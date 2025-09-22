39 tuổi, lứa tuổi đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của cuộc đời, nhưng một người phụ nữ ở Trung Quốc đã phải lìa xa thế gian vì căn bệnh ung thư vú. Câu chuyện đau lòng này không chỉ khiến nhiều người xót xa mà còn đặt ra một dấu hỏi lớn: Liệu những thói quen uống nước tưởng chừng vô hại hằng ngày có đang lặng lẽ bào mòn sức khỏe của chị em phụ nữ?

Ảnh minh họa

Những loại đồ uống âm thầm “tấn công” tuyến vú

- Đồ uống nhiều đường: Trà sữa, nước ngọt có ga chứa lượng đường cao, kích thích phản ứng viêm và làm tăng nồng độ estrogen trong cơ thể. Theo các số liệu nghiên cứu, chỉ cần uống mỗi ngày một ly nước ngọt, nguy cơ ung thư vú có thể tăng thêm tới 23%.

- Đồ uống có cồn: Dù là bia hay rượu vang, rượu mạnh, cồn đều khiến gan suy giảm khả năng chuyển hóa estrogen, dẫn đến tình trạng dư thừa hormone này, một trong những yếu tố liên quan mật thiết đến ung thư vú.

- Thức uống chứa caffeine: Cà phê hay các loại nước tăng lực khi sử dụng quá mức có thể khiến nội tiết rối loạn, đặc biệt bất lợi với những phụ nữ vốn đã có dấu hiệu tăng sinh tuyến vú.

Những “đồ uống lành mạnh” nhưng không phải lúc nào cũng tốt

- Sữa đậu nành: Dù chứa isoflavone có tác dụng điều hòa hormone, song với những người mắc ung thư vú có thụ thể estrogen dương tính, việc uống quá nhiều có thể kích thích tế bào ung thư phát triển.

- Nước mật ong: Mật ong giàu dưỡng chất nhưng cũng chứa estrogen thực vật, lạm dụng có thể làm mất cân bằng nội tiết.

- Đồ uống thể thao, chức năng: Không ít loại được quảng cáo “tăng lực” nhưng thực tế lại chứa đường và chất phụ gia, gây rối loạn hoạt động bình thường của hệ nội tiết.

Cách uống nước đúng để bảo vệ sức khỏe tuyến vú

- Nước lọc vẫn là lựa chọn số 1: Mỗi ngày nên uống 1,5-2 lít nước ấm để hỗ trợ thải độc, giúp cơ thể vận hành ổn định.

- Trà xanh nhạt thay vì trà đặc: Polyphenol trong trà có tác dụng chống oxy hóa, nhưng nếu uống quá đặc hoặc khi bụng rỗng sẽ gây phản tác dụng.

- Hoa trà nhẹ nhàng: Trà hoa hồng, hoa cúc… không chỉ giúp tinh thần thư giãn mà còn có lợi cho sức khỏe, song cũng không nên lạm dụng một loại duy nhất trong thời gian dài.

Bảo vệ vòng một từ những thói quen hằng ngày

- Khám định kỳ: Từ sau 35 tuổi, phụ nữ nên duy trì thói quen siêu âm tuyến vú mỗi năm một lần.

- Ngủ nghỉ khoa học: Tránh thức khuya để giữ ổn định nội tiết, giảm rủi ro mắc bệnh.

- Tập luyện đều đặn: 3-5 buổi vận động mỗi tuần giúp cơ thể duy trì cân bằng hormone.

- Giữ tinh thần thoải mái: Stress kéo dài có thể gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe tuyến vú thông qua rối loạn nội tiết.

Một ly trà sữa, một chút rượu, hay vài ly cà phê tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể là “mồi lửa” cho ung thư vú bùng phát. Sức khỏe không thể đánh đổi bằng thói quen khoái khẩu. Hãy bắt đầu lại từ việc nhỏ nhất là cầm cốc nước lọc thay vì nước ngọt, tự pha trà xanh nhạt thay vì cà phê đặc.

Ung thư vú hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu chị em chủ động hơn trong việc chăm sóc bản thân. Nhớ rằng phòng bệnh luôn rẻ hơn, dễ dàng hơn rất nhiều so với điều trị.

Nguồn và ảnh: Sohu