa bàn, mỗi gia đình đều được cấp phiếu chia theo ngày và từng tổ khác nhau để đảm bảo giãn cách.

Khoảng 18h, ngày 28/7, cặp đôi nam nữ đến hàng rào chắn của chốt kiểm soát dịch đề nghị vào chợ, chính chị Vân Anh hỏi cặp đôi về giấy phép qua chốt (phiếu).

Toàn cảnh ghi lại tình huống cặp vợ chồng tại chốt kiểm soát dịch

"Họ bảo là đi vào chợ, tôi hỏi anh chị có phiếu không. Lúc này, người đàn ông lại bảo đi vào nhà. Nhưng vì nhiệm vụ, tôi nói rằng nếu có thẻ thì anh chị vào, nếu không có thì anh chị phải có giấy tờ chứng minh là công dân của địa bàn hoặc gọi người quen ra.

Tuy nhiên, người đàn ông không nghe hướng dẫn mà ngay lập tức tỏ thái độ, tôi thấy mặt anh ta có vẻ đã uống rượu, anh ta định lao vào đánh tôi. Đúng lúc này đồng chí công an đang làm nhiệm vụ ở dưới kia đi lên, đồng chí cũng giải thích nhưng anh chồng vẫn tiếp tục lao vào trong", chị Vân Anh thuật lại.

Theo chị Vân Anh, do tổ công tác không đồng ý nên người đàn ông đã vin vào lý do đồng chí cảnh sát mặc quân phục không có biển hiệu, người này bảo vợ quay clip, vợ ông ta liền livestream.

Chị Vân Anh khẳng định, cặp vợ chồng trên không phải người địa phương nên không thể có thẻ vào chợ và cũng không có người thân ở khu vực này.

"Tổ công tác có nhiều cán bộ của địa bàn nên thực ra các công dân, ai là người khu vực này chúng tôi đều quen cả", chị Vân Anh nói.

Hàng rào tại chốt kiểm soát dịch chợ Yên Phụ

Chị Vân Anh (áo đen) đang hướng dân người dân

Các gia đình được phát phiếu theo từng tổ và có giờ quy định mới được vào chợ

Một số người dân chứng kiến cũng cho hay, trong lúc người phụ nữ quay clip đăng trực tiếp lên Facebook có nhiều bạn bè vào bình luận.

"Có thể vì bị kích động nên khi bị tổ công tác ngăn cản không cho vào, cô ta liền xông vào xô đẩy cảnh sát", một người bán hàng cho hay.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an phường Yên Phụ đã đưa cặp vợ chồng này về trụ sở để làm việc.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trưa cùng ngày, cặp vợ chồng trên vẫn đang ngồi làm việc với cảnh sát.

Liên quan đến vụ việc, PV trực tiếp liên lạc tại phòng làm việc của Trưởng Công an phường Yên Phụ, tuy nhiên chỉ huy công an phường từ chối cung cấp thông tin và yêu cầu PV liên hệ với lãnh đạo Công an quận Tây Hồ để xin giấy giới thiệu.

Mỗi gia đình chỉ được 1 tờ

Phiếu đi chợ được phân chia các ngày và màu sắc sẽ khác nhau

Mỗi người sẽ có 4 phiếu cho 4 lần

Không phải là công dân của phường

Trưa 29/7, trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Xuân Sáng - Chủ tịch UBND phường Yên Phụ, quận Tây Hồ cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ.

Theo báo cáo, 18h ngày 28/7/2021, tổ công tác làm nhiệm vụ chốt Phòng chống dịch Covid-19 tại đầu ngõ 108 Nghi Tàm, P. Yên Phụ, quận Tây Hồ thì xuất hiện hai đối tượng Đặng Kim Hoà (SN 1975, thường trú thôn Dương Đá, xã Dương Xá, Gia Lâm) hiện đang ở số 2 ngõ 93/54 Nghĩa Dũng, Phúc Xá và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1971, trú tại số 2 ngõ 93/54 Nghĩa Dũng, Phúc Xá).

Vào thời gian trên, Hòa và Ngọc đi xe máy SH BKS: 29C1.888.48 đỗ trên lối vào của chốt và yêu cầu được đi vào bên trong ngõ 108 Nghi Tàm thăm mẹ nuôi. Tuy nhiên không có lý do chính đáng theo Chỉ thị 16, Chỉ thị 17 nên tổ công tác không cho đi vào.

Sau đó, đồng chí Việt Anh - cán bộ Công an phường Yên Phụ làm nhiệm vụ đã giải thích và đề nghị Hoà, Ngọc chấp hành. Tuy nhiên Hoà, Ngọc đã không chấp hành, có hành vi lao vào xô đẩy đồng chí Việt Anh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cả hai người này đã được đưa về trụ sở Công an phường Yên Phụ để làm rõ.

Hiện, Công an phường Yên Phụ đang phối hợp với Đội điều tra tổng hợp Công an quận Tây Hồ làm rõ vụ việc.