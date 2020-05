Hà Nội: Sốc với màn phù phép quần áo trôi nổi thành hàng ngàn sản phẩm hàng hiệu

ANTĐ đưa tin, ngày 16/5, lãnh đạo công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) - Thượng tá Trần Quyết Thắng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, kiểm tra, phát hiện cơ sở tại địa bàn sản xuất hàng nghìn bộ quần áo thể thao, giả mạo các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Louis Vuitton, NY...

Trước đó, ngày 15/5, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy công an huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Đội quản lý thị trường (Cục quản lý thị trường TP. Hà Nội) và Công an xã Tam Hiệp tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất quần áo Hải Hà do Nguyên Văn Hải (SN 1982, trú tại thôn 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) làm chủ có dấu hiệu sản xuất quần áo giả các hãng thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ cơ sở

Theo báo Pháp Luật Việt Nam, tiến hành kiểm tra tại cơ sở, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 4.000 bộ quần áo, 1.200 áo thể thao cộc tay có gắn nhãn hiệu Adidas, 240 áo gắn nhãn hiệu Louis Vuitton và một số tang vật khác có liên quan đến hành vi sản xuất quần áo giả mạo.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Toàn bộ số quần áo thời trang mang các nhãn hiệu trên được Hải thuê công nhân gia công và mua gom trôi nổi tại thị trường trong nước từ đầu năm 2020 đến nay để bán kiếm lời.

Hải đã mua nguyên liệu vải tấm tại một số chợ đầu mối ở Hà Nội, đặt mua nhãn hiệu, mác vải, nhãn giấy qua mạng internet để sản xuất hàng giả mạo thương hiệu. Số quần áo sau khi thuê người gia công được Hải vận chuyển về xưởng, dùng máy là nhiệt và máy ghim gắn các nhãn Adidas, Louis Vuitton vào, sau đó chỉ đạo công nhân đóng gói sản phẩm để bán ra thị trường để kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.