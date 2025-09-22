Hormone có thể khó kiểm soát. Chúng ta biết rằng cơ thể cần hormone để hoạt động. Chúng hoạt động không ngừng để điều chỉnh mọi khía cạnh của sức khỏe thể chất. Nhưng những chất truyền tín hiệu hóa học này cũng gây xáo trộn cơ thể từ tuổi dậy thì, qua thời kỳ mãn kinh và hơn thế nữa.

Ảnh minh họa

Dù là thứ tạo nên đặc tính giới tính của nam và nữ, hormone cũng có thể khiến tâm trạng chúng ta dao động, mụn xuất hiện nhiều, tóc trở nên mỏng hơn...

"Hầu hết chúng ta biết rằng hormone ảnh hưởng đến tâm trạng, tiêu hóa, cảm giác thèm ăn, giấc ngủ và ham muốn. Nhưng thực tế, sự tương tác phức tạp giữa các phân tử tín hiệu não như FSH, LH, buồng trứng và tuyến thượng thận có thể ảnh hưởng đến từng tế bào trong cơ thể" , Tiến sĩ Suzanne Gilberg-Lenz, được chứng nhận trong lĩnh vực Sản phụ khoa và Y học tích hợp toàn diện, cho biết.

Theo nghiên cứu, hormone có thể chính là "thủ phạm" phía sau gây ra 4 thay đổi bất ngờ về ngoại hình sau đây:

1. Bạn bị mụn nhiều hơn bình thường

Ảnh minh họa

"Hormone đóng vai trò lớn trong việc bạn có bị mụn hay không", Tiến sĩ David E. Bank, bác sĩ da liễu, Giáo sư Lâm sàng Trợ giảng về Da liễu tại Trung tâm Y tế Columbia Presbyterian, tác giả của cuốn "Beautiful Skin: Every Woman's Guide to Looking Her Best at Any Age", cho biết. Nói chung, hormone estrogen làm giảm mụn, trong khi progesterone kích thích mụn.

Hormone khiến các tuyến dầu phát triển lớn hơn và sản xuất nhiều dầu hơn trong suốt tuổi dậy thì và tuổi vị thành niên. Những biến động hormone có liên quan mạnh mẽ đến các đợt bùng phát mụn, theo Tiến sĩ Joshua Zeichner, Trợ lý Giáo sư Da liễu tại Trường Y Icahn ở Mount Sinai.

Ví dụ, khi hormone tăng vọt vào giữa kỳ kinh nguyệt, các tuyến dầu trên da phản ứng. Hormone khiến các tuyến này hoạt động quá mức, tăng sản xuất dầu. Điều này tạo ra nhiều "thức ăn" hơn cho vi khuẩn gây mụn và có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Các liệu pháp hormone, như thuốc tránh thai và spironolactone, ngăn chặn hormone ảnh hưởng đến da và có thể kiểm soát mụn.

2. Bạn tăng cân, dù thói quen không thay đổi

Ảnh minh họa

Tăng cân là một tình trạng phức tạp, không chỉ chịu ảnh hưởng từ lối sống và cảm xúc mà còn từ nhiều hormone trong cơ thể. Theo bác sĩ da liễu Jessica J. Krant, nhà sáng lập Art of Dermatology LLC ở New York, các hormone tuyến giáp, cortisol, leptin và ghrelin chỉ là một vài yếu tố.

"Suy giáp, hay chức năng tuyến giáp thấp, có thể dẫn đến tăng cân vì tuyến giáp điều chỉnh tốc độ trao đổi chất cơ bản của cơ thể, nên khi chậm lại, cơ thể xử lý năng lượng kém hiệu quả hơn và tích trữ nhiều cân hơn. Cortisol, hormone căng thẳng trong cơ thể, báo hiệu cơ thể chuẩn bị cho những thời điểm khó khăn. Và vì cơ thể hiểu đây là dấu hiệu của đói khát, nó cũng kích hoạt việc giữ thêm cân", Krant giải thích.

Cuối cùng, leptin và ghrelin hoạt động như một cặp đối lập. Leptin báo hiệu cơ thể cảm thấy no, còn ghrelin báo hiệu đói. "Các nghiên cứu cho thấy sau một đêm ngủ kém, mức ghrelin tăng cao trong suốt 24 giờ sau đó", Krant nói.

3. Làn da của bạn trở nên khô bất thường

Ảnh minh họa

Da khô phần lớn bị ảnh hưởng bởi môi trường và tuổi tác, nhưng các hormone tuyến giáp cũng có thể đóng một vai trò ở đây. Suy giáp, nếu không được điều trị, cuối cùng có thể dẫn đến da khô quá mức so với bình thường, theo Krant.

Da khô cũng có thể gây ngứa nhiều hơn, và việc gãi có thể dẫn đến phát ban và các vấn đề da liễu khác. Khi mức estrogen giảm trong giai đoạn mãn kinh, da cũng có thể trở nên mỏng hơn, dễ vỡ và khô hơn.

4. Tóc của bạn bắt đầu mỏng đi hoặc mất độ bóng mượt

Ảnh minh họa

Tóc mỏng, rụng tóc từng mảng, hoặc mất đi độ bóng và sức sống đôi khi cũng có thể do suy giáp, Krant cho biết. Tất nhiên, để có mái tóc khỏe mạnh cần một sự kết hợp phức tạp của nhiều vitamin và khoáng chất, vì vậy không chỉ có hormone điều khiển mọi thứ.

Căng thẳng mãn tính cũng có thể gây rụng tóc và tóc mỏng đi, do thiếu hụt vitamin cũng như mức cortisol tăng cao trong cơ thể. Estrogen và testosterone cũng đóng một vai trò, đặc biệt trong chứng rụng tóc kiểu androgenetic, hay còn gọi là rụng tóc theo mô hình nam/nữ, theo Krant.